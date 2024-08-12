Боксерские разборки и христианские обиды: главные скандалы Олимпиады-2024

В этом году главные спортивные игры возмущали гендерным скандалом, пугали слухами о загрязненной Сене и радовали, несмотря ни на что. Для тех, кто все пропустил, собрали все ключевые моменты Олимпиады-2024.

Боги-олимпийцы оскорбили христиан

Олимпиада с первых минут задела чьи‑то чувства. Во время парада сборных по Сене оказались оскорблены южнокорейцы — их команду дикторы почему‑то объявили как команду Корейской Народной Демократической Республики.

Масштабное возмущение вызвал номер артистов, среди которых были актеры и танцоры в дрэге, модель-трансперсона и обнаженный мужчина в синей краске. Многие, особенно верующие христиане, Илон Маск, инцел-икона Эндрю Тейт и Мария Захарова рассмотрели отсылку на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи и оскорбились, посчитав ее издевательством над образом Иисуса Христа и апостолов.

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Отчасти им сыграли на руку и организаторы Олимпиады. После волны возмущения они удалили официальную запись скандального открытия и выразили сожаление тем, что подобная интерпретация могла кого‑то задеть — некоторые медиа усмотрели в этом попытку принести извинения. В свою очередь, это лишь повысило уверенность в ошибочной трактовке.

Арт-директор открытия Олимпиады Тома Жолли объяснил, что вдохновением для номера стала менее популярная картина «Пир богов» нидерландского художника Яна ван Бейлерта.

С «Тайной вечерей» ее сближает постановка и божественный сюжет: как и Да Винчи, Бейлерт посадил олимпийских богов вдоль одной стороны стола лицом к зрителю, в центре разместил бога Аполлона с солнечным нимбом на голове, склонившегося к собеседнику справа и отвернувшегося от приятеля слева.

1 / 2 «Праздник богов» 2 / 2 «Тайная вечеря»

Однако ни Христос, ни апостолы не имеют никакого отношения к Парижу или Олимпиаде. «Пир богов» же выставлен в парижском музее Маньен, представляет вечер на Олимпе, откуда пошла традиция спортивных игр, а Дионис в его центре считается не только покровителем виноделия и театра, но и отцом Секваны, богини реки Сены.

Публичное негодование вылилось в угрозы. Диджейка Барбара Бутч пожаловалась в полицию на пожелания смерти, пыток и изнасилования из‑за скандальной дрэг-сцены в шоу. Продюсерам церемонии на почту также стали приходить сообщения с цитатой из Корана, в которых говорилось, что «наказание Аллаха падет на организаторов» церемонии.

Никто не умер в Сене

Международный олимпийский комитет часто выбирает городские локации для соревнований по триатлону: Гайд-парк в 2012-м, Копакабана в 2016-м, парк Одайба в 2021-м — и каждый раз сталкивается с повышенным вниманием к загрязнению воды.

В этот раз организаторы и власти Парижа отправили спортсменов в Сену, известную своими нечистотами и установленным сто лет назад запретом на купание. Для властей состязания были важны и как пиар-проект. Предшественники президента Макрона годами обещали очистить реку для горожан, а перед Олимпиадой чиновники потратили больше 1.5 млрд евро на строительство ливневой системы.

Продемонстрировать безопасность Сены вызвались сразу мэр Парижа, министр спорта и сам президент. Первые двое окунулись и вышли без проблем, а последний до спуска в воду не доехал до сих пор. Возможно, от обещаний четкой даты его отпугнул ставший виральным призыв опорожниться в реку перед его заплывом.

«А ты? Ты будешь там? #НасрувСену23июля» (купание Макрона ожидалось в эту дату)

Ситуация с нечистотами вызвала опасения с первых же дней. Тренировки и соревнования триатлонистов пришлось перенести из‑за повышенных уровней кишечной палочки и других бактерий в воде. Власти объяснили это прошедшими ливнями и понадеялись на сухую погоду.

Некоторые спортсмены даже начали самостоятельную подготовку к столкновению с природой. Например, американец Сет Райдер отказался от мытья рук, чтобы повысить сопротивляемость организма, его партнер по сборной Морган Пирсон стал потреблять больше углеводов, а Тейлор Спайви начала пить антибиотики.

110 участников все-таки вышли на старт 31 июля. Сразу после них по соцсетям разошлись фото и видео с триатлонистом Тайлером Миславчуком, которому стало плохо после забега на 10 километров. Спортсмен даже признался, что его вырвало 10 раз, однако связал это с 30-градусной жарой во время ивента.

Позже с подозрением на кишечную палочку в больницы попали три атлета: швейцарцы Эдриан Бриффод и Симон Вестерманн и бельгийка Клэр Мишель. У последней выявили вирусное заражение, а Вестерманн к Сене даже не подходил. Для сравнения, на Мировой серии триатлона этой весной грязное течение принесло бактерии в воду Темзы, где проводили заплыв, и тогда заразились сразу 35 спортсменов.

«Никаких сожалений и полная самоотдача». © Из инстаграма* Тайлера Миславчука

Самый стыдный скандал олимпиады: спортсменок Иман Хелиф и Линь Юй-тин приняли за транс-женщин

Женский олимпийский турнир по боксу с первых дней оказался омрачен скандалом. Инфлюенсеры, спортсмены и политики заподозрили, что участница из Алжира Иман Хелиф и спортсменка из Тайваня Линь Юй-тин сделали транспереход, чтобы побеждать слабых девушек и влегкую завоевать медали.

В первом же бою с Хелиф ее соперница из Италии Анджела Карини не выдержала ударов по голове и со слезами покинула ринг уже в первую минуту боя. Это спровоцировало трансфобную травлю, в которой отметились Джоан Роулинг и Илон Маск. Первая назвала боксерок мужчинами, второй откомментировал аналогичный пост в твиттере словом: «Именно». Похожие мнениия выразили спортсмены и политики со всего мира.

1 / 2 Иман Хелиф 2 / 2 Линь Юй-тин © Richard Pelham/Getty Images

Ситуацию ухудшило и то, что другие боксерши поддержали травлю: после проигранных боев с Линь спортсменки Эсра Йылдиз Кахраман и Светлана Станева показали руками «X», намекая на недостающую у представительницы Тайваня хромосому. Карини заявила, что ее «никогда не били так сильно», но, увидев реакцию на присужденную алжирке победу, принесла ей извинения и объяснила, что сильно огорчилась из‑за поражения. Отец Хелиф выступил в защиту дочери, опубликовав ее детские фотографии и свидетельство о рождении.

Позиция трансфобов построена на двух аргументах. Хелиф и Линь в 2023 году были дисквалифицированы Международной федерацией бокса (IBA) из‑за плохих анализов крови. Тогда президент организации Умар Кремлев сообщил ТАСС, что «ряд спортсменов выдавали себя за женщин» и были отстранены из‑за выявленных XY-хромосом, а 1 августа 2024-го пояснил, что говорил о Хелиф и Линь. Деталей этих анализов нет в публичном доступе, в МОК саму процедуру и ее результаты назвали «настолько несовершенной, что с ней невозможно работать».

Само по себе присутствие мужской Y-хромосомы не ведет к выработке телом тестостерона и специфической анатомии, для этого также необходимы конкретные определяющие пол гены (SRY), отмечает доктор биологии Эмма Хилтон. Даже когда женское тело производит мужской тестостерон, оно не всегда способно его использовать и достичь соответствующего эффекта, добавляет специалист по молекулярной генетике в спорте Шейн Хефферан.

Составить достоверную процедуру оценки атлеток тоже непросто, говорит исследователь влияния генов в спорте профессор Алон Уильямс. Например, в Дании, где данные об исследовании ДНК доступны публично, XY-хромосомы обнаружили лишь у 1 из 15 тыс. пациенток, хотя зачастую женщины не знают об их наличии у себя даже во взрослом или пенсионном возрасте. По мнению ученого, недостаточно только анализа ДНК и гормонов, понадобятся унизительные процедуры вроде осмотра гениталий, оценки голоса и волосяного покрова, а также заключения профессионалов узкого спектра.

1 / 2 Эсра Йылдиз Кахраман © Richard Pelham/Getty Images 2 / 2 Светлана Станева

Отношения между МОК и IBA остаются напряженными последние 6 лет. В 2018-м комитет усмотрел грубую халатность и коррупцию в деятельности федерации и пожизненно отстранил от спорта двух ее руководителей, в 2020-м и 2022-м критиковал выборы, на которых победил Умар Кремлев. В 2023-м организаторы Олимпиады отказались от сотрудничества со структрой Кремлева и исключили ее из списка признанных организаций, а с 2028 года представителей IBA не допустят до Олимпиады.

В ответ глава IBA призывал отстранить президента МОК Томаса Баха, называл его «содомиcтом» и «трусом», Олимпиаду в Париже — «уничтожением традиционных ценностей», а российских спортсменов на ней — «предателями». В итоге требованиями допуска к Парижу-2024 занималась внутренняя структура МОК, которая не выявила нарушений со стороны Линь и Хелиф.

У МОК нет единых критериев, устанавливающих принадлежность спортсмена к мужскому или женскому полу, а универсальное пороговое значение тестостерона установлено лишь для трансперсон. К такому самоустранению от проблемы привел не слепой отказ от традиционных ценностей, а почти столетняя история проб и ошибок, в которой каждый метод оказывался несовершенным или несправедливым, приводил к скандалу или судебному иску.

Хелиф и Линь — биологические женщины (к слову, в Алжире транспереход запрещен вовсе, а Хелиф выросла в небогатой семье) и не идентифицируют себя даже как интерсекс-персон. До скандала обе участвовали во множестве турниров, где не только побеждали, но и уступали. Соотношение выигранных/проигранных боев в их карьере не демонстрирует внушительного преимущества на фоне соперниц: Хелиф с 42/9 вышла в финал против Лю Ян с 25/7; в последнем матче Линь (19/5) ждала полячка Юлия Шеремета (13/1), а в сетке осталась Станева (58/17).

Несмотря на скандал, Иман Хелиф в пятницу победила соперницу в весовой категории до 66 килограмм. Линь Юй-тинь на следующий день также выиграла свой финал в категории до 57 килограмм. Теперь у обеих спортсменок есть по золотой медали.

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Ноа Лайлс хотел повторить рекорд Усейна Болта. Его не остановили болезни, но помешал ковид

Зрители Олимпиады запомнят американца Ноа Лайлса благодаря трем ярким историям. Прежде всего, свою первую золотую олимпийскую медаль лучший бегун планеты прямо сейчас заработал в невероятной гонке на 100 метров. От ямайца Кишейна Томпсона на втором месте его отделили лишь 0,005 секунды и только потому, что он успел первым поставить ногу на финишную линию.

Лайлс (в центре на шестой дорожке)

Во-вторых, после гонки он напомнил, что чемпионом может стать каждый, даже несмотря на хронические болезни или ментальные осложнения.

Лайлс решил идти до конца, даже когда заболел ковидом. Правила Олимпиады не запрещали ему участвовать в забеге на 200 метров, несмотря на особенно опасный для бегунов вирус и шанс заразить соперников. К тому же, бегун не проигрывал на этой дистанции уже в течение трех лет.

Взять золото сразу в 100 и 200 метрах — редкое достижение. В последний раз такое удавалось лишь Усейну Болту, и тот смог это сделать сразу на трех Олимпиадах подряд. До него выиграть оба забега не могли больше 20 лет.

В итоге, американец заработал бронзовую медаль, а после финиша упал на спину, тяжело дыша, и долго приходил в себя. С площадки его увезли на коляске. По его словам, он даже не задумывался о снятии с забега, несмотря на жуткую боль.

«Пару дней назад я проснулся с ознобом и болью в горле. Сдал тест, он оказался положительным, так что я отправился на карантин в отель рядом с олимпийской деревней и закинулся всеми возможными лекарствами, чтобы было не так плохо. Мне бывало и лучше, но я хотя бы могу ходить. После забега кружилась голова, в груди была боль. Все это точно сказалось на моем выступлении», — сказал бегун журналистам и добавил, что выйдет на еще один старт в дисциплине 4×100 метров. Правда, позже все-таки испугался бронхита и снялся с турнира.

© Richard Heathcote/Getty Images

Чиновники не дали Кайлии Немур выступать за Францию. Гимнастка переиграла и уничтожила их

Талант юной гимнастки Кайлии Немур был очевиден французским тренерам с 13 лет. В этом возрасте девочка демонстрировала результаты лучше, чем у совершеннолетних соперниц, а в 14 стала чемпионкой страны по упражнениям на брусьях. По словам мамы, юниорка мечтала выступить на Олимпиаде и принести медали своей стране.

К сожалению для семьи, федерация потребовала от кандидатов в сборную тренироваться в одном из центров в Париже, в 300 километрах от ее родной коммуны Авуан. К тому же, Немур начала страдать от остеохондроза и согласилась на операцию, после которой уже не была допущена до возвращения в 2022 году. Спортивные чиновники заподозрили тренеров Марка и Джину Кирилченко в слишком изнурительных тренировках для подростков. Хотя расследование ни к чему не привело, тренировочный зал пары потерял государственный статус и финансирование, из‑за чего был вынужден закрыться.

Немур была близка к тому, чтобы оставить карьеру, но нашелся выход. У ее отца есть алжирское гражданство, что позволило спортсменке присоединиться к другой сборной. Процесс был сложным: для смены национальной федерации ей пришлось провести год в ожидании разрешения, а после шумихи в прессе в дело включилась даже министр спорта Франции. В 2023 она наконец вышла на первые соревнования — поехала на чемпионат мира по гимнастике и вернулась с серебряной медалью, уступив китаянке Цю Циюань.

Весну 2024-го 17-летняя гимнастка провела на более скромных турнирах, и наконец добралась до Олимпиады. Вернувшись в родную страну, Немур безукоризненно отработала программу и опередила китайскую соперницу на 0,2 балла. Таким образом, она принесла Алжиру первую в его истории золотую медаль по гимнастике на глазах сотен французов, в том числе, упустивших ее чиновников. Никто из хозяев соревнований до пьедестала так и не добрался.

Румыния и США: схватка за 0,1 балла и 4 секунды

Большая драма разыгралась в турнире по художественной гимнастике. На соревнованиях 5 августа в борьбе за бронзу сошлись румынка Ана Барбосу и американка Джордан Чайлз. По решению судей Барбосу получила 13,7 баллов и третье место на подиуме. Однако через минуту ее радость сменилась шоком и слезами, и она даже уронила флаг страны.

Тренеры Чайлз посчитали, что судьи не отметили один из элементов комбинации их подопечной, и подали протест. Рефери согласились и добавили американке 0,1 балла — в сумме их стало 13,76, а кричащая от радости девушка поднялась с пятой строчки на место на подиуме рядом с напарницей Симоной Байлз. Решение возмутило многих, в том числе, премьер министра Румынии, который в ответ пообещал бойкотировать церемонию закрытия.

10 августа история получила еще один удивительный поворот — бронзу отобрали уже у Чайлз.

Румынская федерация гимнастики обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS). Изначально организация предложила разойтись миром и попросила судей разделить медаль между тремя спортсменками: Чайлз, Барбосу и ее партнершей Сабриной Манека-Войня, занявшей четвертую строчку также с 13,7 баллами. Однако суд вынес однозначное решение: списал доназначенные американке баллы и вернул бронзу румынке.

Главным аргументом CAS оказалось время апелляции. Американские тренеры обратились с протестом спустя 64 секунды после вынесения оценок, хотя правила дают на это всего лишь минуту. Международная федерация гимнастики подчинилась вердикту, МОК потребовал от Чайлз вернуть медаль сопернице.

Гимнастка была явно разочарована произошедшим и решила отказаться от соцсетей, чтобы не расстраивать себя еще сильнее. Ее сестра Джазмин раскритиковала рефери соревнования, из‑за изначальных оценок которых девушку лишили награды «не потому, что она была недостаточно хороша, а потому, что судьи не оценили сложность программы и спровоцировали расследование».

Синди Нгамба стала первой медалисткой без нации

Олимпиада в Париже стала местом для исторического достижения камерунской боксерши Синди Нгамба — она стала первой медалисткой сборной беженцев. Отдельная команда для спортсменов, вынужденных покинуть родную страну, возникла после соревнований в Сочи и с тех пор выросла почти в 4 раза. По замыслу комитета, специальная программа должна напомнить об около 120 млн человек, которые не могут вернуться домой.

Нгамба перевезли в Великобританию еще в 11 лет. Подростком она увлеклась футболом, а потом и боксом, причем первое время она была единственной девочкой в секции. Спортсменка продемонстрировала немалый талант: ей удалось выиграть любительские национальные турниры сразу в трех весовых категориях.

В то же время, у 25-летней Нгамба все еще нет паспорта — министерство внутренних дел так и не дало ей гражданство, несмотря на содействие федерации бокса. Четыре года назад боксерке даже грозила депортация в родной Камерун. Возвращаться туда опасно: Нгамба является открытой лесбиянкой, за что в стране можно получить пять лет тюрьмы.

Без британского подданства она не может представлять свой новый дом, периодически сталкивается с препонами чиновников и не получает финансовой поддержки. Из‑за этого Нгамба приходится полагаться на спонсоров и быть готовой к тому, что ее могут не допустить на некоторые турниры.

В Париж Нгамба попала благодаря специальным соревнованиям МОК и заявилась в категорию до 75 килограмм. В своей сетке она добралась до полуфинала, в котором уступила опытной боксерке и бывшей сотруднице полиции Атейне Байлон из Панамы. Тем не менее, даже поражение не омрачило ее достижение.

«Я хочу сказать всем беженцам по всему миру, даже тем, кто занимается спортом — не сдавайтесь, работайте и верьте в себя. Вы можете очень многого в жизни. Надеюсь, каждый беженец во всем мире увидит мою победу вопреки всем обстоятельствам», — сказала спортсменка после матча.

Россияне с медалями, несмотря ни на что

В этом году в Париж отправились всего 15 спортсменов от России. На соревнованиях им предстояло выступить в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов без флагов, гимнов, цветов и других символов страны.

С медалями из Франции вернулись две теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Девушки выступали в парном турнире и добрались до финала. Уступив итальянкам, они получили серебряные медали.

1 / 3 © Фото: Дэниел Копач 2 / 3 © Фото: Дэниел Копач 3 / 3

Кроме того, золотую медаль по художественной гимнастике взяла Дарья Варфоломеев, представлявшая Германию. 17-летняя спортсменка родилась в Барнауле, но пять лет назад покинула страну.

Другое золото в вольной борьбе до 86 килограмм заработал дагестанец Магомед Рамазанов из команды Болгарии. В том же турнире до полуфиналов добрался выступающий за Грецию дагестанец Даурен Куруглиев и забрал бронзу.

Третий дагестанец, Разамбек Жамалов, ушедший в сборную Узбекистана, взял золото в турнире по вольной борьбе в весе до 74 килограмм, а Чермен Валиев из команды Албании — бронзу. Еще одно третье место в этой команде у Ислама Дудаева в весе до 65 килограмм.

Ахмед Тажудинов выступил за команду Бахрейна и взял золото по вольной борьбе в весе до 97 килограмм, а Магомедхан Магомедов заработал еще одну бронзу для Азербайджана.

Осетин Зелим Коцоев из команды Азербайджана выиграл золото соревнований по дзюдо в весе до 100 килограмм. Москвич Адиль Османов под флагом Молдовы взял бронзу в категории до 73 килограмм, также как и осетинский грек Теодорос Целидис в весе до 90 килограмм.

Еще одно серебро в плавании на дистанции в 1500 метров завоевала Анастасия Кирпичникова, попавшая на Олимпиаду от сборной Франции. Она поменяла спортивное гражданство в мае прошлого года.

Увидеть все победы и награждения можно было только в записи в выпуске новостей или на сайте соревнований. Российские каналы от их показа отказались.

1 / 9 Дарья Варфоломеев 2 / 9 Магомед Рамазанов 3 / 9 4 / 9 Даурен Куруглиев 5 / 9 Разамбек Жамалов 6 / 9 Ахмед Тажудинов 7 / 9 Анастасия Кирпичникова 8 / 9 Теодорос Целидис 9 / 9 Зелим Коцоев (справа)