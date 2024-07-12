«Костьми ляжет, но котов не отдаст»: как пары делят питомцев после разрыва

«Разрежем пополам»
АннаРедакция не публикует настоящее имя героини по ее просьбе., 44 года
«Когда мы с бывшим мужем познакомились, у него уже был кот — рыжий и абсолютно прекрасный. Он ходил на улицу гулять и по своим кошачьим делам, но в основном был дома каждый день. Сначала он не признавал меня хозяйкой и все время норовил укусить, а потом мы с ним подружились. Я его любила, баловала и кормила вкусным кормом.
Мы часто ссорились с мужем. Во время перепалок кот вступался за меня, подходил и пытался защитить: вставал между мной и бывшим, шипел на него.
После ссор я лежала в комнате, а он приходил ко мне, лапками обнимал голову и пытался успокоить. Когда мы разводились, я хотела его забрать. Но бывший муж утверждал, что это его кот, потому что он был с ним до того, как я появилась.
Я говорила ему: «Ты за котом не ухаживаешь и ничего для него не делаешь. Когда у кота были проблемы с зубами, а ты в соцсетях с какими‑то бабами переписывался, кто взял кота? Я взяла кота. Я его отвезла к ветеринару, я договорилась, я все сделала. Я заботилась, чтобы он не сшибал углы, пока приходил в себя после наркоза. Поэтому я буду заботиться о нем дальше».
Муж говорил, мол, нет, мой кот и все. Были выкрики вроде «Разрежем пополам». Тогда я поняла, что, если делить кота дальше, он пострадает, — и оставила животное мужу. С этим человеком было невозможно договориться ни о чем, пришлось смириться.
Позже от знакомых я узнала, что через несколько месяцев после моего ухода кот пропал. Ушел и не вернулся. Было жалко, я очень переживала: сердцем чуяла, что не надо кота оставлять».
Как в России бывшие партнеры делят домашних животных
В 2023 году в Зеленограде девушка подала в суд на бывшего парня: он пришел в квартиру, пока ее не было, и вместе со своими вещами забрал собаку. Молодой человек в ответ тоже подал иск, требуя признать себя собственником питомца. Суд встал на сторону девушки: документы и показания свидетелей подтвердили, что именно она заботилась о животном. Парень подал апелляцию. В итоге девушка решила отказаться от питомца и остановить затянувшееся на девять месяцев разбирательство: она больше не хотела подвергать собаку стрессу.
По словам юриста Ольги Власовой, в российской практике такие судебные разбирательства — редкость. Она предполагает, что чаще всего люди не обращаются в суд по таким вопросам, а разбираются самостоятельно.
Иногда животных пытаются оставить с бывшим партнером против его воли, чтобы питомец не мешал, иногда, наоборот, собаки и коты так нужны, что их крадут (в некоторых случаях это способ задеть человека). Бывают ситуации, когда после разрыва хозяев животные оказываются на улице. Так, в 2023 году в Новосибирске женщина попросила бывшего мужа позаботиться о спаниеле до момента, пока она не переедет из одного съемного жилья в другое — туда, где животных можно держать по условиям аренды. Бывший муж согласился. Вскоре женщина увидела фотографии спаниеля в группе для поиска потерявшихся питомцев — она предположила, что муж выкинул собаку на улицу.
«Делай что хочешь, но кота я заберу»
АлинаРедакция не публикует настоящее имя героини по ее просьбе., 24 года
«Когда мы жили вместе с моим уже бывшим парнем, решили завести кота. Он посмотрел на одного котенка и влюбился, сказал: «Все, останавливаем поиски, берем». Я была не согласна. Он ответил: «Тогда ищи себе второго». Так удачно сложилось, что у этого котенка была подружка — в нее влюбилась уже я. А со временем полюбила обоих.
Месяц назад мой бывший напился и стал исполнять: поймал белку — сейчас я рассказываю со смехом, но тогда было очень страшно, и вообще в моей жизни подобное никогда не происходило. Он разгромил всю квартиру: стулья, душевую кабину, ванну, дверь, стены. Одна я бы надела тапочки и сбежала, но понимала, что не могу оставить с ним животных.
Я собирала вещи, а он раскидывал их с комментариями, что вырежет весь мой род. Взрослый разъяренный мужик. Трубку не брал никто, кто мог бы помочь: брат, папа, сосед. Я понимала, что не могу взять питомцев на руки перед парнем, потому что он костьми ляжет, но котов не отдаст — может до чего угодно дойти.
Но он просто не хотел, чтобы я забирала питомца. Пока я пыталась отнять кота, парень меня отпихивал и совершенно не соизмерял силу. Он меня не бил, но тогда я думала, что до этого недалеко.
В какой‑то момент он отвлекся и ушел в другую комнату. Я схватила кота, кошку запихнула в переноску и выбежала с ними на лестничную клетку в чем была. Затаилась на случайном этаже, потом ушла к соседу. Мои вещи парень выкинул из квартиры. На следующий день я временно улетела из города.
Животных пришлось оставить у соседа. Через два дня бывший протрезвел и стал ломиться за котами к нему. Сосед не пустил, сказал: «Сами разбирайтесь». Начались переговоры. Сначала бывший заявил: «Делай что хочешь, кота я заберу, он мой по документам». А у меня и раньше закрадывались сомнения в долгосрочности наших отношений, и я заранее забрала документы. Еще я скинула бывшему видео, на котором он орал и расшвыривал вещи, мол, подумай, родной, над своим поведением.
Сейчас я решила, что коты будут жить на две жилплощади — две недели у меня, одну у бывшего. Так они и со мной будут в новой квартире, и у него в знакомой обстановке. Я не боюсь, потому что мы жили с бывшим полтора года и раньше за ним такого замечено не было, просто какая‑то точка кипения в жизни наступила. Мы с ним постоянно в диалоге, обсуждаем, из‑за чего вся эта ситуация произошла. Конечно, его ничто не оправдывает, и я ему об этом сказала».
Может ли помочь закон
По словам юриста Ольги Власовой, с точки зрения гражданского законодательства питомцы — это вещи. После развода животных делят точно так же, как любое нажитое вместе имущество.
Если вы жили с партнером без оформления брака, режим совместной собственности не возникает. Тогда животное либо принадлежат тому, кто его купил, либо находятся в общедолевой собственности. В последнем случае надо будет доказать, что вы вложили в покупку деньги, а суд решит: кому животное, а кому компенсацию. На чью сторону встанет судья в конкретном случае, предсказать сложно.
Как рассказывает Власова, до и во время разбирательства стоит воспользоваться процедурой медиации. При ней переговоры сторон проводит специальный посредник.
Юрист
«Медиация может быть использована как раз в семейных спорах, но россияне обращаются за ней редко. Люди по менталитету не привыкли к внесудебным процедурам и попыткам мирно договариваться с привлечением специалиста, будь то медиатор или психолог. Кстати, судьи у нас тоже не очень любят назначать медиацию. А если вы о ней попросите, могут посмотреть косо. Не привыкли, наверное, плюс это затяжка в рассмотрении дела».
Есть только один способ заранее гарантировать, что при разводе питомец останется с вами, — заключить брачный договор, советует юрист. Это можно сделать и до свадьбы, и после. Других способов обезопасить себя нет, в том числе вне брака.
Если бывший супруг забрал животное без вашего согласия и оно в общей собственности, придется делить в суде как имущество. Если вы не состояли в браке и у вас есть документы на питомца, Власова советует обращаться в полицию и писать заявление о краже.
«Вроде не ребенок, чтобы бывший муж с ним виделся»
ЯнаРедакция не публикует фамилию героини по ее просьбе., 24 года
«Мы встречались с молодым человеком четыре года. Он подарил мне на день рождения мопса: я хотела такую собаку с самого детства. Назвали Кузьма. Фактически он был моим, но в реальности общим, и Никита (бывший молодой человек Яны. — Прим. ред.) его очень любил.
Когда мы расставались, парень спросил: «А как же Кузя? Я что, не буду его видеть?» Мне стало не по себе. Это вроде не ребенок, чтобы бывший муж с ним виделся, — всего лишь пес. Получится странно, если я буду с кем‑то встречаться и при этом говорить новому парню: «Слушай, у меня есть бывший, мы вместе с ним погуляем с собакой». Мы так и не обсудили ситуацию. Мы вообще были не из тех, кто обсуждал что‑то в отношениях, потому и расстались.
Перед уходом он поцеловал Кузьму в последний раз, и я не могла на это смотреть. Мне было больно понимать, что собака тоже любит этого человека, что он ее второй хозяин.
Мы не общаемся уже три года, и мой бывший больше не видится с Кузьмой. Сейчас мы не здороваемся, даже если я с собакой.
Теперь у меня новый молодой человек, и он Кузьму не очень любит. Мне обидно, но я понимаю, что для него это чужая собака. Кузьма еще не очень воспитанный — это раздражает, но он мой сын, и я его люблю любым. Парень сводит к минимуму проведенное с собакой время — я знаю, что ему в тягость погулять с ним. Еще он Кузьму пихает. Он, конечно, делает это не со злостью, он такой: «Уйди отсюда, фу, вонючий».
Мы прожили вместе чуть больше года и недавно разъехались, потому что снова поссорились из‑за Кузьмы. Я вроде терплю-терплю, что он пинает собаку, но иногда выхожу из себя. На этот раз я накричала на молодого человека так, что он уехал из дома.
Конечно, я невольно сравниваю своих молодых людей: один любил Кузьму, а другой из‑за него съехал. Это наводит на нехорошие мысли и заставляет грустить, хотя в целом я понимаю, что ничего страшного нет и реакция моего нового парня нормальна».
Как помочь животному пережить расставание с одним из хозяев
Зоопсихолог, соосновательница Школы биохакинга кошек Pro Cats, автор телеграм-канала «Миссис Дулиттл»
«Собаки — социальные животные. Они выстраивают крепкую эмоциональную связь с людьми. Поэтому им проще даются смены жилья: часто достаточно иметь рядом любимого хозяина, чтобы чувствовать себя в безопасности. Кошки — территориальные животные. Большинство из них очень привязано к дому. Но неверно говорить, что кошки не привязываются к людям. Результаты исследований показывают: кошки способны формировать привязанность к человеку, аналогичную собачьей».
Чтобы домашнему животному было легче пережить разлуку с одним из хозяев или смену обстановки, зоопсихолог Наталья Кир советует сохранить максимально стабильный образ жизни, например, поддерживать привычный график выгула или играть в понятные игры.
Зоопсихолог
«Это создает то количество предсказуемости, на которое собака или кошка может опереться.
Но важно обращать внимание на то, насколько хорошо конкретное животное реагирует, например, на периодические переезды».
По словам Царегородцевой, реакция животного на переезд или расставание с одним из хозяев зависит от нескольких факторов:
- от личного опыта и особенностей психики питомца;
- от того, насколько грамотны действия хозяев;
- от того, насколько благополучно было животное раньше.
Наталья Кир добавляет, что обычно животные проходят несколько периодов адаптации. Первый период — 3–5 дней. В это время домашний питомец только начинает осознавать, что случилось. Одни собаки и кошки первое время обостренно реагируют на все, другие сначала ведут себя как обычно — изменения в их поведении проявляются позже.
Второй этап занимает около месяца. В течение этого времени тревожность питомца или ослабевает, или резко усиливается. На этом этапе животному может быть сложно оставаться одному.
Последний этап — это еще несколько месяцев. Собака или кошка окончательно успокаивается, поведение питомца приходит в норму. Если в поведении животного все еще есть проблемы, важно обратиться за помощью к специалисту.