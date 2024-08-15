«Хотелось разрезать живот»: как женщины переживают репродуктивное насилие

Изнасилование, органичение абортов и даже снятый презерватив — все это формы репродуктивного насилия. На женщин могут давить как партнеры и родственники, так и государство. Вместе с пострадавшими и экспертами разбираемся, как устроено такое насилие и с чем сталкиваются пережившие его девушки.

Пустой презерватив: репродуктивное насилие со стороны партнеров

«Я не хотела заводить детей, обсуждала это с парнем — он всегда говорил, что поддерживает мое решение и подождет, пока я буду готова», — рассказывает ВалерияИмя героини изменено по ее просьбе. о бывшем партнере. Она встречалась с мужчиной чуть больше двух лет. Молодые люди жили вместе и планировали переехать в другой город.

«Я была счастлива и полностью ему доверяла, — вспоминает Валерия. — Однажды я хотела что‑то выбросить в мусорное ведро и заметила там презерватив — он был пустой. Меня это насторожило, ведь мы только что занимались сексом, и я точно знала, что [бывший партнер] кончил». Мужчина признался, что снял презерватив во время секса.

«Я была в недоумении: не злилась, не кричала, просто не понимала зачем. На что он ответил: „Думаю, нам нужно завести ребенка“», — вспоминает Валерия.



Стелсинг — практика, при которой мужчина тайно от женщины снимает презерватив во время секса. Причины такого поведения могут быть разными: безответственность, фетиш. Но еще стелсинг рассматривают как вид репродуктивного насилия — попытку контролировать женщину в вопросах деторождения. К этому понятию относят много практик: попытки тайно оплодотворить партнершу, подмену и порчу контрацептивов, изнасилование с целью зачатия ребенка, запрет сделать аборт или, наоборот, принуждение к нему.

Точной статистики, отражающей масштаб проблемы, нет. Специалистка центра помощи пережившим сексуальное насилие «Сестры» Анна Богомолова отмечает, что репродуктивное насилие редко обсуждается открыто. Из‑за невысокой информированности общества, влияния мифов и стереотипов его не всегда могут распознать и сами пострадавшие, и их окружение — в том числе помогающие специалисты, работники медицинских учреждений, психологи. Анна ссылается на данные американского исследования 2005 года, согласно которому примерно каждая пятая молодая женщина отмечала, что переживала принуждение к беременности. А каждая седьмая опрошенная сталкивалась с активным вмешательством в контрацепцию.

До этого Валерия обсуждала с парнем вопрос предохранения. Девушка хотела начать принимать оральные контрацептивы. Но мужчина настоял, чтобы они продолжили использовать только презервативы. «Он говорил, что гормональные таблетки могут плохо повлиять на мое здоровье, я и сама боялась пить КОК, так что воспринимала его слова как заботу», — делится Валерия. Сейчас она считает, что бывший партнер просто хотел контролировать процесс: « Снять презерватив, когда вы меняете позу и мужчина находится сзади, вообще не проблема, ничего нельзя заметить. Я не замечала ».

Мужчина признался Валерии, что не первый раз обманывал ее и снимал презерватив до этого. По словам девушки, партнер считал, что они уже готовы к детям. «Я хотела родить через пару лет. А он считал, что я откладываю, потому что боюсь, и если все получится как бы само собой, то я обрадуюсь», — рассказывает Валерия. В тот же день после разговора она выпила таблетку экстренной контрацепции и рассталась с мужчиной.

Сложно доверять: последствия партнерского репродуктивного насилия

Нежелательная беременность или прекращение желанной беременности из‑за обмана, давления партнера — не единственные последствия репродуктивного насилия. Женщины теряют контроль над своей жизнью и здоровьем, их права и свободу распоряжаться телом ограничивают. Поэтому, как рассказывает Анна Богомолова, психологические последствия репродуктивного насилия могут быть такими же негативными, как и любого другого.

Анна Богомолова Специалистка центра «Сестры»

«Пострадавшие испытывают целый спектр негативных чувств и состояний. Они могут усугубляться, например, из‑за продолжительности репродуктивного насилия, нежелательной беременности или выкидыша. Зарубежные исследователи отмечают среди частых последствий для ментального здоровья тревожность, депрессию, симптомы ПТСР и употребление алкоголя».

Валерия столкнулась со стелсингом несколько лет назад, но эта история влияет на нее до сих пор: ей сложно доверять партнерам и она боится забеременеть. Сейчас девушка пользуется барьерной контрацепцией и при этом принимает оральные контрацептивы, чтобы «обезопасить себя со всех сторон».

Затирать про грех: репродуктивное насилие со стороны окружения

Репродуктивное давление не всегда связано с физическими действиями, а авторами насилия выступают не только партнеры. Семья, окружение и даже врачи могут оказывать на женщин психологическое влияние. Девушкам могут угрожать, что их выгонят из дома, лишат денег, или, наоборот, им обещают поддержку и подарки, манипулируют, обманывают, давят на чувство вины или отсылают к религиозным догмам, чтобы повлиять на решение о рождении ребенка.

«Я залетела в 17 лет от парня, с которым мы предохранялись с помощью прерванного полового акта, — рассказывает АлисаИмя героини изменено по ее просьбе. . — Я делала пятый тест подряд и рыдала — каждый раз было две полоски, я знала, что нужно делать аборт» . Девушка пришла в поликлинику, где ее осмотрели, подтвердили беременность, срок — 6 недель. Однако аборт ей не сделали: врач потребовала согласия от родителей.

В России несовершеннолетние девушки в возрасте от 15 лет могут самостоятельно принимать решение об аборте, и для этого не требуется разрешение от матери или отца. Сейчас Алиса уже знает, что врач обманула ее.

Тогда ей пришлось рассказать обо всем родителям. Она объяснила, что не хочет детей, надеется окончить школу и поступить в университет в другом городе. «Мама сначала очень меня поддерживала, успокаивала, говорила, что я ни в чем не виновата, — вспоминает Алиса. — Она предложила успокоиться и обсудить ситуацию позже». Девушка надеялась, что утром они вместе поедут к врачу, но этого не случилось.

» Мои родители никогда не были особо верующими, но тут мама неожиданно начала затирать что‑то про душу и смертный грех , — делится Алиса. — Разговоры длились несколько дней, время шло, срок для разрешенного аборта сокращался.

Я угрожала, что убью себя. Но ничего не помогало. Я никогда не чувствовала себя такой беспомощной».

Надежда Замотаева Психолог, исполнительный директор центра «Сестры»

«Первое, с чем могут столкнуться женщины, — чувство вины, которым часто манипулирует тот, кто находится рядом и совершает насилие, заставляя или, наоборот, лишая возможности прервать нежелательную беременность. Еще возникают депрессивные состояния и проблемы со здоровьем, ведь беременность уже сама по себе сложный психофизиологический процесс. Женщина может ощущать потерю опоры и дезориентированность в собственной жизни. Мучительно делать то, чего ты не хочешь».

Алиса перестала есть, спать, ходить в школу. При этом родители уверяли, что они будут помогать с ребенком и она сможет поступить в институт. «Ты поймешь, какое это счастье», — вспоминает Алиса слова мамы. Девушка потеряла надежду сделать аборт в больнице, но все еще хотела прервать беременность и искала способы для этого.

Ежемесячно в поисковой системе «Яндекс» появляется около 2000 запросов по фразе «Аборт дома» и около 4000 по запросу «Как вызвать выкидыш». В интернете легко найти форумы, на которых женщины обсуждают способы прервать беременность без медицинского вмешательства и делятся своим опытом. Любые такие действия смертельно опасны.

«Хотелось разрезать живот ножом, но, конечно, я бы не смогла. Мне было очень страшно», — рассказывает Алиса.

Репродуктивное насилие со стороны семьи может проявляться и обратным образом. Например, иногда партнеры или родители настаивают на прекращении беременности. На тех же форумах, где женщины обсуждают нежелательную беременность, есть много комментариев пользовательниц, чьи родственники заставляли их сделать аборт.

В некоторых странах репродуктивное насилие связано с тем, что там распространена практика селективного аборта. Это прерывание беременности после того, как становится известен пол ребенка. Чаще всего от беременности хотят избавиться, если женщина беременна девочкой. В 2019 году в Дагестане мужчина избил свою жену, когда узнал, что та беременна девочкой, и насильно отвез ее в частную клинику, где ей сделали аборт на 12-й неделе.

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В 18 лет Алиса родила ребенка. Невероятной любви, которую предрекала мать, она не испытала. Первый год Алиса провела с младенцем, ей помогали мама и бабушка. Потом, как и обещали родные, разрешили девушке оставить им ребенка, а она уехала учиться.

Наталья Тимофеева Координаторка просветительских программ центра «Сестры»

«У нас нет инстинктов, наше поведение складывается из множества факторов и принимаемых решений. Рождение и воспитание детей должно быть результатом взвешенного и ответственного решения, принятого женщиной при поддержке близких. Любое насилие связано с чувством потери контроля над своей жизнью, а нежеланная беременность может только усугубить это чувство, что в дальнейшем может негативно повлиять на отношение матери к ребенку».

Через несколько лет, когда Алиса уже завершила учебу и нашла работу, родители предлагали ей забрать ребенка, но девушка ответила, что жить с ним не собирается. «Мать называла меня безответственной и жесткой, а я только повторяла, что не хотела рожать», — вспоминает она.

Сейчас Алиса живет отдельно, хорошо зарабатывает, финансово поддерживает семью. «Многие могут меня осудить — пожалуйста, — отмечает девушка. — Сейчас я понимаю, что тогда беременность можно было прервать, у меня был выбор, но мне не дали его сделать».

Одна семья — один ребенок: как госполитика становится насилием

Репродуктивное давление чаще совершают партнеры и родители, но иногда государство становится отдельным мощным актором насилия. Это может касаться как запрета на прерывание беременности, так и принуждения к нему.

В США на протяжении почти всего ХХ века власти штатов нарушали репродуктивные права женщин, принадлежащих к коренному населению страны, обладающих расстройствами психики, а также бедных афроамериканок. Врачи принудительно стерилизовали женщин и не предоставляли им информацию о том, что с ними на самом деле сделали.

В Китае с 1979 по 2015 год действовала демографическая политика «одна семья — один ребенок». Ее целью было ограничить высокую рождаемость, которая негативно влияла на экономику, окружающую среду и ресурсы страны. Штраф за рождение второго ребенка составлял от четырех до восьми средних годовых доходов в регионе рождения.

В 2012 году во всем мире широкую огласку получила история китаянки Фэн Цзяньмэй, которую местный отдел планирования семьи принудил к аборту. Женщина была беременна вторым ребенком, но ее семья не смогла оплатить штраф. Под давлением властей она подписала согласие на аборт.

Женщине на седьмом месяце беременности ввели препарат, спровоцировавший преждевременные роды и смерть ребенка.

Журналисты, которые писали об этой истории, рассказывали, что потом получали много писем от жительниц Китая, которые столкнулись с подобным репродуктивным насилием со стороны местных властей.

В противовес таким кейсам есть примеры многих стран, в которых аборты запрещены практически полностью и женщины не могут прервать беременность не только по собственному желанию, но и по медицинским показаниям.

Софья Русова Сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия

«До сих пор в ряде европейских стран, стран Латинской Америки и Африки женщины практически не имеют доступа к аборту. В некоторых из них он запрещен полностью (например, Сальвадор, Гондурас, Египет). В других допустим, только если беременность угрожает жизни (не здоровью, а именно жизни женщины).

В странах с серьезными ограничениями аборта государство оказывает сильнейшее давление на медицинских работников. Врачи, запуганные активистами антиабортных движений и властями, отказывают женщинам в прерывании беременности даже при наличии оснований, затягивают сроки принятия решений, направляют на сотни анализов, к другим врачам, лишь бы самим не подписывать разрешение на операцию. При этом международные органы во всем мире признают доступ к безопасному аборту неотъемлемым правом женщин ».

Что с репродуктивными правами женщин происходит в России

В последние несколько лет в России особенно часто и громко политики и представители РПЦ выступают за ограничения репродуктивных прав женщин. На протяжении нескольких лет сокращался список социальных причин, по которым можно сделать аборт на позднем сроке. В 2011 году Госдума приняла поправки в закон о прерывании беременности — так появилась «неделя тишины». С тех пор женщины на ранних сроках не могут сделать аборт день в день в государственных больницах и должны проходить консультацию психолога.

Инициативы, которые в последние годы предлагали политики в контексте ограничения репродуктивных свобод

Татьяна Голикова в 2022 году предлагала запретить проводить аборт девушкам 15–18 лет без согласия родителей.

В октябре 2023 года комитет Госдумы по охране здоровья обсуждал инициативы РПЦ по регулированию абортов. Среди них было предложение предоставлять согласие на аборт от мужа.

В ноябре 2023 года правительство Нижегородской области предложило пересмотреть статью 56 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», чтобы сократить срок прерывания беременности по желанию с 12 до 8 недель.

В июне 2024 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о праве плода на охрану здоровья до рождения.

Из‑за громких публичных заявлений многие женщины не понимают, какие у них есть репродуктивные права. Софья Русова рассказывает, что в консорциум обращались девушки, чтобы узнать, можно ли отказаться от консультации психолога и нужно ли согласие партнера на прерывание беременности. А некоторые пытались выяснить, легальны ли вообще сейчас аборты в России.

Сегодня права россиянок на аборт гарантируются сразу несколькими конституционными положениями и федеральным законодательствомСтатья 38 Конституции гласит, что «материнство и детство, семья находятся под защитой государства», при этом статья 41 обеспечивает право каждого «на охрану здоровья и медицинскую помощь». А Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в статье 56 закрепляет, что при сроке до 12 недель при наличии информированного добровольного согласия искусственное прерывание беременности проводится по желанию женщины.. Как отмечает Софья Русова, инициативы об исключении абортов из системы ОМС, ограничения по срокам проведения процедуры, полный запрет на прерывание беременности озвучиваются на протяжении многих лет, а не только в последнее время.

«Руку на пульсе держать надо, но давайте разделять популистские высказывания в контексте необходимости решить вопрос демографии и реальные правила», — говорит экспертка.

Одной из самых обсуждаемых стала тема запрета прерывания беременности в частных клиниках. Ее летом 2023 года поднимал министр здравоохранения Михаил Мурашко. В конце 2023 года соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Тогда частные клиники в некоторых регионах России, например в Курской области, стали отказываться проводить аборты на определенных сроках. Весной 2024 года сразу 19 коммерческих медорганизаций Татарстана перестали оказывать такую услугу. В конце июля 2024 года в правительстве заявили, что этот законопроект «нуждается в существенной доработке».

Софья Русова Сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия

«[Консорциум женских неправительственных объединений] сделал несколько официальных обращений, и вот ФАС официально нам ответил: „Минздрав не принимал никаких документов о запрете проведения абортов в частных клиниках“».

Тем не менее общий политический контекст и давление на врачебное сообщество приводит к тому, что якобы в добровольном порядке некоторые частные клиники убирают из перечня услуг эту процедуру. Издание «Такие дела» рассказывало историю Анны Ивановой из Петрозаводска. Весной 2024 года женщина хотела сделать аборт на сроке около семи недель, однако в частных клиниках города ей отказали.

Она обратилась в Минздрав республики, где ей заявили, что никакого запрета на прерывание беременности в положенные по закону сроки нет. Это не помогло повлиять на клиники, а из‑за потраченного на разбирательства времени женщина потеряла возможность сделать медикаментозный аборт.

Почему репродуктивное насилие не улучшает демографическую ситуацию

Зачастую власти позиционируют любые ограничения репродуктивных прав женщин как возможность улучшить демографическую, социальную и экономическую жизнь страны. Однако практика показывает, что жесткие меры только вредят.

Вокруг политики Китая «одна семья — один ребенок» много споров. Некоторые эксперты считают, что она успешно повлияла на экономику страны, другие — что привела к демографической катастрофе. К 2021 году рождаемость в Китае упала настолько, что власти сменили курс: с тех пор там политика «одна семья — три ребенка» и теперь активно поддерживается многодетность.

По данным ООН, попытки некоторых стран повысить рождаемость путем ограничений абортов и запрета сексуального просвещения, как правило, оказываются неэффективны. А в долгосрочной перспективе даже ухудшают демографическую ситуацию. Один из самых очевидных примеров того, как запрет на прерывание беременности не повышает рождаемость, — опыт СССР. Полный запрет абортов в 1936 году не помог увеличить рождаемость, зато привел к росту материнской смертности и числу подпольных операций.

Современные исследования ограничений репродуктивных свобод женщин также показывают их негативное влияние. В американском штате Техас после запрета абортов1 сентября 2021 года в штате Техас вступил в силу закон, который запрещает прерывание беременности после шестой недели без исключений на случаи инцеста и изнасилования. на сроке позже шести недель младенческая смертность выросла на 8,3%. В штатах, где запрета нет, рост был ниже — всего 2,2%. Это исследование приводит первые эмпирические доказательства связи политики ограничения абортов с младенческой смертностью.

Демограф и независимый эксперт Алексей Ракша в разговоре с «Афишей Daily» осенью 2023 года обращал внимание, что запрет на прерывание беременности никак не заставит людей больше рожать. Он упомянул кейс Польши, в которой после ужесточения абортного законодательства в 1993 году рождаемость продолжила снижаться.

Он приводил примеры Венгрии, где родителям «дают большие субсидии и льготные кредиты, которые фактически можно закрывать рождением детей», и Франции, более 4% ВВП которой тратится на поддержку семей, а выплаты делают на всех детей вне зависимости от благосостояния родителей.