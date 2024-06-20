«Я трахнул Катюшу и поехал в СИЗО»: как происходит сексуализированное насилие между детьми

Уже после того, как Анастасия все вспомнила, ее брат пытался связаться с ней в соцсетях. Девушка собралась с силами и позвонила ему: «Я сказала, что все помню. На что он мне ответил: „Ну мы же были детьми“. Когда мы с ним говорили, я прямо орала в трубку. Это был мощный процесс. Я ему сказала, чтобы он больше не писал мне и не звонил, чтобы я [его] знать не знала. Все, он прекратил».