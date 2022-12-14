Ядерное оружие: как это устроено

Ядерное оружие — что это вообще такое?
В конце 1930-х немецкие химики открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов — с этого началась история ядерного оружия. Атомные ядра с большой массой (например, как у урана или плутония) при облучении нейтронами распадаются на два осколка. При этом выделяется энергия, а также новые нейтроны — таким образом реакция продолжается лавинообразно. Ядерное оружие было использовано только дважды — в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.
Оно бывает стратегическим (СЯО) и тактическим (ТЯО), главное отличие — в мощности. Для стратегического — до 1000 килотонн, для тактического — до 100 килотонн, часто меньше одной килотонны. Первое предназначено для уничтожения стратегических центров в тылу, второе — для поражения техники и людей на фронте. В октябре 2022 года президент США Джо Байден предостерегал Россию именно от использования ТЯО.
У каких стран есть ядерное оружие?
Ядерное оружие есть только у девяти стран в мире: России, США, Китая, Франции, Индии, Пакистана, Израиля, Великобритании и Северной Кореи. Две первые страны радикально опережают остальные по количеству боеголовок: у США и России их более 5000, а у идущего на третьем месте Китая — около 350.
Россия, США, Великобритания, Франция и Китай подписали Договор о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему, эти страны должны стремиться к сокращению и уничтожению своих ядерных запасов. Также они обязуются не передавать и не получать ядерное оружие. При этом Израиль, Индия и Пакистан никогда не присоединялись к этому договору, а Северная Корея вышла из него в 2003 году.
При каких условиях Россия может применить ядерное оружие?
Согласно президентскому указу от 2020 года, есть четыре условия, при которых Россия может нанести ядерный удар.
- Если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих Россию или ее союзников.
- Если на территории России или ее союзников применили ядерное оружие или другое оружие массового поражения.
- Атака на военные объекты, вывод которых из строя может сорвать ответный ядерный удар.
- Агрессия против России с применением обычного вооружения, если она «угрожает самому существованию российского государства».
Как устроен пуск ядерной бомбы?
В России три ядерных чемоданчика: у президента, министра обороны и начальника Генштаба. Ядерный удар возможен, если разрешение поступает со всех трех устройств. После этого сигнал передается в специальную службу Генштаба, которая отдает приказ командованию, в чьем распоряжении есть ядерные боеголовки. От него — к офицеру, ответственному за фактический пуск. Президента всегда сопровождает группа офицеров Генштаба, ответственных за ядерный чемоданчик.
В США приказ о запуске ядерной бомбы может отдать только президент. С помощью кодов он должен пройти идентификацию личности, потом его решение подтверждает минист обороны. После этого приказ передается председателю Объединенного комитета начальников штабов, от него — Национальному военному командному центру и штабу стратегического командования США.
Система устроена таким образом, чтобы воли одного, даже самого влиятельного, человека было недостаточно для запуска ядерной бомбы. Но это в теории, а как может быть на практике, неизвестно. Во время президентства Дональда Трампа американские военные заявляли, что могут не выполнить его приказ, если сочтут его незаконным.
Взаимное уничтожение
Во времена холодной войны была принята доктрина о взаимном гарантированном уничтожении. Согласно ей, применение ядерного оружия одной из стран неизбежно приведет к незамедлительному ответному удару в адрес агрессора. Таким образом, использование ЯО становится бессмысленным. При этом доктрина не учитывает противоракетную оборону, которая также активно совершенствовалась в последние десятилетия.
Насколько это опасно?
Мощность сброшенной на Хиросиму бомбы «Малыш» составляла примерно 14 килотонн. Она уничтожила более двух третей жителей города с населением почти 420 тысяч человек. Сейчас, спустя почти 80 лет, ядерное оружие намного мощнее и точнее.
Сначала погибают непосредственно от взрыва, потом — от радиационного заражения и онкологических заболеваний. Ученые уверены, что в долгосрочной перспективе ядерная война приведет к радикальным изменениям климата из‑за выброса миллионов тонн сажи: планета охладится, это вызовет неурожай по всему миру. Так что в течение следующих двух лет огромное количество людей может погибнуть от голода. В зависимости от мощности выпущенных ядерных бомб количество жертв может достигнуть от 2 до 5 миллиардов человек.