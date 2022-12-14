Ядерное оружие: как это устроено

Сначала погибают непосредственно от взрыва, потом — от радиационного заражения и онкологических заболеваний. Ученые уверены, что в долгосрочной перспективе ядерная война приведет к радикальным изменениям климата из‑за выброса миллионов тонн сажи: планета охладится, это вызовет неурожай по всему миру. Так что в течение следующих двух лет огромное количество людей может погибнуть от голода. В зависимости от мощности выпущенных ядерных бомб количество жертв может достигнуть от 2 до 5 миллиардов человек.