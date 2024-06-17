«Если вы просто напишите в правоохранительные органы заявление о том, что вам приходят тысячи сообщений в день, сотрудники откажутся рассматривать такое дело. Но если вы понимаете, что сталкер собирает информацию, составляющую тайну личной жизни, это — основание для заявления в Следственный комитет . Но и такие дела рассматриваются крайне неохотно и плохо. Зато таким образом можно хотя бы сообщить государству о том, кого и чего вы опасаетесь. И если человек перейдет границы дозволенного, это может стать доказательством в разбирательстве.