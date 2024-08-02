Из‑за запрета никабов терактов может стать в 15 раз больше. Разбираемся, почему

Впрочем, ни в одном из перечисленных происшествий, кроме теракта в Дагестане, не участвовали люди в никабах . Ирина Стародубровская, специалист по Северному Кавказу, считает, что нет оснований связывать ношение никаба с терроризмом: «Никаб — это мусульманская одежда, закрывающая голову и большую часть лица. Как если бы вместе с хиджабом надели медицинскую маску — мы все носили такие в пандемию. Что можно сказать о взглядах женщин, предпочитающих никаб? Скорее всего, они люди глубоко религиозные — если к ношению никаба их не принуждают. При этом их взгляды могут быть как радикальными, так и абсолютно миролюбивыми. В Стамбуле я бывала в районах, где практически все женщины носят чадру — еще более закрытое мусульманское одеяние. Но никому в голову не приходит видеть в них всех потенциальных террористок. В туристической Махачкале сейчас я встречала гораздо больше женщин в никабах, чем в то время, когда теракты там были обыденностью и бомбы взрывались чуть ли не каждый день».