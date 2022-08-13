Коронавирус снова с нами: нужно срочно вакцинироваться?

В России прогнозируется новая волна заболеваемости коронавирусом, и мы разобрались, что необходимо сделать в первую очередь, чтобы минимизировать риски. Кстати, правила бережного отношения к окружающим (маски, дистанция, по возможности избегание скоплений людей) — снова актуальны.

Что происходит сейчас?

Сейчас в стране наблюдается новая волна заражений: ежедневно выявляется уже по 20 тыс. заболевших, а недельные показатели достигают 100 тыс. случаев, что превосходит мартовский рекорд.

В Роспотребнадзоре заявили, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов «Омикрона» ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. В связи с этим растет и заболеваемость.

Недавно в России были выявлены первые пациенты с новым штаммом коронавируса «Кентавр», сообщает Роспотребнадзор.

Дмитрий Зеленуха Семейный врач, аллерголог, заместитель главного врача по семейной медицине клиники внимательной медицины «Скандинавия»

— Ожидается новый пик заболеваемости, это значит, что нужно немедленно вакцинироваться?

— Сейчас мы находимся в ситуации экстренной профилактики, это значит, что необходимо привиться через шесть месяцев от момента последней вакцинации. Когда мы перейдем к рутинной профилактике, то нужно будет вакцинироваться раз в двенадцать месяцев. Но для того чтобы процесс стал рутинным, должна прекратиться пандемия.

— Что лучше выбрать: бустерную вакцину или «Спутник V»?

— «Спутник V» рекомендуется, если не было вакцинаций и человек не болел. Эта вакцина формирует иммунитет у 96% привившихся. Бустерная вакцинаВведение бустерной дозы вакцины — это процедура, предусматривающая дополнительную вакцинацию от вирусного или инфекционного заболевания, через некоторое время после выполнения полного курса вакцинации. Бустерная доза — это ревакцинация третей дозой от COVID-19, а также его штаммов: «Дельта», «Омикрон» и др. Основной этап вакцинации предусматривает введение двух доз, с временным промежутком в 2–4 недели. вызывает иммунитет у 70%. Правильно использовать для первого раза двухкомпонентные вакцины. В случае повторной вакцинации подойдет бустер.

— «Спутник Лайт» почти исчез из поликлиник, а раньше он использовался как бустерная вакцина. Что теперь выбирать? Или он снова появится?

— Появится или нет — неизвестно. Но первый компонент «Спутник V» идентичен «Спутнику Лайт». При вакцинации первым компонентом он засчитывается как «Спутник Лайт» с продлением QR-кода на двенадцать месяцев.

— Мы можем ожидать появления западных вакцин?

— Невозможно ответить однозначно, потому что никаких перемен в российском законодательстве нет. И еще очень многое зависит от санкций. Некоторые вакцины представлены для добровольного участия в вакцинации в определенных НИИ. Например, ведутся работы с китайской вакциной. Но окажется ли она на российском рынке в итоге — неизвестно.

— Этичный подход к сдерживанию болезни остался в прошлом, как маски и самоизоляция?

— Пользоваться маской не бессмысленно, разумеется, если это делать правильно. Защищать себя нужно, потому что заболеваемость значительно выросла: 7 июля в России фиксировалось 266 случаев заболевших в сутки, но уже к 12 августа выявлено 27 810 новых случаев заражений COVID-19 в день . И это только начало, заболеваемость повысится еще больше к сентябрю, когда все вернутся из отпусков, а дети пойдут в школы.

Маски никто не отменял, люди сами от них отказались. По-прежнему важно мыть руки и особенно мыть большой палец, он ведущий, а об этом часто забывают. Все, что люди берут руками, они берут указательным и большим пальцем, так вот большой и является главным разносчиком болезни.

— У нас появились новые штаммы коронавируса?

— Ковид с нами надолго, и пока никто не может предсказать, по какому пути пойдет это заболевание. Мы видели множество штаммов: «Омикрон», «Дельту», сейчас появился «Кентавр». Кентавр вызывает высокую интоксикацию организма, что довольно нетипично. И еще, вопреки убежденности, можно заболеть двумя штаммами одновременно. В практике встречается сочетание «Дельты» и «Омикрона». Тогда течение болезни более тяжелое и непредсказуемое.

— Модифицируются вакцины для новых штаммов? А если нет, то остаются они такими же эффективными? ВОЗ порекомендовал включать в вакцины компоненты против «Омикрона».

— Вакцины еще не модифицировались. И для модификации необходимо время и клинические исследования по безопасности их внедрения. Однако имеющиеся вакцины, несомненно, снижают риск госпитализация и развития смертельного исхода при заболевании.

— Получается, что вакцинирование от коронавируса похоже на вакцинацию от гриппа?

— С вакциной от гриппа ситуация другая. Штаммы известны, выращены и используются годами. То, какие штаммы будут включены, определяется специалистами аналитически по циркуляции вируса, и ВОЗ дает рекомендации производителям. С коронавирусом пока нет никаких точных данных, потому что траектория эволюции его штаммов пока неизвестна.

— Почему до сих пор нет детской вакцины от коронавируса?

— Есть «Спутник М» для детей с 12 лет, но не младше. Из‑за этических норм вакцины не могут испытываться на детях и ни один этический комитет не одобрит такие испытания — ни для детей, ни для беременных и кормящих женщин.

— Есть ли преимущества у самостоятельного экспресс-тестирования?

— Экспресс-тесты, выполненные дома самостоятельно, часто показывают отрицательный результат, что небезопасно, так как можно пропустить начало опасного течения болезни. Если нужна правильная и точная диагностика, то золотой стандарт — только ПЦР-тестирование.

Что важно знать в связи с новой волной заболеваемости?

Несмотря на то, что за два года пандемии коронавирус стал частью жизни, новые всплески заражений лучше отслеживать и следовать правилам, чтобы не повышать риски для своего здоровья и избежать передачу вируса окружающим.

Если у вас с момента вакцинирования вторым компонентом прививки прошло больше шести месяцев, ее нужно обязательно повторить.

В России доступны только две вакцины с доказанной эффективностью : «Спутник V» и «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» практически исчез из поликлиник, однако ему полностью идентичен первый компонент «Спутник V».

: «Спутник V» и «Спутник Лайт». «Спутник Лайт» практически исчез из поликлиник, однако ему полностью идентичен первый компонент «Спутник V». На данный момент в России не ожидается появления иностранных вакцин , в том числе и китайского производства.

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