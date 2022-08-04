Ученые не первый год бьют тревогу: нечувствительность бактерий к антибиотикам уже окрестили «тихой пандемией», и проблема только усугубляется. Мы поговорили с экспертом и выяснили, ухудшилась ли ситуация в мире после двух лет борьбы с коронавирусом, когда антибиотики массово пили на всякий случай, и какие перспективы нас ждут.

Антибиотикорезистентность — это свойство бактерий сопротивляться лекарственным средствам. Устойчивость бактерии вырабатывают в ответ на применение лекарств. Поэтому заболевания, которые раньше легко лечились при помощи антибиотиков, становится вылечить все сложнее. Пневмонию, туберкулез, заражение крови, гонорею становится все труднее, а иногда и невозможно вылечить из‑за снижения эффективности антибиотиков. Врачам приходится комбинировать разные лекарственные средства, лечение тоже становится более долгим и менее предсказуемым. По оценкам большого международного исследования, опубликованного в The Lancet, 4,95 миллиона смертей в 2019 году косвенно связаны с устойчивостью бактерий к антибиотикам, и 1,27 миллиона человек погибли в первую очередь из‑за резистентности бактерий . Это больше, чем число жертв ВИЧ и малярии вместе взятых. Для сравнения: за два года пандемии коронавирусной инфекции в мире погибли 6 миллионов человек.

Антон Барчук Директор Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге

Антибиотикорезистентность — это проблема, которая остро стояла и до пандемии коронавируса. Коронавирус не мог усугубить ситуацию: она и до него была плохая . Миллионы смертей в мире ежегодно случаются потому, что появились антибиотикорезистентные бактерии. В России долгое время были доступны безрецептурные антибиотики. Чем больше человек использует антибиотики, тем сложнее будет найти средство для лечения бактериальных инфекций, которые всегда циркулируют в популяции. В России, кстати, прекрасная система мониторинга антибиотикорезистентных бактерий: можно даже посмотреть карту.

В нашей стране всего за двадцать лет произошли глобальные изменения: треть бактерий приобрела устойчивость. Всего два десятилетия назад устойчивых микроорганизмов к антибиотикам не было вообще.

Как справиться с антибиотикорезистентностью? Чтобы справиться с этой проблемой, нужны непопулярные меры: законодательно ограничить распространение антибиотиков, стандартизировать медицинские назначения препаратов. Люди будут против, потому что в России привыкли лечиться антибиотиками. Некоторые страны довольно эффективно решают эту проблему. В Швеции, например, очень жесткий контроль за лекарствами — устойчивых к лекарственным препаратам микроорганизмов меньше. Для лечения инфекции в Швеции достаточно выбрать антибиотики первого ряда с минимальными побочными явлениями, а не применять тяжелую артиллерию дорогостоящих препаратов. Устойчивость микроорганизмов не только угроза для здоровья, но и финансовая проблема. Каждый последующий ряд антибиотиков становится дороже, и лечить людей становится все затратней. Получается «гонка вооружений»: антибиотики постоянно обновляются, а бактерии активно приспосабливаются. Однажды мы достигнем потолка возможностей с комбинированием антибиотиков, а в ряде случаев мы его уже достигли.

Проблема антибиотикорезистентности — это глобальная проблема уровня изменения климата на планете.

Мы отправимся назад в прошлое, если проблема устойчивости бактерий не будет решена Мы живем в эпоху, когда случился эпидемиологический переходЭпидемиологический переход — это демографическая концепция, согласно которой благодаря техническому прогрессу изменилась структура смертности. Смертность от эпидемий, вызванных инфекционными заболеваниями, резко упала, но возросло относительное количество смертей от заболеваний кровеносной системы и от злокачественных опухолей.. До XX века люди умирали в основном от инфекций. Люди не доживали ни до сердечно-сосудистых заболеваний, ни до онкологических. Сейчас мы живем в годы, когда уже был совершен эпидемиологический переход, и в наше время люди умирают от хронических и неинфекционных заболеваний. Медицинское сообщество активно решает эту проблему: проводит профилактику рака, улучшает средства ранней диагностики, популяризирует здоровый образ жизни.

Раньше проблемы здорового образа жизни людей совершенно не волновали, большинство просто умирало от инфекций.