У меня лапки: как помочь собаке пережить жару

В жаркую погоду у ветеринаров много работы: хозяева массово приводят пострадавших от жары собак. Солнце действует быстро и безжалостно: для собаки достаточно всего 20 минут в автомобиле на солнцепеке, чтобы наступил серьезный перегрев с возможным летальным исходом.

Как не дать перегреться вашей собаке: выбираем гаджеты, маршруты, время прогулок

Доступ к чистой воде — самое важное в жаркую погоду. На прогулке у хозяина всегда должна быть поилка. И не забывайте как можно чаще менять воду и мыть миску, потому что в жару болезнетворные бактерии в воде размножаются намного активней.

Важно давать собаке охлаждаться самостоятельно. Высунутый язык — это способ собаки охладиться, поэтому на время жары важно избегать намордников и другой амуниции, которая мешает вашему питомцу размахивать языком.

Важные гаджеты: охлаждающий коврик или жилеты для собак, которые позволяют остыть телу питомца во время долгих прогулок — это определенно маст-хэв любого жаркого лета.

Не стоит заставлять собаку бегать или выполнять команды в жаркую погоду. Лучше постараться включить в ваши маршруты места, где собака может искупаться.

Избегайте ожогов у питомца; стопы людей защищены обувью, и поэтому мы забываем, что в летнем городе поверхности буквально раскалены.

Собака может получить серьезные ожоги на детской площадке с мягким покрытием, например. На прогулках старайтесь держаться тенистой местности и избегайте раскаленных покрытий (а это практически все в городе, что не является газоном) . Предпочтительное время прогулок — раннее утро или поздний вечер.

Тщательно вычесывайте вашего питомца, чтобы избавиться от шерсти, которая также излишне согревает.

Если вы оставляете собаку в машине, то старайтесь парковаться в тени и оставлять ее заведенной и со включенным кондиционером.

Дома собаку лучше также оставлять со включенным кондиционером. Если кондиционера нет, то обязательно открывайте окна. Чтобы снизить температуру на пару градусов, окна можно, наоборот, закрыть, обклеить светоотражающей пленкой и зашторить.

Опасные симптомы перегрева, которые нельзя пропустить

Внимательный хозяин быстро сможет определить перегрев: собака становится вялой, у нее повышается слюноотделение, отсутствует аппетит. Если вы слышите тяжелое дыхание с хрипом и свистом, животное встает, пошатываясь, у него температура выше 40 градусов, то с высокой степенью вероятности у питомца солнечный удар. Рвота, судороги и понос животного также укладываются в эту клиническую картину.

Что можно сделать, если вы заметили симптомы перегрева

Нужно срочно снять ошейник и намордник, чтобы собака спокойно подышала. Поместите собаку в прохладное место: тень и холодный кафель подойдут. Оботрите животное холодной водой: зону живота, паха, подмышек, но не обливайте холодной водой. Сделайте холодные компрессы на голову, подмышки, внутреннюю поверхность бедер. Можно целиком завернуть в мокрое полотенце.

Обязательно дайте немного воды и отведите собаку на прием к ветеринару, даже если кажется, что все в порядке

Какие собаки наиболее уязвимы для высоких температур

Тяжелее всего жару переносят собаки, страдающие ожирением, и представители так называемых брахицефальных пород (собаки с коротким носом или плоской мордой): мопсы, хины, пекинесы, французские бульдоги, шпицы, боксеры и ши-тцу. Их очень важно охлаждать и следить за их самочувствием.