Правда или вымысел: русская литература, актуальная сегодня

Все время кажется важным оговориться, что Татьяна Замировская, хоть и пишет по-русски, но родом из Беларуси, и ее дебютный роман на самом деле имеет в виду несколько другую географию и предысторию, очень узнаваемую. Хотя, казалось бы, никакой географической привязки, тем более что основной сюжет тут происходит во вневременье, в «интернете для мертвых», где живут мертвые души, но им там не нравится. У романа Татьяны Замировской длинный список источников вдохновения, от Гоголя до Набокова, от Николая Федорова до Федора Достоевского, по-разному фантазировавших о смерти и загробном существовании. Но в конечном счете смерти здесь не то чтобы нет: ровно наоборот. Потому что смерть — это то самое новое начало, за которым открывается лазейка к некоторому большему духовному опыту. « Нежданная жизнь, возвращенная вот таким образом » оказывается для героини этой книги единственной возможной жизнью. Если по ту сторону мира смысла нет и быть не может, найдется ли он там, где от души остается только ее голое содержание, одна идея и все? Когда история рано или поздно неизбежно «прекращает течение свое», герои большого постсоветского романа больше всего стремятся освободиться от нее, начать жить в некоем вневременье, и, наконец, жить по-настоящему. Тут можно вспомнить другую, не менее культовую книгу последних лет — «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, где на самом деле происходит почти то же самое: история заела, и герои, застрявшие между миром живых и мертвых, бродят во вневременье, отчаянно пытаясь сообразить что‑то взамен, и дотягиваются в итоге до большего метафизического опыта.