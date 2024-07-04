Кира занимается квадробикой уже три месяца. По словам девочки, про это увлечение она узнала из соцсетей. Вместе с подругами они снимают короткие видео в тикток, ютуб и Likeee. Чтобы разбавить свой контент, Кира решила снять ролик как у квадроберов и для этого купила специальные маски и перчатки. Она уверена, что это увлечение «не может повредить человеку, если он будет учиться у более старших по званию квадроберов» и соблюдать все правила . «Это хобби предназначено для восстановления сил, укрепления мышц, а также [повышения] выносливости. Еще и всякие тиктоки, лайки можно снимать», — говорит девочка.