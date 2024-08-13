«К сожалению, меня взяли на Олимпиаду»: главные мемы и герои Парижа-2024

Парижский спортивный праздник не только будоражил нас скандалами, но и подарил целый набор ярких героев и смешных мемов. Собрали главные из них в одном материале.

Стрелки попали прямо в сердце

У нас уже были два текста о ярких стрелках этой Олимпиады — покорительнице соцсетей Ким Е Джи и герое мемов Юсуфе Дикече. Однако в мемах вместе с ними мелькают и другие спортсмены.

В частности, кореец Чоу Даэ-хан с пневматическим ружьем и спиной, выгнутой под удивительным углом, многим напомнил ожившего персонажа манги и аниме о приключениях ДжоДжо. Китаянка Цзян Раньсинь благодаря серьезному сосредоточенному лицу стала воплощением офисной ярости. Индиец Сараббот Сингх в характерном тюрбане придал бы фактурной команде наемных убийц мультинациональный колорит.

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Между тем, популярность Дикеча вышла за пределы твиттера и рабочих чатов — позу с фотографии стали воспроизводить и другие олимпийцы. Например, прыгуны в высоту Арман Дюплантис и Нина Кеннеди, а также легкоатлет Ройе Стона отметили ею свои золотые медали. Список ими не ограничивается — в праздновании «пистолетом» замечены уже около десятка спортсменов.

Дикеч, Дюплантис, Кеннеди и Стона

Вездесущий (и неплохо заработавший) Снуп Догг

Неожиданным героем Олимпиады оказался Снуп Догг. Рэпер стал амбассадором телеканала NBC и на время соревнований переехал в Париж, чтобы поддержать американскую сборную и наснимать вирального контента. А еще неплохо заработать: по слухам, за каждый день работы он получал по 500 тыс. долларов и, кроме того, канал оплачивал его тусовки и покупки.

Таким образом, артист появился в числе факелоносцев,…

… похвастался собственным олимпийским значком с разноцветными кольцами,

… потусил с главной домохозяйкой Америки Мартой Стюарт,

…и стал одним из главных мемов соревнований.

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«Меня не взяли на Олимпиаду»

Американский тикток рассмешил нас роликами о спортивных провалах. Юные спортсмены напомнили, что каждый из них мечтал о больших победах, но сталкнулся с неудачами — зачастую нелепыми. Под максимально пафосную версию американского гимна они выкладывали ролики со своими профессиональными провалами с подписью «К сожалению, меня не взяли на олимпиаду».

На редкость неудачные выступления случаются и на самой Олимпиаде. Например, одно из самых популярных видео в тренде запостила гимнастка Суниса Ли — у ролика сейчас больше 48 млн просмотров и 8 млн лайков. Во время соревнований по упражнениям на бревне многократная медалистка потеряла равновесие и ударилась о снаряд промежностью. «К сожалению, меня взяли на Олимпиаду», — посмеялась она над собой.

Впрочем, ушиб не помешал ей увезти домой золотую и две бронзовые медали в других дисциплинах.

В тренд мог бы встроиться и прыгун в высоту Антони Аммирати. Во время состязаний француз почти преодолел планку на высоте 5,6 метра, но случайно сбил ее членом на землю. Позже он назвал случившееся «большим разочарованием». С другой стороны, теперь в спортсмене сильно заинтересован один порносайт и даже предлагает награду в три раза больше олимпийской.

Шоколадные маффины — завтрак чемпионов

Олимпийская деревня сошла с ума по шоколадным маффинам. Кому‑то может показаться, что мучное — не лучший выбор для спортсмена, но точно не пловцу Хенрику Кристиансену. В первый же день он выложил обзор еды в кафетерии и заметил, что кексы в нем 11 из 10. С этого момента жизнь норвежца разделилась на до и после.

После этого у парня возникла настоящая зависимость. Он уносил в номер все больше и больше маффинов и не показывался на людях без следов шоколада на лице. Могло показаться, что выпечка взяла его в заложники.

На маффины стали подсаживаться и другие олимпийцы, они тоже признавались кексам в любви, если им удавалось стянуть хотя бы один из‑под носа норвежца.

Виральный тренд принес Кристиансену миллионы просмотров на роликах в тиктоке. К сожалению, на соревнованиях пловец больше ничем не отметился. Лучше других ему удался заплыв на 1,5 километра вольным стилем, там он занял четвертое место, и уехал домой без единой медали (но наверняка с годовым запасом маффинов).

Выступление, после которого закрыли брейкданс на Олимпиаде

Игры в Париже запомнятся первым и возможно единственным в истории Олимпиад турниром по брейкдансу. Кажется, выступления 30 талантливых и подготовленных участников удалось затмить одной австралийке Рейчел Ганн, она же Рейган.

В трех матчах 36-летняя танцовщица показала «тиранозавра», пыталась встать на голову, каталась на коленях и ерзала по полу — кажется, что движениям ее учил Гомер Симпсон. Тем сложнее поверить, что Ганн защитила докторскую степень по брейкдансу. Комментируя баттлы, она отметила, что все равно не смогла бы показать движения лучше, четче или быстрее юных соперниц, поэтому подошла к хореографии креативно. «Моя настоящая сила — в творческом подходе, я не хотела быть похожей ни на кого. Тем более, что у меня не так уж много шансов выступить на международной сцене. Я всегда была андердогом, поэтому и выступать мне нужно по-особенному», — объяснила участница Олимпиады.

Выделиться у нее действительно получилось. После ее баттлов в твиттере появилось множество шуток о ее необычном стиле.

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В сети предположили, что ее учителем по танцам мог быть Гомер Симпсон.

Эва Свобода: эмоции лучше тысячи слов

Бегунья Эва Свобода — одна из самых популярных и титулованных польских спортсменок, которая выигрывала европейские чемпионаты и брала медали на мировых первенствах. Однако олимпийские соревнования ей удаются хуже: там до наград она пока не добегала.

Однако это не помешало Эве ворваться в сердца сотен тысяч новых поклонников. Пользователей твиттера и тиктока очаровало ее неловкое приветствие: девушка по-военному салютовала камере правой рукой, но быстро спохватилась и по-граждански повторила движение левой. Хотя ошибка, на первый взгляд, незначительна, ролик набрал больше 54 млн просмотров в аккаунте Out Of Context Human Race.

Спустя несколько дней еще один крупный аккаунт Women Posting W’s репостнул запись беседы Свободы с журналисткой «Би-би-си» после забега на мартовском мировом чемпионате. Там бегунья пожаловалась, как тяжело просыпаться по утрам — и ее эмоции понятны каждому. Строгая дисциплина, похоже, помогла спортсменке добиться хороших результатов: на турнире она побила свое лучшее время и заработала первую взрослую медаль на мировой арене.

Еще один популярный ролик с участием полячки — ее безудержная радость на второе место на чемпионате Европы. Увидев свой результат, девушка с криком взлетела над стадионом и с раскрытым от восторга ртом прошла перед камерой и трибунами.

Несмотря на всего лишь четвертое место в забеге на Олимпиаде, Свободой заинтересовался стример IShowSpeed. Блогер бросил спортсменке вызов и заявил, что сможет ее перегнать. Полячка уже ждет его на турнире в Европу. Правда, даты они пока не согласовали, а блогер временно заблокирован на ютубе за опасный трюк с двойным прыжком над летящим в него спорткаром.

Привлекают внимание и татуировки бегуньи. Кто‑то критикует рисунки за бессистемность и сравнивает с логотипами на гоночных авто кто‑то критикует рисунки и сравнивает с логотипами на гоночных авто

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Итальянка с пармезаном

Гимнастка Джорджия Вилла может внести прошедшую Олимпиаду себе в актив. Хотя итальянка не выиграла в одиночных дисциплинах, она все равно уехала домой с серебряной медалью за командное выступление в составе сборной Италии.

Однако, что важнее, девушка заработала тысячи новых поклонников благодаря сотрудничеству с производителем пармезана. Вилла стала амбассадором бренда, и теперь сыр сопровождает ее почти в любой ситуации. Кусочек до тренировки, занятия среди тяжелых голов, порция после зала и во время посещения библиотеки — кажется, сыра у нее так много, что в нем можно купаться.

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Гимнастка Чжоу Яцинь познакомилась с важной олимпийской традицией

Лишь оказавшись на подиуме, 18-летняя гимнастка из Китая узнала о традиции проверять медаль на прочность. Увидев кусающих свои награды итальянок, удивленная девушка приложила серебряную медаль ко рту и подарила один из самых милых моментов Олимпиады.

Ариса Трю стала лучшей скейтбордисткой ради утки

Скейтбордистка Ариса Трю стала самой молодой обладательницей медалей на этой Олимпиаде. Австралийке всего 14 лет, а среди ее оппоненток можно было увидеть даже 11-летнюю Чжэн Хаохао.

До своего первого выступления на Олимпиаде она считалась второй лучшей скейтбордисткой в рейтинге: первой среди девушек сделала поворот в воздухе на 720 градусов, а в этом году одержала победы на двух турнирах и провернулась на 900 градусов, повторив трюк Тони Хоука.

Легендарный скейтер наблюдал за юной звездой с трибуны в Париже, пока та крутила развороты на 540, скользила и замирала на грани пула. «Эпичный финальный заезд, и золотая медаль более чем заслужена», — прокомментировал он увиденное.

После победа Трю поделилась, что у нее была сильная мотивация к победе — родители обещали подарить ей утку: «Утки очень милые, со своей я бы гуляла, взяла ее бы с собой в скейт-парк. Мне не разрешают завести собаку или кошку, потому что мне приходится часто путешествовать. Наверное, с уткой будет попроще».

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