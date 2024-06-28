— У меня есть два ответа на этот вопрос: романтический и более реалистичный. Первый — лет десять назад я прочитала книгу Халеда Хоссейни «Бегущий за ветром»Первый и самый известный роман американского писателя афганского происхождения. История двух мальчиков в довоенном Кабуле 70-х и после начала Афганской войны. и загорелась желанием увидеть летающих над Кабулом воздушных змеев. А второй идет от травмы. У меня есть внутренняя установка: любовь надо заслужить. И если я буду делать классный контент и рассказывать интересные истории, то меня будут любить. У меня снижено чувство самосохранения, плюс было журналистское желание добыть какую‑то интересную историю. Это не первая моя поездка в опасные регионы: я была в Южном Судане, где уже несколько лет идет гражданская война. А тут мой знакомый, с которым я ездила в Сирию и Мавританию, собирался ехать в Афганистан и позвал меня с собой.