Разделение спорта по полу должно было защитить женщин, но дискриминирует их. Как так?

Прошедшие Олимпийские игры заставили снова обсуждать разделение спорта на мужской и женский. Разбираемся, действительно ли оно защищает права женщин или только усиливает дискриминацию.

На Олимпиаде в 2024 году в женском турнире по боксу золотую медаль получила алжирская спортсменка Иман Хелиф. После первого поединка, который продлился всего 46 секунд, в интернете появилась информация о том, что Хелиф — трансперсона и имеет преимущество перед цисгендерными соперницами. Эти подозрения в итоге не подтвердились, но версию о трансгендерности спортсменки стали распространять и публичные люди — Джоан Роулинг, Илон Маск, Дмитрий Песков. Этот скандал стал еще одной причиной обсудить, насколько справедливо разделение соревнований на мужские и женские, и о том, помогает ли оно женщинам или только больше дискриминирует их.

Почему женщины долго не могли участвовать в соревнованиях

До ХХ века многие виды спорта были недоступны для женщин, потому что считались исключительно мужскими. В XIX веке спорт для женщин существовал в форме игр, а не соревнований, был неформальным и развлекательным. В моде тогда были верховая езда, катание на лодках, в конце века — плавание. При этом чрезмерная женская активность не поощрялась, поскольку считалась опасной для здоровья.

В 1874 году в книге «Пол в образовании» врач Гарвардской медицинской школы Эдвард Кларк утверждал, что женщины по своей природе менее физически и интеллектуально способны, чем мужчины , и настаивал, что им необходимо снижать силовые и умственные нагрузки во время менструации.

В 1889 году в немецком научном журнале вышла статья, в которой утверждалось, что бег может привести женщин к кровотечениям и даже выпадению матки — что, разумеется, не было подтверждено. Историк Кэтлин Э.МакКроун в книге «Игра в игру: спорт и физическая эмансипация английских женщин» рассказывает об убеждении врачей XIX века в том, что занятия спортом могут привести к бесплодию.

Теннисистки матча Кубка Уайтмен (ежегодного соревнования между женщинами), 1920-е © George Rinhart/Getty Images

При этом женщины веками занимались тяжелым трудом: работали в поле, ухаживали за крупным скотом, кололи дрова. Постепенно они стали работать на заводах и фабриках, где также занимались физической работой, — переживания о бесплодии не останавливали владельцев производств от их найма. Тем не менее профессиональный спорт долгое время был для женщин закрыт.

Некоторые мужские клубы в США и Европе позволяли девушкам участвовать в отдельных мероприятиях, но не давали им полного членства. Поэтому в конце XIX — начале ХХ века девушки стали создавать свои неофициальные спортивные клубы и пробиваться на соревнования.

Как женщины пытались соревноваться вместе с мужчинами Лазейка в правилах

В XX веке женщины начали участвовать в «мужских» соревнованиях, пользуясь тем, что это никак не регламентировалось правилами.

Организаторы официально не запрещали женщинам участвовать — предполагалось, что они в принципе не захотят этого делать.

Запреты стали возникать только после того, как та или иная женщина неожиданно появлялась на соревнованиях и даже могла занять призовое место.

В 1902 году на чемпионате мира по фигурному катанию 20-летняя фигуристка из Англии Мэдж Сайерс участвовала в соревновании вместе с мужчинами и получила серебряную медаль. После этого соревнования Международный союз конькобежцев (ISU) запретил женщинам участвовать. Ключевой аргумент — одежда спортсменок (Сайерс выступала в длинной юбке) не позволяет судьям видеть их ноги. Позже, в 1905 году, Конгресс ISU учредил отдельное соревнование для женщин.

Директор Бостонского марафона Джок Семпл пытается помешать Катрин Швитцер пробежать дистанцию © Bettmann/Getty Images

В 1967 году американка Катрин Швитцер подала в заявку на участие в Бостонском марафоне, указав только первую букву имени, получила нагрудник с номером и вышла на старт. В интервью спортсменка рассказывала, что изучила правила марафона и не нашла там запрета на участие женщин. Когда организаторы заметили девушку на дистанции, они попытались ее остановить, буквально выталкивая с трассы, но ей удалось финишировать. Она стала первой женщиной, пробежавший эту дистанцию. Только в 1972 году девушкам официально разрешили участвовать в Бостонском марафоне (первом из всех мировых).

До Швитцер другая американка, Роберта Гибб, пыталась зарегистрироваться на марафон, но в ответ на заявку директор гонки написал, что «женщины физиологически не приспособлены к бегу на такие дистанции» . Гибб все же пробежала марафон в 1966 году — но тайком, без номера, стартовав не с самого начала трассы.

## «Битва полов»

Борьба за право женщин соревноваться с мужчинами становилась частью борьбы за другие их права. Так, в 1973 году состоялся теннисный матч между Билли Джин Кинг и Бобби Риггсом, который вошел в историю как «Битва полов». Риггс, один из самых успешных теннисистов мира, на закате карьеры говорил, что женская игра значительно уступает мужской и что он может обыграть любую из лучших спортсменок. Сначала он легко победил Маргарет Корт, обладательницу Большого шлема 1970 года. После этого Риггс попал на обложки журналов Sports Illustrated и Time и стал высказывать сексистские комментарии в адрес теннисисток.

Матч «Битва полов» в 1973 году © Focus On Sport/Getty Images

Это побудило другую спортсменку — Билли Джин Кинг — принять его предложение и сыграть матч с большим призовым фондом. Кинг была одной из ведущих теннисисток США, добивалась равных гонораров между спортсменами и даже угрожала бойкотом Открытого чемпионата США из‑за разницы в призовых. Кинг победила Риггса и получила за это 100 тысяч долларов. Свою возросшую популярность она использовала в борьбе за равные права женщин в спорте.

Женщины и мужчины на ринге

Межгендерные поединки существуют и в тех видах спорта, в которых акцент делается в первую очередь на физическую силу. Например, в девяностые стал популярен межгендерный рестлинг. Американская рестлерша Чайна не раз выступала против мужчин и была единственной рестлершей, получившей титул интерконтинентального чемпиона WWE (американский рестлинг-промоушн).

А в 1999 году боксерша Маргарет МакГрегор победила боксера Лой Чоу. Промоутеры этого поединка долго не могли найти площадку для проведения, потому что женская ассоциация бокса была против состязания. Телевидение также не транслировало это мероприятие, а пресса критиковала и называла «безумием», «позором» и «шоу уродов».

Межгендерные соревнования на Олимпиаде

Современная история Олимпийских игр началась в 1896 году. Женщины впервые участвовали в соревнованиях в 1900 году — их было 22 из 997 участников. Они выступали в состязаниях по теннису, крокету, гольфу, парусному и конному спорту.

Соревнование среди лучниц на Олимпийских играх 1908 года © PA Images/Getty Images

Постепенно число женщин на Играх увеличивалось, и для них становились доступны новые дисциплины. Например, в 1904 году появились соревнования по стрельбе из лука среди женщин, в 1912 — плавание и прыжки в воду. Во второй половине века женщины стали участвовать в тех же групповых играх, что и мужчины: например, с 1976 года в баскетболе и гандболе, с 1988 года — в хоккее и керлинге.

Также с годами росло и количество женщин среди всех участников Игр. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро они составляли 45%, в Токио в 2020 году — 48,8%, в Париже в 2024 году — 50%.

На Олимпиаде также есть дисциплины, в которых спортсмены разного гендера участвуют вместе. Исследователи отмечают, что такие мероприятия нужны, чтобы привлекать женщин в разные состязания и улучшать социальную гармонию между полами. Женщины и мужчины соревнуются друг с другом в конном спорте и спортивной стрельбе, в большинстве видов автоспорта, а также в смешанных эстафетах в легкой атлетике.

На Олимпиаде в Токио в 2020 году, например, были смешанная эстафета 4×400 метров по легкой атлетике, смешанная комплексная эстафета 4×100 метров по плаванию, смешанная эстафета по триатлону. Хотя в большинстве случаев женщины все же соревновались с женщинами, участники могли выбирать очередность и не всегда пары на одном этапе были одного пола — например, в эстафете по плаванию в бассейне одновременно проходили дистанцию и женщины, и мужчины. На прошедших Играх в Париже межгендерных соревнований было больше, чем прежде, — 22 из 329.

Команда сборной Японии на соревнованиях по настольному теннису. Олимпиада 2020 года в Токио © China News Service/Getty Images

Впрочем, даже в конце XX века женщин иногда отделяли от мужчин, когда они начинали достигать успехов. Так, олимпийские соревнования по стрельбе проводились на смешанной основе с 1968 по 1992 год. На Играх 1992 года золотую медаль в стендовой стрельбе (скит) завоевала китайская спортсменка Чжан Шань. Она стала первой чемпионкой в этой дисциплине. Но сразу же после ее победы Международный стрелковый союз запретил женщинам соревноваться вместе с мужчинами — и тем самым вообще исключил их из состязаний. Только на Олимпиаде в 2000 году появились отдельные турниры для женщин по стрельбе.

Какие аргументы приводят сторонники гендерного разделения в спорте

Сторонники разделения спорта на женский и мужской прежде всего апеллируют к физиологическим различиям. В 2022 году в журнале The Atlantic вышла статья профессионального тренера и спортсмена Стива Магнесса, который поддерживает гендерное разделение. В тексте он ссылается на исследование, согласно которому дети обоих полов в возрасте до десяти лет показывают одинаковые результаты в плавании. После этого мальчики начинают плавать быстрее, а к семнадцати годам средняя разница между результатами достигает 8,4% . Другое исследование приходит к таким же результатам при сравнении показателей детей и подростков, которые занимаются челночным бегом.

По мнению Магнесса, ключевой фактор такого разрыва — увеличение тестостерона у мальчиков в период полового созревания. Гормон влияет на размер и силу мышц, на количество переносящих кислород красных кровяных телец.

Атлеты на Олимпийских играх 2024 года в Париже © Michael Reaves/Getty Images

Магнесс отмечает, что чем меньше спорт зависит от скорости, силы и выносливости, тем меньше разрыв между результатами мужчин и женщин. Так, показатели спортсменов при стрельбе из лука практически одинаковы. А вот в легкой атлетике, как пишет Магнесс, «разрыв между полами кажется почти непреодолимым».

Действительно, если посмотреть на мировые рекорды, видно, что женские показатели значительно уступают мужским. Действующий мировой рекорд по бегу на 100 метров среди мужчин — 9,58 секунды, для женщин — 10,49 секунды. Магнесс настаивает, что если спорт станет гендерно-нейтральным, то рекордов от женщин просто может не быть.

Для многих сторонников полового разделения соревнований оно направлено как раз на защиту женских прав. По их словам, физиологические различия дают мужчинам преимущества: в среднем у них больший объем легких, больше сердце, более высокая частота сердечных сокращений , что позволяет эффективнее насыщать мышцы кислородом. Это влияет на результаты и ставит женщин в неравное положение. Этот же аргумент используют в контексте дискуссии о транс-персонах в женских соревнованиях: считается, что человек, прошедший «мужской» пубертат, получает преимущество перед цисгендерными женщинами.

Однако это не всегда подтверждается на практике. В 2020 году в Токио в соревнованиях по тяжелой атлетике среди женщин принимала участие спортсменка Лорел Хаббард, совершившая транспереход в 2013 году в возрасте 35 лет. До этого Хаббард выступала в мужской категории. Но на состязании в Токио она сделала три неудачные попытки и не заняла призовое место.

Тяжелоатлетка Лорел Хаббард на Олимпийских играх 2020 года в Токио © Wally Skalij/Getty Images

Кроме того, физиологические различия между представителями одного пола могут быть не менее значительны, чем между представителями разных полов. На Олимпиаде в 2024 году в четвертьфинале состязаний по дзюдо французский спортсмен Тедди Ринер выступал против корейца Ли Ен Хвана, который был примерно на 30 сантиметров ниже и на 60 килограммов легче Ринера. Организаторов не смутили очевидные физиологические различия между дзюдоистами, и поединок завершился быстрой победой Ринера.

Доктор Джеймс Барретт, президент Британской ассоциации специалистов по гендерной идентичности, обращает внимание на то, что у спортсменов и спортсменок одного пола различаются рост, размах рук, уровень гемоглобина, объем легких — и все это может повлиять на результат. Однако эти данные не становятся поводом для разделения их на разные группы на соревнованиях. Профессорка Австралийского национального университета Кейт Хенн отмечает, что разные физические и биохимические показатели могли бы стать альтернативными условиями для разделения спортсменов взамен традиционному и менее точному делению на мужские и женские.

Кроме того, важную роль играют тренировки, правильное питание и восстановление, доступ к качественному оборудованию и место проживания — однако делить участников, например, на более и менее привилегированных тоже никто не собирается.

На результаты в спорте влияет не только физиология

В уже упомянутом издании The Atlantic выходила статья журналистки и исследовательницы Мэгги Мертенс, с которой частично полемизировал Магнесс в своем тексте. Мертенс, опираясь на работы социологов, отмечает, что у различий в результатах могут быть не только биологические, но и социальные причины.

Например, Мертенс считает, что бинарный подход в школьных видах спорта укрепляет представление о том, что мужчины крупнее, сильнее и быстрее женщин в соревнованиях. Кроме этого, до конца неизвестно, какую роль в успехах на состязаниях играет экономическая и социальная поддержка женского спорта.

Сам Магнесс в своем тексте также указывает, что у женских спорторганизаций меньше ресурсов, а значительный разрыв в оплате труда мешает женщинам сосредоточиться исключительно на спортивной карьере . Но при этом он заключает, что «даже в видах спорта, где сексистские социальные барьеры снижены, разрыв в результатах может сохраняться».

Даже если принять аргумент о разнице биохимических и физиологических показателей у мужчин и женщин, которые влияют на силу и выносливость, остается вопрос, почему до сих пор в шахматах — спорте, где физическая сила не играет роли, также сохраняется гендерное разделение. При этом величина призов в женских турнирах может быть меньше в пять раз.

Половые тестирования не так точны, как кажется

Другой аргумент касается того, что гендерное разделение не столько защищает женщин, сколько дискриминирует их, ведь гендерная верификация проводится именно в женских состязаниях. Кейт Хенн в своем исследовании отмечает, что исторически основной целью этого тестирования было вычислить мужчин, которые обманным путем хотели поучаствовать в соревнованиях с женщинами. Но влияют эти проверки в первую очередь на женщин.

Чаще всего у спортсменок проверяют либо хромосомный состав, либо уровень тестостерона, который буквально приравнивается к допингу. Хенн видит в этом парадокс: правила честной игры призваны защищать спортсменок, которые добиваются результатов благодаря своим естественным данным . Но они же требуют, чтобы женщины, у которых есть отклонения от установленной различными комиссиями нормы, искусственно снижали естественный уровень тестостерона либо же не участвовали в соревнованиях. Кроме того, снижать тестостерон девушки должны в соответствии со спортивными правилами, а не по индивидуальным медицинским показаниям — и неизвестно, как это скажется на способностях и здоровье конкретной женщины. Участники мужских соревнований с этой проблемой не сталкиваются.

Кастер Семеня на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне © Ian MacNicol/Getty Images

Гендерные тестирования, которые учитывают уровень тестостерона, не имеют единой системы и различаются в разных видах спорта. При этом четкие критерии и правила отбора есть даже не во всех федерациях олимпийских видов спорта. Также они не учитывают различные вариации половых признаков, такие как интерсексуальность. Из каждых 100 тысяч людей, родившихся с внешними женскими половыми признаками, от двух до пяти человек имеют «мужские» хромосомы: таким образом, с рождения считаясь женщинами, они не смогут пройти генетический тест на профессиональных соревнованиях .

Тесты на уровень гормонов также не позволяют стопроцентно отделить женщин от мужчин, а связь между естественным уровнем тестостерона и спортивными достижениями может быть преувеличена. В исследовании, опубликованном в журнале Clinical Diabetes and Endocrinology, приняли участие спортсмены обоих полов из пятнадцати разных дисциплин. У 7% женщин и мужчин было полное совпадение по показателям тестостерона. Причем у мужчин-пауэрлифтеров уровень этого гормона был «удивительно низкий», в то время как у легкоатлетов обнаружился «высокий уровень эстрадиола», обычно свойственный женщинам.

Половые тестирования дискриминируют женщин

Хенн поясняет, что МОК проводит только выборочные тестирования женщин на основе их внешности. То есть спортсменку, которая не соответствует стереотипным стандартам женственности, могут заподозрить в том, что она — мужчина, обманом пытающийся получить преимущество. Спортсменов же не пытаются исключать из соревнований в своей категории за «недостаточную мужественность».

Южноафриканская легкоатлетка, двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня много лет пытается доказать, что регламент по уровню тестостерона для женщин, установленный Всемирной легкоатлетической ассоциацией в 2018 году, незаконный и дискриминационный . Ее успехи на соревнованиях стали причиной, по которой Международная ассоциация легкоатлетической федерации инициировала расследование и поставило под вопрос половую принадлежность спортсменки.

Также проблема сексизма сочетается с проблемой расизма — и небелые женщины чаще подвергаются выборочному тестированию . При этом исследователи отмечают, что среди жителей США самый высокий уровень тестостерона у афроамериканцев, а самый низкий — у азиатов. Но и этот фактор никак не влияет на мужские соревнования.

Скандал в женском боксе на нынешней Олимпиаде также связан с темой гендерного тестирования. Общественность заподозрила боксерш Иман Хелиф из Алжира и Линь Юйтин из Тайваня в том, что они сделали транспереход, чтобы выступать в женских соревнованиях и легко побеждать. Несмотря на то что в Алжире транспереход запрещен и уголовно наказуем, Хелиф начали травить в соцсетях.

Иман Хелиф на Олимпийских играх 2024 года в Париже © Richard Pelham/Getty Images

Поводом для подозрений стала информация о том, что Международная ассоциация бокса (IBA) обнаружила у Хелиф и Линь мужской набор хромосом на тестировании в 2022 году. Это могла бы быть интерсекс-вариация — когда мужской набор хромосом сочетается с остальными женскими половыми признаками. Но эта информация не получила подтверждения: в отчете ассоциации было сказано лишь, что «результаты не соответствовали критериям допуска к женским мероприятиям IBA». Хелиф и Линь не идентифицируют себя ни как транс-, ни как интерсекс-персоны.