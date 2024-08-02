Переобучение на ходу: что такое «Профитрак» и как он помогает выбрать новую профессию

Фото: пресс-служба центра «Профессии будущего»

Выбор профессии — важный процесс в жизни тех, кто ищет работу, задумывается о смене сферы деятельности или только определяется с будущей специальностью. В Москве появилась возможность узнать об этом больше — в мобильной лаборатории профориентации и развития карьеры «Профитрак» центра «Профессии будущего». Рассказываем, как она устроена.