«У тебя разом все отбирают»: как эмиграция влияет на людей и их отношения

« Сейчас я думаю, надо было, наоборот, больше поддерживать друг друга. Но эмоции брали верх , — говорит Юлия о времени, когда муж был безработным. Думала тогда о том, что, возможно, если бы приехала одна, нашла бы мужа-британца, который меня обеспечивал. А то, что я уже с мужем, которого я люблю, но который просто не мог найти себя в этой ситуации, в тех обстоятельствах… Мне казалось, возможно, это все и не стоит того».