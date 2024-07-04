Кто такие эти ваши квадроберы?
«Кира начала скакать по дому, а потом рассказывать, что это такой новый спорт», — рассказывает предприниматель из Тюмени Виктория, чья тринадцатилетняя дочь Кира занимается квадробикой. Это новый вид физической активности для детей и подростков: с помощью простейшей атрибутики (масок, перчаток и хвостов на резинке) квадроберы пытаются подражать повадкам животных. Например, копируют кошачью поступь, издают звуки, бегают и прыгают как лисы или изображают охоту. Чаще всего квадробикой занимаются дети и подростки — в большинстве тематических рилсов и тиктоков вы увидите девочек в возрасте от девяти до четырнадцати лет.
Кира занимается квадробикой уже три месяца. По словам девочки, про это увлечение она узнала из соцсетей. Вместе с подругами они снимают короткие видео в тикток, ютуб и Likeee. Чтобы разбавить свой контент, Кира решила снять ролик как у квадроберов и для этого купила специальные маски и перчатки. Она уверена, что это увлечение «не может повредить человеку, если он будет учиться у более старших по званию квадроберов» и соблюдать все правила. «Это хобби предназначено для восстановления сил, укрепления мышц, а также [повышения] выносливости. Еще и всякие тиктоки, лайки можно снимать», — говорит девочка.
Сами тренировки не отнимают у квадроберов много времени: около десяти — двадцати минут в день. Дети обучаются по видеоурокам старших, отрабатывают технику: в основном бег, обычные прыжки и более сложные прыжки с толчком. Перед тренировкой приседают, разминают кисти рук, колени и спину, а иногда делают отжимания, чтобы лучше удерживать свой вес на руках, и выполняют простые прыжки. После чего могут добавлять препятствия (например, в виде подушек, стульев или обручей) или оттачивать положение рук во время прыжка. Сами квадроберы понимают, что некоторые трюки могут быть травмоопасными, проговаривают это в уроках и рассказывают, как избежать ошибок.
Квадроберы дают друг другу задания в тематических каналах, или «хаусах», — самые популярные могут достигать более 10 000 подписчиков. Те, у кого в памяти сразу всплыл «Синий кит», могут выдохнуть: большинство из них выглядит безобидно. Админы-подростки преимущественно выкладывают туториалы по прыжкам, бегу рысью или галопом, после чего предлагают подписчикам повторить или выполнить другое задание: «снять эстетичное видео», «прислать прыжок с прямыми ногами» или «перепрыгнуть через три подушки».
Квадроберы могут встречаться на сходках. Десятилетняя квадроберка из Оренбурга, тоже Кира, рассказывает: «Друзья собираются в одном месте, садятся кружком. Некоторые берут еду или одеяло, чтобы сесть. Это как обычный пикник, только там везде квадроберы». Правда, иногда дети сталкиваются с негативной реакцией прохожих: «Я прыгала со своими друзьями-квадроберами на площадке, к нам подошли три каких‑то пацана», — вспоминает девочка.
За что хейтят квадроберов?
Детское увлечение вызывает очень много вопросов у взрослых, поскольку не все видео такие безобидные, как у героинь. Например, попадаются посты, как дети в масках животных едят из миски и кидаются на прохожих и как полиция задерживает квадроберов.
Родительская интернет-общественность разделилась на два лагеря: первые называют квадробику «расчеловечиванием» и предлагают купить детям лоток и миску для полного погружения, другие вспоминают свои более сомнительные увлечения из детства: спички, которые лепили на потолок подъезда, сожженные кнопки лифта, паркур на заброшках или прыжки с крыши гаража в сугроб.
«Зря вы выложили [видео], люди, которые в ее возрасте ссали в подъезде, стреляли мелочь на блейзер, бросали яйца с балкона, подкидывали жженые спички к потолку подъезда, разрисовывали лифты граффити и нюхали „Момент“, вашу дочь осуждают», — смеются в комментариях под видео мамы квадробера @daryfit_online в инстаграме*.
С ненавистью поначалу столкнулась и Кира из Тюмени: «Когда я выложила [первое] видео, подписчики сразу стали кидать на меня хейт. Человек, который это выдерживает, — очень сильный духом, кто может противостоять негативу окружающего мира. Если честно, мне пофиг, потому что меня уже узнают на улице, просят автографы, фотки. Не вижу здесь ничего плохого».
Так в инстаграме* реагируют на видео родителей квадроберов
Весной этого года квадроберами заинтересовались власти: детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец сообщила, что столкнулась с угрозами со стороны квадроберов, которым не понравились ее комментарии о возможной опасности их увлечения. По ее мнению, квадробику в стране «кто‑то режиссирует, кто‑то этим руководит». Волынец увидела в квадробике «расчеловечивание, снятие границ, моральных рамок», но в то же время пояснила, что у властей нет намерения «кого‑то запрещать до того момента, пока не будет дана какая‑либо правовая оценка».
Ситуацию прокомментировала и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она рассказала, что получает письма как от самих квадроберов, которые подвергаются травле, так и от их сверстников, жалующихся на нападения квадроберов. «Как с этим быть? Я пока не очень понимаю 🤯», — написала Мизулина.
2 июля в Госдуме в очередной раз обсуждали пагубное западное влияние и потребовали признать сатанистами и запретить фурри, квадроберов и териантропов. По словам депутата Татьяны Буцкой, сатанизм мимикрирует под эти молодежные субкультуры. Она пообещала «дойти до победного».
А что, это правда все с Запада?
Технически, наоборот, с Востока, если считать одним из основоположников квадробики японского спринтера Кэнити Ито, который много лет изучал манеру передвижения приматов. В 2015 году Ито поставил мировой рекорд: он пробежал стометровку на четвереньках за 15,71 секунды и прослыл в народе Человеком-обезьяной.
Еще в 2017 году в одном из выпусков австралийской версии телешоу «Little Big Shots» (наш аналог — передача «Лучше всех!») показали одиннадцатилетнюю девочку Никиту, которая подражала звукам животных: рычала, имитировала лошадиное ржание и даже звуки зебры. Еще девочка выполняла типичные для квадробики упражнения: бег, галоп, прыжки через препятствия. Никита рассказывала, что хотела повторить рекорд Кэнити Ито. В том же году в шоу показали другую девочку, которую тоже можно назвать квадробером: тринадцатилетняя Олив прыгнула через препятствие для конкура высотой более 90 сантиметров.
В мировом тиктоке квадробика стала набирать популярность около четырех лет назад, а в русскоязычный сегмент докатилась еще в 2021 году. Поэтому явление не новое: мы сосуществуем рядом с квадроберами уже несколько лет.
Квадроберы считают себя животными? Зачем они едят из мисок?
Не считают. Гораздо ближе, чем к фурри, квадробика подобралась к субкультуре териантропов, которые не ограничиваются прыжками на лужайке и идентифицируют себя как животных, часто верят в концепцию реинкарнации и полагают, что в одной из прошлых жизней были зверьми. И хотя некоторые квадроберы не проводят черту с терианами (под роликами можно встретить как хештеги #quadrobics, так и #therian), большинство участников движения отмечают: фурри, квадроберы и териантропы никак не связаны друг с другом и «схожи лишь общей любовью к природе и животным».
Как у терианов, у каждого квадробера есть териотип: так называют животное, которому дети пытаются подражать. Кира из Тюмени убеждена, что поедание корма — дело териантропов: «Этим они хотят показать, что их териотип — кошка, собака или какое‑нибудь другое животное».
Ее тезка с ней согласна: «Это агроквадроберы. Они кусаются, царапаются, рычат на прохожих, когда прохожие им ничего не делали. Это уже болезнь, — считает девочка. — А те, кто ест корм, уже совсем с катушек слетели: чувствуют себя котом. Они портят репутацию квадроберам».
По словам Киры из Тюмени, сейчас в сети разворачивается «война» между квадроберами, териантропами и их хейтерами:
Куда смотрят родители?
Виктория, мама Киры из Тюмени, поддерживает увлечение дочери — но не позволяет ей заниматься и снимать видео в свое отсутствие. Виктория переживает за ее безопасность и неадекватную реакцию окружающих: «Проявляться — это круто, причислять к себя к какому‑то течению в подростковом возрасте — совершенно нормально. Но вполне оформившаяся тринадцатилетняя девушка, которая скачет на улице попой кверху — это мечта педофила, — рассказывает она. — Я провела с ней разговор, что больные дяденьки, увидев девочку, скачущую в маске кошечки с хвостиком, будут думать явно не о том, какая она спортивная, это будут сексуальные фантазии».
Виктория уверена, что квадробика — это обычное подростковое занятие: «В моем детстве мы все были панки и рокеры. Когда мы ходили с ирокезом в свои тринадцать, это тоже выглядело странно, а нам нравилось. Теперь мне сорок и я хожу с длинными волосами — и никто не умер».
АнастасияИмя изменено по просьбе героини. из Москвы тоже узнала о квадробике из рассказов дочки: «Стала показывать мне видосики в „Пинтересте“ и рассказывать про их культуру. Сказала, что хочет попробовать, потому что всегда хотела побыть кошкой, — делится девушка. — Взяла мои перчатки для зала и пошла на улицу бегать на руках. Попросила купить на WB маску и лапки, но до этого так и не дошло».
По словам Анастасии, она не стала отговаривать дочь от занятий квадробикой, так как для ребенка это было просто спортивным увлечением.
«Нравится ей бегать по травке в перчатках — пусть бегает. Тем более потом это увлечение привело ее к турникам: она стала заниматься на них вместе с папой», — рассказывает девушка.
Елена — мама квадроберки Киры из Оренбурга — тоже беспокоилась из‑за кринжовости хобби дочери: она опасалась, что над ней могут смеяться сверстники. «Мне было стыдно находиться рядом с ней, потому что я видела, как над ней смеются мальчики. Но это социум, поэтому я не лезла: для нее был бы стыд», — рассказывает Елена.
И хотя женщина не считала квадробику нормальным увлечением, она хотела научить Киру отвечать хейтерам: «Мне нужно было научить ее держать границы и не позволять себя оскорблять. И чтобы шла так по жизни дальше, не принимая все дерьмо на себя».
Переживать Елене пришлось недолго: уже спустя полтора месяца квадробика Кире разонравилась. В своем блоге женщина поделилась видео, где дочь выбрасывает маску и говорит о том, что она больше «не квадробер», а «хейт квадробики», и теперь будет заниматься «гачей»Имеется в виду видеоигра Gacha Life..