«Достичь идеала не удалось»: как девушки пожалели об установке имлантов и увеличении губ

«В 2014 году мне исполнилось 18 лет, и я переехала в Сингапур по учебе. Там было много девушек с накачанными губами. На их фоне мои мне начали казаться слишком тонкими — и в 19 лет я решилась на первое увеличение. Результат мне очень понравился. Но со временем эффект стал пропадать, и примерно раз в год на протяжении шести лет я повторяла процедуру в разных клиниках.