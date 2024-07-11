«Меня называли чудовищем»: как буллят рыжих людей и что такое джинджерфобия

Ольга Казанцева
35 лет, лайфстайл-блогер
«Сложнее всего мне с рыжими волосами жилось в детстве и подростковом возрасте. Родители мне всегда говорили, что я очень красивая, прохожие осыпали комплиментами, но я им не верила. Помимо огненно рыжего цвета, мои волосы были очень густыми и жесткими, а средств для их укрощения тогда особо не было. Поэтому они выглядели как медная проволока. Меня это огорчало: у других девочек были гладкие локоны, а моя «проволока» оставалась неукротимой. Еще я сильно выделялась среди детей из‑за ярких веснушек.
Самые жестокие и обидные слова я слышала от других детей. Меня обзывали рыжей, рыжей-бесстыжей, а цвет волос называли ржавчиной. Дети не вкладывали в эти слова никакого восхищения — по их интонации я понимала, что это сказано с неприязнью. До сих пор не знаю, почему они так делали, ведь никто не дразнит блондинов и брюнетов.
Я была ужасной скромницей и сильно переживала из‑за нападок, но старалась ничего не рассказывать маме и папе. Они мне говорили, что те, кто меня обзывает, глупые или просто хулиганы и не надо обращать на них внимания. Я все равно переживала из‑за каждого слова о внешности и считала себя некрасивой.
Лет в одиннадцать выпросила у мамы разрешение на окрашивание и с тех пор красила волосы без перерыва в разные цвета: и обесцвечивалась (рыжий плохо берет какая‑либо краска, и результат всегда был непредсказуем), и в коричневый, и в черный. Когда у меня были темные волосы, я не могла видеть родной цвет и закрашивала даже три отросших миллиметра обычной тушью для ресниц. Веснушки я выводила разными специальными кремами и огуречным соком, но это плохо помогало, поэтому позже я стала прятать их под плотным слоем тонального крема.
После этих перемен нападок стало меньше, хотя полностью они не прекратились: я жила в маленьком городке, где весь район знал, что на самом деле я рыжая, и некоторые дети продолжали так меня называть. Когда ты ребенок, ты не заботишься о комфорте: в таком возрасте главное — выглядеть так, как ты себе придумала. А скрывая рыжий цвет и веснушки, я себя чувствовала увереннее.
На момент знакомства с ним была блондинкой. Принять себя настоящую мне помог как раз супруг: узнав, что я рыжая, он уговорил меня отрастить свой цвет волос. Муж полюбил меня такой, какая я есть, и тогда я, видя его восхищение, тоже полюбила себя. С тех пор жизнь изменилась: когда мои волосы отрасли, я поняла, как прекрасна моя особенность. У нас родился сын — тоже рыжий, но не такой яркий, как я. Он ежедневно получает комплименты от окружающих.
Сейчас фотографы постоянно зовут меня на съемки, прохожие ежедневно делают комплименты, я веду блог, где тоже постоянно получаю кучу приятных слов. Мне могут написать что‑то негативное: в основном про то, что «у рыжих нет души», что не любят такой цвет. Но сейчас это уже редкость».
Что такое джинджерфобия
По статистике, рыжеволосых людей в мире — не более 2%. Обладатели таких волос чаще всего встречаются в Великобритании и Ирландии — в этих странах они составляют 8 и 10% населения. В России такой статистики практически нет: по некоторым данным, больше всего рыжих россиян живут в Коми, Удмуртии и Татарстане, причем в этих регионах они могут встречаться даже чаще, чем в Ирландии.
Из‑за редкости рыжий цвет волос становится признаком, который отличает человека от остальных и выделяет его, привлекая внимание. Такая особенность — как и любая другая, от веснушек и родинок до неконвенционального тела или необычных предпочтений в одежде, — может стать поводом для враждебности окружающих и тем, за что булли могут зацепиться. По данным ирландских специалистов, рыжий цвет волос действительно повышает риск пострадать от буллинга. Исследователи пришли к выводу, что 90% мужчин и 87% женщин с такими волосами сталкивались с травлей из‑за своей внешности — эту форму хейта называют джинджеризмом и джинджерфобией.
Психолог и автор телеграм-канала «Проявляться и доверяться», эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
«Людям достаточно увидеть один признак, чтобы автоматически разделиться на группы. Для здоровой самооценки важно видеть свою группу в выгодном свете — отсюда рождается дружелюбие к «своим» и враждебность к «чужим». Отдельная тема — это травля.
Неважно даже, на кого направить насилие. Высокая неопределенность и тревога в коллективе может вылиться в буллинг, если коллектив не имеет других средств решения. Он помогает снизить неопределенность через иерархию».
При этом травля рыжих людей может продолжаться и во взрослом возрасте — сейчас это часто происходит в соцсетях. Психолог и специалистка психологической платформы Alter Анастасия Котельникова отмечает, что демонстрировать свои суждения онлайн легче в силу возможности сохранить анонимность и с большей вероятностью остаться безнаказанным.
Психолог и специалистка психологической платформы Alter
«Люди могут писать негативные комментарии людям с рыжими волосами из‑за одиночества, неустроенности собственной жизни, просто от скуки, наличия предрассудков или каких‑то других причин».
Сергей Островский
25 лет, биоинженер
«У меня в семье всегда восхищались моим цветом волос, а фразу «Вот бы мне такой оттенок» сейчас слышу постоянно — даже от тех, кто меня впервые видит. У меня есть борода, и — о чудо! — она тоже рыжая. Честно скажу: мне жутко нравится цвет моих волос, а кто что говорит вокруг, меня вообще не волнует.
Безусловно, тональность слова «рыжий» может быть как ласковой, так и грубой, а вопрос «Это ваш цвет волос?!» встречается постоянно. Самое частое, как мне кажется, что слышат рыжие в своей адрес, — это клеймо бездушности и бесстыжести. Наверное, это отголоски ведьмовства. Но тут, честно говоря, я и сам грешу, подкалывая окружающих, — могу себе позволить так жестко поступить: я же рыжий. Еще одно клеймо, которое сопровождает рыжих людей, — конопатый внук-убийца, орудующий лопатой. Стоит сказать, мне очень повезло с друзьями и окружением: они не пытались взрастить внутри меня чувство вины за это мнимое убийство, а всего лишь слегка подкалывали.
Но если серьезно, то сознание, что уничижение рыжих не пережиток прошлого, шокирует. Рыжих женщин, конечно, больше не сжигают и не изгоняют из городов, но есть советский мультик, который бросает тень на таких людей. Все смеются над страшным и жестоким событием, от чего сложился целый портрет человека с рыжими волосами: якобы мы способны на жестокое убийство.
В школе я часто слышал, что на цвет моих волос обращают внимание, меня выделяли всеми этими выражениями и фразами. Хотя, мне кажется, в школе абсолютно неважно, за что дискриминировать: высокий рост, цвет глаз, кожи, — лишь бы был повод!
Во взрослом возрасте я не встречал дискриминацию в связи с тем, что я рыжий. Наверное, если встретил бы, очень сильно с этого посмеялся — как бы это выглядело: «Извините, мы не впустим вас в бар: вы рыжий», «Извините, рыжих мы обслуживаем в окошке № 73» или «Мы вынуждены вас уволить: вы рыжий»? Во взрослом возрасте же все уже более-менее адекватные, поэтому ничего не встречал. А если и встретил бы, то обязательно улыбнулся или посмеялся. Это моя прекрасная особенность, а не недостаток: я больше чем уверен, что каждый человек красив, а с рыжими волосами уникально красив».
Как стереотипы о рыжих людях усиливают дискриминацию
Одна из причин джинджерфобии— негативная репрезентация рыжих людей в мультфильмах и кино. По мнению опрошенных «Афишей Daily» экспертов, на отношение к ним также могут влиять байки и стереотипы.
Психолог и специалистка психологической платформы Alter
«Байки и стереотипы о рыжеволосых людях имеют тысячелетнюю историю. Считается, что у Иуды Искариота были рыжие волосы. В фольклоре многих стран рыжим людям приписываются занятия колдовством, способность превращаться в вампиров, соблазнить любого человека и другие свойства, пугающие или вызывающие порицание в обществе».
Анастасия Котельникова также отмечает, что в социальной психологии стереотипами называют обобщенные представления о некой категории людей. Они нужны для создания простой и понятной картины мира: тигры и пауки опасны, а рыжие люди, возможно, колдуют. Именно в силу своей простоты и понятности стереотипы так живучи.
«Иногда стереотипы полезны, но в случаях с рыжими людьми они могут приводить к дегуманизации, дискриминации и словесной травле: насмешкам, грубостям, издевательским шуткам, оскорблениям. Классический пример — дразнилка „Рыжий! Рыжий! Конопатый!/Убил дедушку лопатой“», — рассказывает Котельникова.
Психолог и автор телеграм-канала «Проявляться и доверяться», эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
«В стереотипах нет ничего плохого, это просто механизм распределения ресурсов: если бы мы долго думали, ядовита ли змея перед нами, а не убегали, в живых остаться было бы мало шансов. Подобным образом могут сохраняться исторические стереотипы о рыжих людях, даже если изначально под ними была сомнительная логика».
Дарья Яковлева
30 лет, глава КФХ, фермер, блогер
«С самого детства до класса восьмого мой цвет волос мне не нравился. В начальной школе я даже думала: «Почему судьба ко мне так несправедлива? Все вот русые, блондинки, а я рыжая!» То, что я выделялась из толпы, было для меня наказанием. В средней школе я сталкивалась с булллингом, и от этого ненависть к рыжине только выросла.
Меня называли Рыжим АпомТак звали зверька, который был рекламным лицом молочных коктейлей от «Вимм-Билль-Данн» в 2002 году., рыжей-конопатой: у меня все лицо в веснушках и даже щеки из‑за этого как будто рыжие. Мне говорили: «Антошка, пойдем копать картошку». Оглядываясь назад, я понимаю, что и правда была немного похожа на Антошку, но некоторые шли дальше и даже называли меня чудовищем.
Буллинг привел меня к понимаю, что моя необычность и есть мое преимущество. Это был пубертатный период, когда хочется выделяться, а мне для этого даже ничего не нужно было делать.
Благодаря ему во мне был какой‑то протест: я и в фермерство пошла, не думая, кто и как к этому относится, и блогерством занялась с теми же мыслями. Мол, я еще покажу, какая я. Со старшей школы я начала гордиться своим цветом волос в том числе и потому, что меня из‑за него обзывали — свой «минус» я сделала плюсом и достоинством, на котором выехала.
При этом то, как травля повлияла на меня, случается не со всеми, и многое зависит от характера. У меня есть знакомая с рыжими волосами, которая тоже сталкивалась с буллингом — и на ней он отразился совсем иначе. Она ушла в себя и закрылась, и сейчас, когда она стала взрослой, ей сложно открываться людям и доверять им. Если у меня не дошло до попытки перекраситься, то у нее доходило — она меняла цвет волос, прятала веснушки.
Если говорить о дискриминации рыжих, то, мне кажется, это чаще всего происходит в детском возрасте, и тут уже надо говорить с самим ребенком. Остальным детям не объяснить этого: они все равно найдут кого‑то, над кем подшучивать. А вот рыжему ребенку надо объяснять, что иметь такой цвет волос — это очень красиво и необычно, что он такой один и неземной. Думаю, это поможет ему понять свою ценность и индивидуальность».
Как справиться с травлей на почве джинджерфобии
В Великобритании активисты призывают признать джинджеризм проявлением ненависти, которое способно довести до ментальных проблем и даже суицида. Там нелюбовь к рыжим обусловлена не только репрезентацией таких людей в медиаконтенте, но и сложностью отношений англичан с ирландцами.
Любая травля рыжих имеет негативные последствия, приводит к ухудшению психического и даже физического состояния человека. Буллинг нарушает право людей на безопасность, образование, неприкосновенность частной жизни. Иногда словесная травля может перерастать в физическое насилие.
Психолог и специалистка психологической платформы Alter
«Справиться с травлей помогает психообразование и создание среды, в которой пресекаются любые формы преследования. Нужна реализация системы административной и уголовной ответственности за подобные действия. В школе могут помочь правила общения и взаимодействия друг с другом, уважительного отношения друг к другу, командной работы — устанавливать, транслировать и поддерживать их должны администрация школы и учителя. Может также помочь совместная неформальная деятельность: праздники, факультативные занятия, совместные поездки, экскурсии. Но главное — бдительное отношение и нетерпимость взрослых к травле».