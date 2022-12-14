«Ложись! Прикрой голову!» Какими были пропагандистские ролики о ядерной войне

Новости Universal и Paramount (конец 1940-х — начало 1950-х)
Корни будущей ядерной паранойи хорошо видны в американских новостях. Так, в выпуске за 1947-й демонстрируют плакат: советский и американский солдат радостно жмут друг другу руки, вместе растаптывая нацистский флаг. Но потом они ссорятся: Америку пугает распространение коммунизма по европейскому континенту. Следующий повод для беспокойства — 1950-й: СССР публично объявляет о создании атомной бомбы. Начинается гонка ядерных вооружений, и вот уже отец отправляет сына в школу, помогая ему влезть в обшитый свинцовыми пластинами комбинезон с противогазомСвинец помогает блокировать радиоактивное излучение..
«Ложись и прикройся» (1951)
Черепашка Берт советует нарабатывать навыки экстренного нырка в укрытие до тех пор, пока они не станут привычкой. Ролик начинается с того, что Берт беззаботно прогуливается по улице, как вдруг противная мартышка подносит к его лицу динамит. Врыв! Берт успевает спрятаться в панцирь, а подлая обезьяна подрывается на собственной бомбе.
Следуя примеру Берта, дети на урокеМультфильм был включен в школьную программу. в школе молниеносно ныряют под парты. Закадровый голос дает советы по технике укрытия: прятаться желательно вдали от окон, чтобы не поранило осколками стекла, лицо нужно опустить вниз, а пальцы рук — сплести в замок на затылке, прикрыв шею. Главное — не паниковать, когда начнется ядерная бомбардировка. Ее, если верить авторам ролика, запросто можно пережить, следуя простому правилу нырка и укрытия.
«Гид по домашним ядерным бомбоубежищам» (1950-е)
Документальный ролик открывается мультипликационной заставкой. Доктор лечит пациента, страдающего новой болезнью: буквально ядерным взрывом головного мозга. Больной не может ничего слышать или видеть из‑за атомного гриба: все его мысли охвачены паранойей. Врач подсказывает надежное лекарство — персональное бомбоубежище.
Дальше зрителям демонстрируют модные и комфортабельные дома, оборудованные специальными подвалами. В них заправлены койки, стоят холодильники с едой. Уютные убежища уже ждут первых жильцов — в них не страшен ядерный взрыв! В финале ролика гордая хозяйка вешает на дверь ярлык «дом подготовлен».
Ролик от мэрии Нью-Йорка (2022)
В июле вышла официальная полутораминутная инструкция от администрации Нью-Йорка. Ведущая говорит: «Был нанесен ядерный удар. Не будем обсуждать почему, просто примем это как данность. Что делать дальше?»
Ролик вызвал шквал критики. The New York Times назвала его диким, а приглашенный эксперт Донелл Харвин, изучающий оружие массового поражения, заявил в статье, что горожане и так устали от нью-йоркской преступности, а это видео лишь создает ощущение, что мы живем в нестабильном мире, который не можем контролировать.