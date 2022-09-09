Уход королевы: памяти Елизаветы II

Уход Елизаветы II — это не просто смерть влиятельной персоны и первого лица. Это конец эпохи, ознаменованный глубинным кризисом. И вряд ли могло бы быть иначе: всех тех потрясений и изменений, которые произошли с миром со дня ее рождения (21 апреля 1926 года) хватило бы на несколько десятков жизней и карьер. При этом Елизавета не просто наблюдала все процессы, которые разворачивались на протяжении последней сотни лет, — она была в числе тех людей, кто создавал и останавливал тренды; последовательность и непоколебимая вера в личные идеалы — несомненно, одно из определяющих качеств ее личности.

С ее уходом жизнь Великобритании однозначно разделится на до и после. И что будет там, в этом «после», нам всем лишь предстоит увидеть.

Вся жизнь Елизаветы — это путь преодоления и урегулирования кризисов. Чаще всего — за счет смирения, принятия неизбежного и силы духа. Иногда — за счет готовности проявить твердость и не пойти на поводу у внешних обстоятельств и чужих ожиданий. Ее стойкость в ситуациях, когда реальность трещит по швам, — невероятная черта, которую Елизавета демонстрировала всю жизнь.

Она не родилась наследницей престола, но стала таковой в 1936 году, после отречения от трона своего дяди Эдуарда VIII. Отречение спровоцировало в британском обществе мощнейший ценностный и политический кризис. Елизавете тогда было всего 10 лет, но воспоминания о том, насколько разрушительными могут быть решения, принятые под влиянием чувств, а не долга, будут преследовать ее всю жизнь. Как и образ отца, короля Георга VI, человека, который был готов этот долг исполнить, поэтому в результате взошел на трон вместо своего старшего брата.

Король Георг VI и принцесса Елизавета в 1930-х годах © ullstein bild Dtl/Getty Images

Вполне возможно, что именно тогда, будучи еще совсем юной девочкой, жизнь которой изменилась раз и навсегда, она усвоила урок: ничто не важно настолько сильно, как долг перед страной .

Новые испытания не заставили себя ждать: через 3 года началась Вторая мировая война, почти сразу на Великобританию полетели воздушные бомбы. Правительство предложило эвакуировать из Лондона принцессу Елизавету и ее младшую сестру, принцессу Маргарет: девушек можно было отправить в куда более безопасную Канаду. Но их мать, королева-консорт Елизавета, решительно отказалась, заявив, что никуда не отпустит дочерей и ни за что не оставит мужа, чье место в Лондоне, вместе со своей страной. Большую часть войны принцессы провели в Виндзорском замке; будущая королева Елизавета II навсегда усвоила урок: в самых тяжелых обстоятельствах важно, чтобы семья оставалась сплоченной.

Именно способность сохранять крепкие семейные узы, даже когда это казалось совершенно невозможным , стала определяющей особенностью ее брака с Филипом Маунтбаттеном. До заключения брака Филип носил титулы принца Греческого и принца Датского, но чтобы создать семью с будущей королевой, он был вынужден от них отказаться. Зная, насколько это важно для супруга, Елизавета много лет боролась с существующим протоколом наследования и присвоения титулов и лишь после 10 лет брака добилась для Филипа титула принца, тем самым подтвердив нерушимость их союза. Они пробыли вместе 74 года; принц Филип Маунтбаттен скончался полтора года назад, в апреле 2021-го, не дожив двух месяцев до своего столетия.

Королева Елизавета II и принц Филип в поместье Балморал в Шотландии в 25-ю годовщину свадьбы, сентябрь 1972 года © Fox Photos/Getty Images

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года — тогда ей было всего 25. В начале 2022-го года Великобритания готовилась масштабно отпраздновать 70-летний юбилей правления королевы. Сообщалось, что Ее Величество не сможет принимать участия во всех мероприятиях по состоянию здоровья, но в последний день празднования она все-таки вышла на балкон Букингемского дворца вместе с ближайшими членами семьи — Чарлзом, принцем Уэльским, его супругой Камиллой, герцогиней Корнуолльской, принцем Уилльямом — внуком Елизаветы и будущим наследником престола, его супругой Кэтрин, герцогиней Кембриджской, и их детьми.

70 лет царствования — огромный срок, за время которого изменилась и страна, и весь мир.

Елизавета оставалась на троне, когда произошел распад Британской империи, и на смену ей возникло Содружество наций. Когда одна за другой начали бунтовать и отваливаться бывшие колонии. При ней произошел первый полет человека в космос (кстати, в 1961 году Ее Величество принимала у себя во дворце Юрия Гагарина!), при ней появились и распались The Beatles, одна волна феминизма сменяла другую, женщины начинали активно встраиваться в общество и играть в нем все более значительную роль — и не в последнюю очередь благодаря тому, что могли видеть пример королевы, которая всю свою жизнь ставила работу и долг превыше всего остального. В том числе превыше материнских обязанностей: наличие четверых детей не мешало ей работать с невероятной интенсивностью .

За то время, что Елизавета была на престоле, в мире полностью поменялся подход к информации; ее коронация в 1952 году стала первым в мире «медийным» событием такого масштаба: в Вестминстерское аббатство допустили телевидение и разрешили транслировать происходящее в прямом эфире. В результате трансляцию посмотрели 27 миллионов человек. При Елизавете телевидение стало массовым, затем появился интернет. До последнего момента, пока позволяло здоровье, Ее Величество активно осваивала новые технологии. Во время пандемии COVID-19 она продолжила работу онлайн , активно встречаясь с представителями благотворительных организаций, медиками, чиновниками и сотнями других людей при помощи видеосвязи.

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