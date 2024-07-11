«Меня называли чудовищем»: как буллят рыжих людей и что такое джинджерфобия

Во взрослом возрасте я не встречал дискриминацию в связи с тем, что я рыжий. Наверное, если встретил бы, очень сильно с этого посмеялся — как бы это выглядело: «Извините, мы не впустим вас в бар: вы рыжий», «Извините, рыжих мы обслуживаем в окошке № 73» или «Мы вынуждены вас уволить: вы рыжий»? Во взрослом возрасте же все уже более-менее адекватные, поэтому ничего не встречал. А если и встретил бы, то обязательно улыбнулся или посмеялся. Это моя прекрасная особенность, а не недостаток: я больше чем уверен, что каждый человек красив, а с рыжими волосами уникально красив ».