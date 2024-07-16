«Я убила человека», выпавший зуб невесты и 2 бригады врачей: свадьбы, где все пошло не так

В день свадьбы в девять утра я была у стоматолога, он надежно заклеил мне брешь. Я так торопилась, что забыла букет невесты, вспомнила о нем уже на фотосессии. Родители опоздали в ЗАГС, и мы долго умоляли злую тетку-регистраторшу не начинать без них. Потом забыли свидетельство о регистрации брака во дворце бракосочетания, возвращались за ним. А когда проснулись на следующее утро, поняли, что снова не можем его найти. Оказалось, мы его оставили в отеле. Но это все мелочи, главное — зуб не отвалился, и теперь мы муж и жена ».