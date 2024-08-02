Переобучение на ходу: что такое «Профитрак» и как он помогает выбрать новую профессию

В России в последние годы набирает обороты тренд на смену места работы и поиск новой профессии. Многих не устраивает низкая зарплата, отсутствие перспектив развития, напряженные отношения с коллегами и руководством. Ищут себя и выпускники, а о будущей профессии начинают задумываться уже в средней школе.
При этом понять, какая специальность придется по душе и принесет ожидаемый доход, не так просто. Но теперь появилась возможность быстро погрузиться в атмосферу разных специальностей и понять, какая подходит именно вам.
Как начать выбор профессии
Сменить сферу деятельности за один день нереально, но получить тот самый знак и узнать о других специальностях, программах обучения, переобучения и трудоустройстве в Москве этим летом можно в мобильной лаборатории карьеры «Профитрак». Это яркий фургон, где посетителям предлагают получить представление о десятке профессий.
Здесь расположен VR-симулятор, с помощью которого можно провести непрямой массаж сердца, починить кран на кухне, убрать номер гостиницы, сварить металлические листы или приготовить пирог. Тренажеры разработаны центром «Профессии будущего», а в ближайшее время к ним планируют добавить симуляции всех 75 специальностей, которым там обучают.
Кроме того, диджеи подготовили экспириенс «В ритме профессий», доступный на четырех экранах внутри «Профитрака». Это 10 композиций, в которых на музыку накладываются звуки, чаще всего звучащие на рабочих местах, — например щелчок ножниц, отрезающих ткань, треск овощей, брошенных на раскаленную сковородку. Из набора семплов можно создать и свой трек.
Специалисты «Профитрака» также предлагают игру: отвернуться от экрана, надеть наушники и попытаться по звукам угадать, к какой специальности они относятся. На фоне играющей музыки отличить гул фрезерного станка от шума принтера становится не так просто.
Также можно пройти короткий профориентационный тест, который поможет определиться с направлением будущей специальности, а для более серьезного тестирования пригласят посетить офис центра. Прохождение полного теста займет около 20–30 минут, он состоит из 90 вопросов. После выбора специальности соискателю предложат один из курсов центра, который позволит максимум за 3,5 месяца освоить новое направление.
«Формат „Профитрака“ дает возможность познакомиться с самыми эффективными и передовыми сервисами нашего центра. За подробной консультацией по вопросам программ обучения и возможностей для трудоустройства любой желающий может обратиться напрямую в „Профессии будущего“, — говорит руководитель центра, а также службы занятости Москвы Андрей Тарасов. — Карьерные наставники помогут выпускникам определиться с направлением обучения и выбрать подходящий колледж, а взрослым соискателям составят индивидуальный карьерный трек и подберут актуальные вакансии».
Где искать фургон
Фургон начал работу в парке Горького на городском выпускном, побывал в Колледже Московского транспорта, на семейном фестивале на Воробьевых горах и «ВК Фесте». Среди следующих остановок — «Лесная. Депо», ВДНХ, «Лужники», а также учебные заведения, парки и арт-пространства по всей Москве. «Профитрак» будет работать до конца сентября, следить за его передвижением можно на сайте центра.