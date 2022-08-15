25 лет в Южном Парке: вспоминаем мировую историю в сезонах

На протяжении последних 25 лет «Южный Парк» пересказывает значимые исторические события. Создателям сериала удается задеть и сторонников теорий заговора, и «экологически тревожных», но при этом не упустить ничего из современной политической истории. В юбилей «Южного парка» пересматриваем самые громкие политические эпизоды.

Сериал про странноватых третьеклассников, где никогда не побеждает добро, царит агрессивная сатира, абсурд и всегда погибает Кенни, покорил миллионы зрителей по всему миру. Сериал с нами уже четверть века и вместе с нами менялся, переживая мировые катаклизмы, войны, экономические кризисы, а также протесты представителей религиозных конфессий. Вспоминаем наиболее значимые эпизоды из мировой и американской политической истории, рассказанные жителями Южного Парка.

1-й сезон, «Смерть»: проблемы закона об эвтаназии в США

В сериале впервые всерьез поднимается проблема эвтаназии, которая остро стояла в политической повестке США и стоит до сих пор (эвтаназия разрешена только в трех штатах. — Прим. ред).

В эпизоде очень пожилой дедушка Стэна умоляет дать ему умереть спокойно:

«Куда катится Америка, дети отказываются убивать собственного дедушку!»

5-й сезон, «У Усамы бен Ладена вонючие штаны»: трагедия 11 сентября

Южный парк изменился после трагедии 11 сентября: персонажи в депрессии и панике, а четверо друзей Стэн, Кайл, Картман и Кенни случайно попадают в Афганистан. Серия обыгрывает сразу два события: падение башен-близнецов и вторжение США в Афганистан со спецоперацией «Несокрушимая свобода». Концовка эпизода необычно патриотична, словами Стэна: «Конечно, у Америки может быть много проблем, но это наш дом, это наша родина, наша команда. Если ты не поддерживаешь свою команду, пошел к черту со стадиона!»

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7-й сезон, «Я люблю кантри»: протесты против войны в Ираке

В эпизоде дети законно прогуливают школу: так как все, кто протестует против войны в Ираке освобождаются от занятий. Им нет дела до войны и только Эрик Картман решает выяснить, как все устроено (и то только для того, чтобы не писать сочинение по истории самостоятельно). Картман, погружаясь в кому, отправляется в прошлое и выясняет, как все устроено в США непосредственно от самих отцов-основателей: двухпартийная система Америки была основана на идее одновременного участия в войне и протеста против нее, чтобы избежать ненависти всего мира.

Главным панчем эпизода стала речь Эрика Картмана:

«Я сегодня многое понял: эту страну основали лучшие мыслители. Они твердо поняли одно: по-настоящему великая страна может развязать войну и вести себя так, как будто она против. Вы, те, кто поддерживает войну, вам нужны те, кто против, потому что так кажется, что в стране еще остались разумные люди, умеющие сопереживать!»

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11-й сезон, «Воображляндия»: критика войны в Ираке

Ответ создателей «Южного Парка» американскому руководству, которое начало вторжение в Ирак под предлогом того, что у страны есть потенциально опасное биологическое оружие, которого, вот так сюрприз, не оказалось. В эпизоде генерал также говорит о том, что «наше воображение атаковали террористы», а главным панчем была фраза:

«Последствия воображаемой террористической атаки пока невообразимы».

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13-й сезон, «Маргаритавилль»: экономический кризис 2008 года

Серия посвящена финансовому кризису — пугающая штука, которую сложно понять и невозможно игнорировать и жители Южного Парка начинают молиться Экономике. Стэн, пытаясь выяснить, как устроен парламент, пробирается в зал заседаний и обнаруживает курицу с отрубленной головой, которую пускают бегать по секторам рулетки. По надписи на секторе, в котором курица погибает, политики решают, что делать: «обложить богатых налогом», «идти на войну» или «напечатать денег».

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Серия посвящена переизбранию Барака Обамы на второй срок, а также не менее важному событию: Disney покупает Lucasfilm. Все это связано воедино с китайским генералом и подтасовкой голосов… Эпизод блестяще высмеивает политические страхи политологов и избирателей, а также воодушевляющие высоты конспирологического безумия американской прессы.

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20-й сезон, «О боже!»: победа Дональда Трампа на выборах

Изначально серия называлась «Самый первый джентльмен», создатели были уверены в победе Хилари Клинтон. Смена названия за несколько часов до выпуска отражает шок от результатов выборов.

Спецвыпуск в пандемию и спецвыпуск в вакцинацию, 2020–2021

BLM, полицейское насилие, уроки по зуму, расизм, пародия на речь Греты Тунберг, глобальный экологический кризис и секс с панголином — в спецвыпуске есть примерно все.

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25-й сезон, «Назад в холодную войну»: мартовские события 2022 года

Эпизод строится вокруг ностальгии школьного психолога, мистера Маки, вспомнившего холодную войну, которая разворачивалась, когда он был молод. Он начал видеть везде ядерную угрозу. Мистер Маки регулярно включает школьную тревогу, потому что всерьез ожидает ядерного удара со стороны России, но получает выговор от директора школы. Психолог решает, что директор работает на русских… Легкая паранойя и мысли об атомных бомбах — весенний эпизод прекрасно передает ощущения от мировых политических событий, с какой бы стороны баррикад вы ни находились.