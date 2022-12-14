«Ложись! Прикрой голову!» Какими были пропагандистские ролики о ядерной войне

Следуя примеру Берта, дети на урокеМультфильм был включен в школьную программу. в школе молниеносно ныряют под парты. Закадровый голос дает советы по технике укрытия: прятаться желательно вдали от окон, чтобы не поранило осколками стекла, лицо нужно опустить вниз, а пальцы рук — сплести в замок на затылке, прикрыв шею. Главное — не паниковать, когда начнется ядерная бомбардировка. Ее, если верить авторам ролика, запросто можно пережить, следуя простому правилу нырка и укрытия.