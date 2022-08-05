Жители России лишились возможности сдать международный тест TOEFL в марте. По решению организаторов экзамена, свои знания английского не смогут подтвердить и те, кто уехал, но имеет российское гражданство. Однако 4 августа появилось новое заявление организаторов экзаменов. Мы разобрались, что изменилось и как можно сдать TOEFL сейчас.
Что такое TOEFL
TOEFL, или Test of English as a Foreign Language («Тест на знание английского языка как иностранного»), — это один из основных международных экзаменов по английскому языку для людей, чей родной язык не английский. Он был разработан в 1962 году сотрудниками Стэнфордского университета, однако сейчас создание методических материалов перешло в руки организации Educational Testing Service (ETS) от Принстонского университета Нью-Джерси.
Задача TOEFL — объективно оценить уровень знания английского среди иностранных студентов и выпускников. Тест нужен желающим устроиться на стажировку или на работу в иностранную компанию. Сдавать тест требуется при поступлении в зарубежный вуз. Результаты TOEFL принимают больше 8000 вузов в 130 странах мира (в первую очередь в США и Канаде).
Как сдать TOEFL?
Тест проверяет владение американским английским. Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо разбираться в лексике и грамматике и отличиях между american english и british english.
Традиционно TOEFL имеет две версии: iBT (Internet-Based Test) — онлайн-тест — и Paper-delivered Test — очный письменный экзамен. До марта 2022 года в России был доступен только первый тип тестирования. Этот же вариант считается наиболее предпочтительным во многих вузах. Он включает в себя больше областей знаний: задания на чтение, слушание, письменную речь, устную речь и комбинированные упражнения.
К тому же он более удобен в сдаче и предполагает 10-минутный перерыв.
Классический «бумажный» TOEFL, в свою очередь, состоит из четырех разделов: чтение, письмо, аудирование и устный английский. И iBT-, и Paper-delivered-тесты сдаются в экзаменационных центрах под наблюдением сотрудников.
Общая продолжительность тестирования — 4,5 часа. Максимальный балл по каждому разделу — 30, то есть в сумме возможно набрать не более 120 баллов. Сертификат с результатом TOEFL действителен два года. А стоимость одной попытки — 250 долларов США.
Что сейчас изменилось?
В начале марта 2022 года на территории России и Белоруссии были приостановлены экзамены TOEFL. ETS, организация, которая занимается тестированием, опубликовала заявление на своем сайте о том, что ограничение российских пользователей связано со спецоперацией.
Из‑за того, что эти тесты были одними из самых востребованных для работы и учебы, россияне начали выезжать за границу, чтобы получить сертификат и подтвердить знание английского.
2 августа пользователи сервиса TOEFL с российским гражданством увидели в своих аккаунтах уведомление о недоступности регистрации на экзамен, а также невозможность использовать готовые результаты: «Ваш доступ к продуктам и услугам TOEFL ограничен для соблюдения требований Управления по контролю за иностранными активами».
Однако после волны негодования среди пользователей из России организаторы TOEFL пересмотрели свое решение. Была даже создана петиция, где говорилось о том, что у российских студентов неправильно отбирать возможность обучаться за границей.
«Начиная с 4 августа компания ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Белоруссии регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition и TOEFL Essentials, если у них нет каких‑либо финансовых препятствий для этого»,— говорится в новом заявлении компании ETS.
TOEFL iBT Home Edition — это тот же онлайн-экзамен TOEFL iBT, только сдать его можно дома под наблюдением модератора в режиме онлайн. Экзамен занимает три часа. TOEFL Essentials, в отличие от TOEFL iBT, занимает девяносто минут, а стоимость участия составляет 100 долларов. TOEFL Essentials — «адаптивный» экзамен, это значит, что тест даст студенту более трудный вопрос, если он правильно ответит на предыдущий.
Итоги политики по сдаче теста TOEFL для россиян
На территории России ранее функционировали 26 тестовых центров TOEFL, в которых можно было сдать только iBT-версию экзамена.
Сейчас, чтобы подтвердить уровень владения английским для поступления в вуз или для возможности работы за рубежом, россиянам необязательно лететь в другую страну. Достаточно иметь стабильный интернет и пройти «домашний» вариант теста TOEFL iBT Home Edition. Эта онлайн-версия появилась в пандемию коронавируса 2020 года и пригодилась теперь.
«Мы по-прежнему твердо намерены поддерживать всех учащихся на их образовательном пути», — говорится в новом обращении ETS. По итогам новых решений организаторов отменены мартовские ограничения, и сейчас для россиян можно сдать экзамен онлайн, и больше нет необходимости выезжать за границу, чтобы пройти тест.