С 6 августа приграничные районы Курской области подвергаются массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. В регионе введен режим ЧС федерального уровня. Можно ли помочь пострадавшим? Есть ли способы поддержать их из Москвы и других регионов? «Афиша Daily» собрала список проектов, помогающих жителям области.

По последним данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, в регионе погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, в том числе 10 детей. По его словам, украинские военные оккупировали 28 населенных пунктов, в которых осталось около 2000 человек. Об их судьбе ничего неизвестно. Из приграничных районов выехало или было вывезено более 120 тыс. жителей, всего 180 тыс. подлежат эвакуации. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня и режим контртеррористической операции.

По указу президента России Владимира Путина жители Курской области, вынужденно покинувшие жилье или пострадавшие от обстрелов, могут получить 10 тыс. рублей материальной компенсации. Они также имеют право на выплаты, положенные при чрезвычайной ситуации федерального значения. В помощи нуждается все большее количество людей.

Кто помогает жителям Курска в Москве и как поддержать эти проекты

Фонд помощи беженцам «Дом с маяком»

Фонд готов помочь эвакуировать в Москву и расселить семьи, в которых есть дети и молодые взрослые до 30 лет, нуждающиеся в паллиативной помощи. «Дом с маяком» оказывает гуманитарную помощь людям из Курской и других областей, находящимся сейчас в Москве и Московской области. В приоритете уязвимые категории: люди с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, пенсионеры, одинокие родители с детьми, многодетные семьи.

Чтобы получить помощь, нужно заполнить анкету. Можно также написать Лиде Мониаве. Контакты: telegram — @lida_moniava или +7 968 029 38 29 (есть WhatsApp*).

Как можно помочь

Предоставить жилье. Сейчас глава фонда Лида Мониава ищет людей, которые потенциально готовы разместить у себя беженцев. Для этого нужно заполнить анкету. Передать вещи. Полный список необходимого опубликован на сайте фонда. Адрес сбора гуманитарной помощи: Фруктовая, 5, корп. 3. Товары можно приносить каждый день с 9.00 до 21.00. Перевести деньги. Средства нужны на еду, аренду квартир, предметы быта. Сделать пожертвование можно на сайте. Стать волонтером. Чтобы справляться с потоком обращений и оказывать беженцам своевременную поддержку, фонд ищет кураторов. Их главная задача — быть посредниками между организацией и семьями. Чтобы стать волонтером, нужно заполнить анкету.

Проект расселения пострадавших от обстрелов Ксении Собчак

Проект помогает жителям регионов, пострадавших из‑за боевых действий, переезжать в безопасные места. Его работа полностью зависит от сбора пожертвований, поэтому в приоритете семьи из уязвимых категорий: многодетные, мамы-одиночки, родители дошкольников. Пострадавшие от обстрелов могут отправить заявку на почту: sobchak.help2@gmail.com.

Как можно помочь

Финансово. Желающие помочь могут перевести любую сумму по ссылке или реквизитам. Если вы готовы поддержать финансово конкретную семью, напишите на почту: sobchak.help2@gmail.com.

Центр «Дом для мамы»

Центр организовал сбор продуктов и одежды для жителей Курской области. Какие вещи можно приносить:

— продукты питания: любые консервы, подсолнечное масло, сахар, печенье, чай, кофе;

— средства гигиены: мыло, шампунь, стиральный порошок, памперсы;

— матрасы, раскладушки, постельное белье, одеяла, подушки;

— халаты, тапки, резиновые шлепки.

Приносить эти вещи надо по адресу: Николоямская, 52, стр. 2, этаж 2, домофон 19. Предварительно можно позвонить по телефону: +7 965 262 98 78.

Штабы «Москва помогает»

Проект собирает гуманитарную помощь пострадавшим. Какие вещи можно приносить:

— для детей: подгузники различных размеров, детское питание долгого хранения, печенье и соки;

— средства гигиены: влажные салфетки, зубную пасту, бумажные полотенца и туалетную бумагу, шампуни и бритвенные принадлежности;

— бытовую химию: стиральный порошок, средства для мытья посуды;

— постельное белье, одеяла и подушки, новую трикотажную одежду разных размеров, резиновые тапочки, удобную обувь;

— продукты питания долгого хранения: консервы, крупы, сахар, чай, соки.

Приносить гуманитарную помощь можно ежедневно, с 10.00 до 19.00, в 12 пунктов акции:

ВАО, Фортунатовская, 14;

ЗелАО, г. Зеленоград, корп. 239;

САО, Ленинградский просп., 5, стр. 1;

САО, Петрозаводская, 18, корп. 1;

СВАО, Вересковая, 5;

СЗАО, Маршала Новикова, 5;

ЮЗАО, Остафьевская, 8, корп. 2;

ЦАО, Бакунинская, 100, стр. 6;

ЮАО, Варшавское ш., 76, корп. 2;

ЮВАО, 4-й Вешняковский пр., 1, корп. 1;

ЮЗАО, Винокурова, 2;

ЮЗАО, Севастопольский просп., 61, корп. 1.

Еще два штаба работают с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00:

— левое крыло Горного института НИТУ МИСиС, по адресу: ЦАО, Страстной б-р, 15/29, стр. 1;

— здание Московской городской Думы: ЦАО, Ленинский просп., 6, стр. 3.

Горячая линия для уточнения деталей: +7 (499) 170 02 25.

Кто помогает жителям Курска в Санкт-Петербурге и как поддержать эти проекты

Центр гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев «Гумсклад»

Помогает гуманитарной помощью жителям регионов, которые находятся под обстрелами, в том числе пострадавшим из Курской области.

Какие вещи можно приносить:

одежду взрослую и детскую;

кухонные принадлежности (их сейчас особенно не хватает): кастрюли, сковородки, мясорубки, тарелки, чайники;

текстиль: одеяла, подушки, полотенца, скатерти, занавески, постельное белье;

утюги, фены;

средства гигиены: шампуни, прокладки, дезодоранты, зубные пасты и щетки.

Полный список необходимых вещей опубликован на сайте. Приносить помощь нужно по адресу: Курляндская, 49, 1 этаж, офис 1–015. Контакт для уточнений: +7 (812) 240 20 67.

Поддержать организацию также можно финансово, оформив пожертвование в любом размере.

Какую помощь оказывают в Курске

«Домик добрых дел»

Организация выдает гуманитарную помощь и может помочь с размещением нескольких семей с детьми.

Как можно помочь

Купить и принести в офис организации продукты: молоко, творог, сосиски, тушенку, масло, сахар, чай, сладости, а также бытовую химию, одеяла, подушки. Адрес: Белинского, 5.

Предоставить жилье. Если вы готовы принять жителей приграничных районов Курской области на безвозмездной основе, можно связаться с руководителем организации Светланой Козиной напрямую: +7 910 211 52 84 (есть WhatsApp*). К ней также можно обратиться за уточнением любых деталей.

Областной гуманитарный центр помощи «Социальный навигатор»

Оказывает гуманитарную помощь пострадавшим жителям Курской области, а также помогает найти временное размещение.

Как можно помочь

Купить и передать медикаменты, продукты (крупы, чай, кофе, соленья, варенья, консервы), гигиенические принадлежности (зубную пасту, щетки, туалетную бумагу, средства для душа), одежду, подушки, матрасы, одеяла, постельное белье. Полный список необходимых вещей опубликован на странице организации в VK. Приносить товары можно по адресу: Силикатный пр., 12а. Стать волонтером, в том числе автоволонтером. Предоставить жилье. Если вы готовы разместить у себя жителей приграничных районов Курской области на безвозмездной основе, можно связаться с организацией напрямую: +7 982 331 49 56.

Курское отделение Российского Красного Креста

Организация запустила сбор денег для помощи жителям приграничных областей. Можно перечислить любую сумму на расчетный счет РКК.

Получатель: КРО РКК

ИНН: 4632251060

БИК: 044525411

КПП: 463201001

Р/с: 40703810111490000009

Назначение: добровольное пожертвование для жителей приграничья.

«Добро.Центр»

Волонтерский центр Областного Дворца молодежи запустил сбор гуманитарной помощи для переселенцев из приграничных районов Курской области.

Какие вещи можно приносить:

постельное белье и полотенца;

мыло, шампуни и зубные пасты для детей и взрослых;

салфетки, бытовую химию.

Передать вещи можно в офис организации: Белгородская, 14б (Областной Дворец молодежи). Контакт: +7 (4712) 37 01 59.

Сбор гуманитарной помощи на базе Аварийно-спасательной службы Курской области

Приносить в организацию можно одежду, средства гигиены и продукты питания.

Адрес: 50 лет Октября, 177. Контакты: +7 (4712) 52 65 74, +7 (4712) 52 65 76, +7 (4712) 22 72 41, можно также написать в сообщество организации в VK.

Приют для животных «Право жить»

Приют помогает с эвакуацией и временной передержкой животных, в том числе домашних кошек и собак, хозяева которых не смогли снять квартиру и ищут жилье.

Как можно помочь

Помочь с передержкой животных. Если вы готовы временно разместить у себя животных, можно написать в чат группы приюта в VK или в комментариях под постом, а также в телеграме. Финансово. Любой желающий может перевести деньги на расчетный счет приюта.

Контакты, по которым пострадавшие из Курской области могут обращаться за помощью

Кол-центр врио губернатора Курской области: +7 930 858 80 18;

Горячая линия по вопросам переселения в пункты временного размещения: +7 (4712) 72 30 03;

Горячая линия по вопросам выплаты пенсий: 8 (800) 200 09 79;

Горячая линия по правовой помощи пострадавшим: 8 (800) 101 66 46;

Горячая линия Синодального отдела по благотворительности (по вопросам оказания помощи с жильем пострадавшим): 8 (800) 707 02 22;

По вопросам передачи вещей, средств гигиены и продуктов питания: +7 (4712) 52 65 74, +7 (4712) 52 65 76;

По вопросам выплат и оказания гуманитарной помощи: +7 (4712) 35 63 16.

Помимо этого, в России действует проект «Разместим». Он связывает жителей приграничных зон с людьми из разных регионов, которые готовы разместить беженцев бесплатно у себя дома. Опубликовать объявление о готовности принять человека можно в телеграм-канале проекта, там же можно обратиться за помощью.