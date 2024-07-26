« Наши отношения напоминают многолетний брак: как будто мы вместе сорок лет и уже давно притерлись. Он чеченец, и мне кажется, что они больше дружат с парнями. Но со мной ему комфортно, и он ведет себя очень галантно: всегда пропускает вперед, придерживает дверь, платит в транспорте или за обеды и никогда не берет деньги, если я пытаюсь ему их впихнуть. Мы даже заботимся друг о друге: например, он может взять мне кофе, а я перед важным мероприятием проверяю, проснулся ли он. Или уточняю, будет ли на каком‑то обеде в меню свинина, которую он не ест», — рассказывает Марина.