Жители России лишились возможности сдать международный тест TOEFL в марте. По решению организаторов экзамена, свои знания английского не смогут подтвердить и те, кто уехал, но имеет российское гражданство. Однако 4 августа появилось новое заявление организаторов экзаменов. Мы разобрались, что изменилось и как можно сдать TOEFL сейчас.

Что такое TOEFL

TOEFL, или Test of English as a Foreign Language («Тест на знание английского языка как иностранного»), — это один из основных международных экзаменов по английскому языку для людей, чей родной язык не английский. Он был разработан в 1962 году сотрудниками Стэнфордского университета, однако сейчас создание методических материалов перешло в руки организации Educational Testing Service (ETS) от Принстонского университета Нью-Джерси.

Задача TOEFL — объективно оценить уровень знания английского среди иностранных студентов и выпускников. Тест нужен желающим устроиться на стажировку или на работу в иностранную компанию. Сдавать тест требуется при поступлении в зарубежный вуз. Результаты TOEFL принимают больше 8000 вузов в 130 странах мира (в первую очередь в США и Канаде).

Как сдать TOEFL?

Тест проверяет владение американским английским. Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо разбираться в лексике и грамматике и отличиях между american english и british english.

Традиционно TOEFL имеет две версии: iBT (Internet-Based Test) — онлайн-тест — и Paper-delivered Test — очный письменный экзамен. До марта 2022 года в России был доступен только первый тип тестирования. Этот же вариант считается наиболее предпочтительным во многих вузах. Он включает в себя больше областей знаний: задания на чтение, слушание, письменную речь, устную речь и комбинированные упражнения.

К тому же он более удобен в сдаче и предполагает 10-минутный перерыв.

Классический «бумажный» TOEFL, в свою очередь, состоит из четырех разделов: чтение, письмо, аудирование и устный английский. И iBT-, и Paper-delivered-тесты сдаются в экзаменационных центрах под наблюдением сотрудников.

Общая продолжительность тестирования — 4,5 часа. Максимальный балл по каждому разделу — 30, то есть в сумме возможно набрать не более 120 баллов. Сертификат с результатом TOEFL действителен два года. А стоимость одной попытки — 250 долларов США.

Что сейчас изменилось?

В начале марта 2022 года на территории России и Белоруссии были приостановлены экзамены TOEFL. ETS, организация, которая занимается тестированием, опубликовала заявление на своем сайте о том, что ограничение российских пользователей связано со спецоперацией.

Из‑за того, что эти тесты были одними из самых востребованных для работы и учебы, россияне начали выезжать за границу, чтобы получить сертификат и подтвердить знание английского.

2 августа пользователи сервиса TOEFL с российским гражданством увидели в своих аккаунтах уведомление о недоступности регистрации на экзамен, а также невозможность использовать готовые результаты: «Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами».