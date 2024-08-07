Что такое автомобили-янгтаймеры и кто готов платить 10 млн рублей за их реставрацию

В России есть сообщество поклонников янгтаймеров — автомобилей возрастом от 20 до 30 лет. Люди участвуют с ними в ралли, проводят выставки, привозят интересные экземпляры из США и Европы. Мы поговорили с Георгием Балабаджяном — владельцем сервисной станции «Юность 83», специализирующейся на реставрации и обслуживании янгтаймеров.

Георгий Балабаджян © «Юность 83»

Без перерывов и сомнений

— Расскажите, как вы начали заниматься машинами?

— Я начал заниматься автомобилями в полной мере как бизнесом 15 лет назад. Учился в Высшей школе экономики и после этого какое‑то время пытался работать по специальности. Но понял, что мне это не очень интересно.

На тот момент мне было 26 лет — я не был готов к собственному бизнесу, но решил им заняться. Когда начал это, четко осознал: дороги назад нет. Так с 2009 года я занимаюсь машинами — без перерывов, без сомнений — и добился больших успехов на этом пути.

Мой первый сервис назывался RSProject. Я открыл его на базе уже существующей гоночной команды Sport Garage, которая пошла на продажу. Купил одну ее часть вместе с дистрибьюторскими контрактами на поставку деталей и двумя опытными гоночными механиками — один из них был именитым мотористом. Я увлекался быстрыми спортивными машинами и думал, что мы будем развиваться в этом направлении. Так и происходило первые лет пять.

— Когда вы отреставрировали свою первую машину?

— Станция развивалась и достаточно быстро получила реставрационный профиль — спустя полтора года после открытия. Первая машина — Maserati 5000 GT Imperiale — попала к нам благодаря мотористу, поскольку у нее были серьезные проблемы с двигателем. Следующим к нам привезли Mercedes-Benz 600 (W100) — так все и пошло.

Mercedes-Benz 600 (W100) © «Юность 83»

Об особенностях и трудностях реставрационных проектов

— В 2018 году вы переименовали ваш сервис и теперь называетесь «Юность». Почему?



— Название «Юность» больше подходило нам по тематике. С тех пор мы начали заниматься преимущественно янгтаймерами — автомобилями, которые выпускали с начала 1980-х и до 2000-х. Эти даты ползут — так, через пять лет янгтаймерами будут считаться машины первой половины нулевых. Все постепенно сдвигается.

Мы проводим их обслуживание, а также реставрацию полного цикла — но этим занимаемся нечасто, поскольку рекомендуем клиентам сразу покупать авто в хорошем состоянии: так дешевле. Бывают исключения. Например, сейчас реставрируем знаменитый Mercedes-Benz 300E AMG Hammer 6.0 (W124) — таких авто очень мало. Он стоит полмиллиона долларов в плохом состоянии и от одного миллиона долларов в хорошем.

Мы будем проводить реставрацию полного цикла, и такая работа имеет смысл. Это будет дорого — больше 10 миллионов рублей. Но автомобиль этого стоит.



— Во сколько в среднем обходится реставрация?

— Очень абстрактный вопрос. Если работы для Hammer стоят 10 миллионов рублей, это не значит, что для обычного Mercedes-Benz W124 они обойдутся в один. Да, для первой машины будут нужны дорогие специфические детали, и их тяжело найти. Но в целом кузов восстанавливается точно так же, поэтому для второй это тоже недешевая история.

Люди часто пытаются сравнивать стоимость восстановления со стоимостью авто, но это неправильно. Все зависит от того, какого класса машина была изначально. Автомобиль высокого класса обслуживать практически всегда дорого — за редкими исключениями.

Porsche 911 и BMW M3 E36 © «Юность 83»

Поначалу к нам часто заезжали люди, которые не понимали, что реставрация бывает настолько дорогой уже по первоначальным расчетам. Более того, мы предупреждаем, что даже при самой глубокой диагностике просчитать точную стоимость невозможно и цена реставрации может существенно увеличиться в процессе. Многие думают, что она включает в себя только покраску и какие‑то основные моменты, но это не так. Авто надо полностью разобрать, очистить от краски, защитных покрытий на днище, корректно провести ремонтные работы. После этого зачистить кузов, покрасить, собрать агрегаты, отреставрировать салон, заменить электрику. Ревизия касается каждой детали.

Но чем дальше, тем меньше людей, которые не понимают разницы между ремонтом и реставрацией. Сейчас я наконец-то могу сказать, что у нас заказывают восстановление машин в том качестве, в котором я бы хотел их делать. Более того, теперь у меня есть возможность выбирать клиентов, с которыми мне приятно работать.

— Помимо вас, кто‑то занимается реставрацией таких машин?

— Да, у нас есть конкуренты, у каждого свой профиль и сильные стороны, но игроков мало. Многие, с кем я начинал работать, давно закрылись. Это сложный бизнес, так как не все понимают, как с ним работать.

Реставрационные проекты отличаются от обычного автосервиса, где можно четко расписать и систематизировать все бизнес-процессы. Здесь все гораздо сложнее, и от сотрудников требуется более творческий и интерактивный подход, поэтому на эту работу сложно найти людей.

В обычном автосервисе хорошая оборачиваемость: ты что‑то сделал, и тебе за это сразу же заплатили. А здесь машина может стоять от трех месяцев до полутора лет.



Поэтому нужно построить такие отношения с клиентом, чтобы от него постоянно поступали деньги, по мере того как делается авто. Раньше это было невиданно: люди были готовы внести предоплату и заплатить только по итогу. Но об этом не может быть и речи, когда работы стоят много, а параллельно мы можем реставрировать три-пять авто. Поступления должны быть ежемесячными.

BMW M3 E36 © «Юность 83»

О любви к янгтаймерам

— Как вы сами полюбили янгтаймеры?

— Я проходил через разные этапы: у меня был Porsche 911 GT3 (997) — на нем участвовал в Porsche Cup, а затем мне поднадоели катания по трекам. Как раз тогда я подходил к тридцатилетнему юбилею и решал, какую машину мне хотелось бы купить следующей. Выбрал Lancia Delta HF Integrale Evoluzione, поскольку с детства очень ее любил и хотел. В итоге нашел себе экземпляр.

Delta Integrale — сложное авто: машина часто ломается, непрактична, капризна. Но она очень романтичная — это такой автомобиль, который любят вопреки. У нее армия фанатов.

Я люблю пробовать что‑то новое и основательно в это погружаться. Мне понравилось заниматься янгтаймерами, потому что за каждой машиной много разных интересных событий, налета историй о 1980-х, итальянских ралли, гонщиках.

Старые машины — это история. Атмосфера. В то время как за новыми автомобилями этого нет.

К тому же эти машины, в отличие от олдтаймеров, позволяют на них ездить — я сейчас практически каждый день перемещаюсь на таких. Мне понравилось сочетание инженерной школы тех лет, ретроналета и возможности постоянного использования.

— Сколько у вас сейчас янгтаймеров?

— У меня четыре интересных янгтаймера: BMW М3 (Е36), Mercedes 300CE-24 (C124), Mercedes-Benz (W210), BMW E38 740. И один полноценный олдтаймер — Jaguar E-Type 1962 года.

BMW E38 © «Юность 83»

— Какие авто мечтаете заполучить в коллекцию?

— Это очень популистский вопрос, поскольку мне много чего хочется. Например, мне нравится Ferrari F40, но одновременно хочется, чтобы машина соответствовала моему статусу. То есть надо создать вокруг авто всю инфраструктуру: купить соответствующий дом, гараж, иметь подходящий уровень дохода и только потом приобретать его.

Штурманские ралли, выставки и создание сообщества

— Расскажите про клуб «Ветерок»: как и когда он появился?

— Мы создали его в 2015 году, чтобы собрать под одной крышей владельцев янгтаймеров, которые разделяют мой взгляд на владение такими авто. Я уверен, что за машиной надо ухаживать, она должна быть максимально близка к заводскому исполнению.

В те годы тема янгтаймеров только начала обретать обороты — мы ее подхватили и создали свой клуб, а на его базе ютуб-канал. На канале поначалу переводили разные тематические зарубежные видео, постепенно стали делать свои. Развиваем его до сих пор.

Каждого участника отбираем «вручную»: смотрим, подходит ли нам человек и его авто, и после этого принимаем.

Мы проводили много ралли и выставок, а сейчас уходим в закрытый формат мероприятий. Например, на днях я провел закрытый показ собственного фильма об истории Delta Integrale, на который пригласил 70 человек, в том числе из клуба. До этого мы открыли сезон и арендовали трек, по которому гоняли.

Формат постоянно меняется, и я отношусь к клубу как к площадке для самореализации меня как человека и как автоэнтузиаста. Сейчас у нас 94 участника.

Я всегда стремился задавать стандарты. Мне нравятся проекты, которые влияют на то, как культура янгтаймеров двигается вперед. Могу сказать, что многие наши проекты резонансные и мотивируют других людей.

— Когда вы начали проводить выставки янгтаймеров?

— В первый раз мы поучаствовали в выставке как клуб на «Янгтаймер-фесте», который проводился на территории завода ЗИЛ в 2017 году. Мы придумали оригинальную расстановку автомобилей, и нас тогда настолько зацепило участие, что мы решили сами проводить такие выставки.

В следующий раз я договорился с «Хлебозаводом» и устроил там наше мероприятие уже под названием «Автокультура». Мы добавили лекции, куда пригласили интересных гостей: например, человека, который участвовал в известных международных ралли, профессионального гоночного комментатора, раллийного гонщика.

И уже в 2019 году провели полноценное серьезное мероприятие в музее-усадьбе «Архангельское». У нас была фирменная фишка: авто стояли не кучно, как на других выставках, а свободно, чтобы каждая машина была предметом для эстетического восприятия. С того года «Ветерок» и «Автокультура» разделились. Выставками мы больше не занимаемся.

— Как появилась «Большая прогулка» и почему она больше не проводится?



— Мы запустили ее в тестовом режиме в 2020 году — старт был с Ветошного переулка у ГУМа. Тогда продолжалась пандемия и мы сидели немного на пороховой бочке. В итоге нас не отменили и мы поехали. Руководство ГУМа и Bosco присмотрелось к нам, поняло, что мы адекватные, смогли провести успешное мероприятие, и во второй раз в 2021 году все прошло в гораздо более серьезном масштабе с большим бюджетом.

На этот раз мы стартовали прямо с Васильевского Спуска, к нам присоединилось 120 участников — почти вдвое больше, чем во время первой прогулки. Мы провели не только штурманское ралли в классическом понимании, но и добавили определенный квест по теме 1990-х годов — для этого проложили маршрут вокруг знаковых для тех лет мест.

Участники «Большой прогулки» на Васильевском Спуске © «Юность 83»

Ралли проходит так: сначала мы проводим брифинг, где объясняем правила и выдаем карту-легенду. На ней нанесены специальные обозначения: например, через 100 метров будет светофор направо, затем надо проехать 200 метров и повернуть налево. Это разгадывает штурман и дает указания водителю. Последний должен ехать с определенной средней скоростью — это сверяют в разных чек-пойнтах. Выигрывает тот, кто равномерно едет по заданным точкам. Машины ехали по самым обычным дорогам наравне с другими, мы ничего не перекрывали. Но ралли согласовывается с ГИБДД.

Мы пытались в 2024 году снова пообщаться с ГУМом на тему новой прогулки, но у них свои ограничения, связанные с согласованием с городом, поэтому ничего не получилось. В будущем году снова попробуем договориться, но, если что, будем рассматривать старт из другого места.

Почему нельзя приходить в эту тему в розовых очках

— Насколько тема янгтаймеров популярна в России?

— Очень популярна и набирает обороты, потому что выросло поколение тех, кто видел эти машины в детстве. И у каждого своя связь: у кого‑то через фильмы, другие мечтали о таких авто. Люди покупают, ностальгируют и катаются. Кто‑то, наоборот, только коллекционирует и совсем не хочет на них ездить.

Это не плоское увлечение: если человек покупает такое авто, он постоянно вникает в тему, развивается.

Есть люди, которые приобретают спортивные янгтаймеры и ездят на них на ралли, кто‑то даже на гонки. У меня тоже есть такая мечта, но это очень дорого, и пока я до этого не дошел. Я мечтаю попасть на исторический этап ралли в Монако. На нем едут точные копии тех гоночных автомобилей или даже оригиналы, которые участвовали в прошлом. Их проверяют по десятку пунктов — они должны быть полностью исправные и подготовленные к соревнованиям по регламенту. Туда часто приезжают те самые гонщики, которые гоняли 40 лет назад. Как правило, привозят и машины, которые тогда тоже ездили. Мечтаю когда‑нибудь купить такое авто, потренироваться годик и приехать — но это история на потом.

ВАЗ-2101 © «Юность 83»

Владение янгтаймером считается престижным, модным, стильным — это еще одна причина, почему все больше людей приходят в эту тему. Помимо этого, многие думают, такое авто будет каждый год дорожать и они смогут на этом заработать. Машины действительно дорожают, но на них придется и потратиться, если ими не пользоваться каждый день. Тем не менее многих это привлекает, и они рассматривают покупку как инвестицию. При должном подходе это работает.

За границей эта тема еще более популярна, чем в России. Культура возрастных автомобилей существует там давно.

— Можете ли вы рекомендовать покупку янгтаймера?

— Это очень интересная тема, но машину надо любить. Нельзя приходить в эту тему в розовых очках. Надо понимать, что это старая вещь, к которой надо относиться с уважением и терпением.

В России сейчас интересное сообщество владельцев таких авто, проводятся разные мероприятия.

Мне кажется, самые интересные времена еще впереди.

С каждым годом входной билет становится все дороже. И если есть желание прийти в эту тему, то сейчас самое время, потому что еще можно купить интересные машины за более-менее адекватные деньги.

— Напоследок: поделитесь планами?

— Мне бы хотелось купить землю и построить там собственную реставрационную станцию по своему проекту. Хочу задать новый стандарт для России. Считаю, без этого нет развития, поскольку в арендованном помещении невозможно делать какие‑то серьезные работы: монтировать заказное дорогое оборудование в чужом здании очень рискованно. А в своем — совсем другая история. Возможно, рядом будет небольшой музей с интересными экземплярами.