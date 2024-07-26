Кто такие офисные супруги? Джим и Пэм из «Офиса»?
26-летняя Марина (имя изменено) познакомилась со своим офисным мужем на работе в университете, когда попала с ним на одну кафедру. По словам девушки, они подружились из‑за любви к жесткому черному юмору, и тех пор стали близко общаться.
«Наши отношения напоминают многолетний брак: как будто мы вместе сорок лет и уже давно притерлись. Он чеченец, и мне кажется, что они больше дружат с парнями. Но со мной ему комфортно, и он ведет себя очень галантно: всегда пропускает вперед, придерживает дверь, платит в транспорте или за обеды и никогда не берет деньги, если я пытаюсь ему их впихнуть. Мы даже заботимся друг о друге: например, он может взять мне кофе, а я перед важным мероприятием проверяю, проснулся ли он. Или уточняю, будет ли на каком‑то обеде в меню свинина, которую он не ест», — рассказывает Марина.
Кембриджский словарь определяет office spouse как «коллегу, с которым у вас близкие отношения, но не в сексуальном ключе». На самом деле термин не новый: он появился в 1920-х в США для описания секретарей, чаще всего женщин, которые выполняли рутинную работу для своих боссов. Так же, как и жены, которые вели их домашний быт. Такие отношения могли носить и сексуальный характер — в частности, роман «Офисная жена» (1929) писательницы Фейт Болдуин и одноименная комедия (1930) рассказывали о любовном треугольнике между начальником, его секретаршей и женой. Вместе с тем, как менялось представление о иерархии супругов в браке, менялось и отношение к нему. К концу 1980-х бывший редактор The Atlantic Дэвид Оуэн предположил, что офисный брак тоже может быть равноправным — и совсем не обязательно, чтобы у него был романтический подтекст.
Сейчас сложно определить, какой именно формат рабочей коммуникации можно назвать офисным браком. Но его отличают дружеские отношения между равноправными сотрудниками, общие профессиональные интересы и при этом — никаких сексуальных взаимодействий.
Марина рассказывает, что на работе их с коллегой действительно воспринимают как семейную пару. «Если его кто‑то потерял, спрашивают всегда меня. Я говорю: „Ребят, я не знаю, где он, мы вместе не живем“. А как‑то раз нас отправили за продуктами для одного собрания на кафедре. И мы ходили по магазину, как семья на закупке: распределяли, кто куда пойдет, потом разбирались с пакетами, со сдачей. Над нами все ржали — как будто на дачу собираемся», — говорит она.
Зачем люди заводят офисных супругов?
25-летняя Стася (имя изменено) подружилась сразу с несколькими коллегами в компании, но особенно выделяет одного из них: он самый загадочный, смешной и остроумный. По словам девушки, у них есть свои маленькие ритуалы: сходить вместе за кофе или подождать друг друга после работы, чтобы вместе дойти до метро и обменяться новостями. Стася также, как и Марина, определяет их отношения как приятельские: они не переписываются и не пересекаются вне офиса.
«Офисная рутина — это часто скучно, а краши и супруги скрашивают серые рабочие будни. Это своего рода развлечение и игра, для которой ты сам придумал правила и сам в нее играешь.
Большую часть времени мы вынуждены проводить на работе. Хорошие отношения с коллегами и позитивная офисная среда делает сотрудников более удовлетворенными своей должностью и дают дополнительную мотивацию, чтобы лучше выполнять свои обязанности. Это подтверждает и Стася: она чувствует гораздо больше сил вставать по утрам и ехать на офис, если знает, что увидится со своим крашем. Так же девушка отмечает, что на работе чувствует себя гораздо более продуктивной и инициативной.
Большую часть времени мы вынуждены проводить на работе. Благодаря хорошим отношениям с коллегами и позитивной атмосфере в коллективе сотрудники чувствуют себя лучше, это дает им дополнительную мотивацию, чтобы выполнять свои обязанности. Опыт Стаси это подтверждает: ей гораздо легче вставать по утрам и ехать на офис, если она знает, что увидится там со своим крашем. По ее словам, она чувствует себя гораздо более продуктивной и инициативной.
По словам Екатерины Долговой, эмоционально-образного терапевта, специалиста по психосоматике сервиса Zigmund.Online, близкие отношения с коллегами — это способ справиться с большой ответственностью и фоновым эмоциональными напряжением. Из‑за этого границы между личной и корпоративной жизнью размываются. «Такое общение дает чувство общности и принятия. На языке психологии это называется эмоциональное поглаживание — некий эквивалент теплых чувств, которыми обмениваются люди, даже если они не состоят в отношениях друг с другом», — поясняет она.
Марина считает, что офисные супруги помогают не сойти с ума. «Мне кажется, это просто способ объединиться, чтобы чувствовать себя менее одиноко, чтобы тебя мог кто‑то поддержать на работе», — считает девушка.
Как понять, что офисный брак перерастает в служебный роман и не перейти черту?
Партнер Стаси не знает о том, что у нее есть офисный супруг: по словам девушки, это сильно ударит по самооценке ее молодого человека. Первое время она испытывала большое чувство вины: ей казалось, что она эмоционально изменяет партнеру и поступает нечестно. Но потом Стася поделилась переживаниями с друзьями и обнаружила, что многие переживали похожий опыт — кому‑то даже приходилось менять работу, чтобы не ставить свои отношения под угрозу, а кто‑то «просто забивал и жил дальше».
«Например, мой офис-краш легок на подъем — качество, которого мне недостает в партнере. И мне не хватает от него внимания, а офисными влюбленностями я решила добавить себе дофамина извне. Возможно, если бы у нас было все в порядке, я бы даже не обратила внимания на другого человека», — отмечает девушка.
Эмоционально-образный терапевт, специалист по психосоматике платформы Zigmund.Online
«Наличие офисного супруга не означает, что с личными отношениями кого‑то из коллег что‑то не так. У каждого из нас существует целый ряд ролей в социуме: партнер, родитель, сосед, друг, босс, подчиненный, коллега. Когда офисные супруги четко осознают, где проходит граница между рабочим и личным пространством, — опасаться нечего.
Если вы чувствуете, что офисный брак перерастает в нечто большее, это повод обратить внимание на ваши чувства и потребности: каких эмоций вам не хватает в жизни или отношениях? Каким образом вы можете их удовлетворить, не сближаясь коллегой? Иногда за желанием близости может скрываться физическая усталость, эмоциональное выгорание, утрата интереса к профессиональной деятельности или кризис. В таком случае стоит сделать перерыв в общении с офисным супругом.
Чтобы произошла измена, как правило, требуется единовременное соблюдение целого ряда условий, главное из которых — неудовлетворенность отношениями обоих офисных супругов. В таком случае риск того, что каждый из них захочет вынести личные проблемы в отношения друг с другом, значительно повышается. Это приведет к окончательной потере границ в общении между коллегами, что может затруднить как деловую, так и личную коммуникацию.
Если желание перевести офисный брак в реальные отношения — не попытка заполнить рутину яркими эмоциями, стоит обговорить с коллегой ваши опасения и прояснить ожидания друг от друга. Никто не может запретить вам чувствовать, но поспешных шагов делать не стоит: оцените, насколько вы осознаете ответственность и готовы рисковать карьерой, отношениями с коллегами и личной жизнью».
Стася уверена: увлечение пройдет, и оно не стоит того, чтобы разрушать долгие и стабильные отношения.Поэтому девушка установила правила: она не переписывается с коллегой вне работы и не пытается сблизиться. Стася решила, что не будет считать краша проблемой до тех пор, пока это приносит ей радость и мотивацию.
«Если бы меня спросили, что я чувствую к своему крашу с учетом того, что у меня есть парень, я бы ответила так: я в него влюблена, но настолько, насколько мне позволяет совесть, — отмечает она. — И как в сериале «Дрянь» — «это пройдет»».