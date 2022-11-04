«Последние из алеутов»: как выживает самый малочисленный народ России

Один из самых кровавых эпизодов этой истории — восстание алеутов с островов Лисьей гряды против российских промышленников. О нем писал писатель и путешественник Вадим Бурлак: «Алеуты уже привыкли, что подобные встречи с „пришельцами на больших лодках“ начинались с подарков и выгодного обмена российских товаров на продукты и пушнину… Сын одного из алеутских вождей не сдержался и украл у русского промышленника нож. Виновника тут же высекли розгами на глазах у его соплеменников. Для гордых алеутов это считалось страшным позором. Унижен был не только мальчишка, но и его отец, а значит, и все племя ». Чтобы отомстить, аборигены сожгли суда колонизаторов и убили более сотни человек.