«Костьми ляжет, но котов не отдаст»: как пары делят питомцев после разрыва

Сейчас я решила, что коты будут жить на две жилплощади — две недели у меня, одну у бывшего. Так они и со мной будут в новой квартире, и у него в знакомой обстановке. Я не боюсь, потому что мы жили с бывшим полтора года и раньше за ним такого замечено не было, просто какая‑то точка кипения в жизни наступила. Мы с ним постоянно в диалоге, обсуждаем, из‑за чего вся эта ситуация произошла. Конечно, его ничто не оправдывает, и я ему об этом сказала».