«Мама умерла год назад, а до этого восемь лет страдала от деменции и чувствовала себя потерянно. Однажды мы смотрели кино, там были какие‑то усыновленные дети. Я заметила, что мама сильно запереживала. Сказала: „Мам, я же тоже удочерена“. Она ответила да, растрогалась. Упомянула, что меня забрали из роддома, а моя биологическая мать была очень молодая, худенькая, с длинной косой. Думаю, если бы я подняла эту тему во взрослом возрасте, но до маминой болезни, мы бы детальнее поговорили. Наши отношения были теплые, мы очень друг друга любили. Папе я тоже сказала, что обо всем знаю. Спросила его, не будет ли он против, если я начну искать кровных родителей».