Показательно, что одна из первых его нашумевших работ называлась «Право и сила». Правовой порядок не добр и не зол, главное его свойство — последовательность, не знающая исключений. «Оставь герою сердце, что же/Он будет без него? Тиран» — вряд ли Ильин подписался бы под этими пушкинскими словами«Герой», 1830 г.. Он стоял на том, что сердце в политике может скорей помешать, а слово «тиран» не ругательство; важно не то, беспощаден ли вождь, а то, куда он нас ведет, используя свою беспощадность . К красным бесам, которые не были порождены внутренними противоречиями России, а были подосланы в нее извне. Или к белым рыцарям, которые огнем и мечом защищали Родину от бесовских сонмищ. Не случайно уже в эмиграции он станет своего рода советником Врангеля и будет презирать Деникина. Врангель тверд и непоколебим, Деникин мечется и теряет силу.