«Скоро люди станут не нужны»: кто и почему верит в заговоры «фармы», государств и музеев

От редакции: описанные ниже теории в том или ином виде научно опровергнуты. Однако нам показалось правильным дать слово людям, которые в них верят, не чтобы посмеяться над ними, но чтобы понять, кто они, как к ним относятся окружающие и как они относятся к окружающим.
53 года, промышленный дизайнер.
Верит в геноцид человечества, скорую замену людей роботами и искусственным интеллектом, глобальные опыты над людьми, слом «естественной эволюции» человека
Я очень рано определился с профессией — в 14 я решил стать промышленным дизайнером. Несмотря на то, что я никогда себя не ограничивал в проектах и направлениях, именно в промышленном дизайне у меня есть достижение, которое отмечено наградой Red Dot Design Award, которая по значимости сродни «Оскару» в мире кино. Самый, наверное, известный среди моих проектов — пространство «Британки» на «Артплее».
Сейчас я себя называю словом, которое придумал сам: Synarchitect, архитектор синергетических проектов. Свежий пример — разрабатываю сейчас концепцию международной арт-резиденции, которая будет развивать связку технологического искусства и… сельского хозяйства. Планирую открыть такую в Мексике.
Я уехал в Мексику, потому что в остальном мире стало оставаться небезопасно: правительства всех стран не субъектны. Они сами есть наемные менеджеры корпораций, которые высасывают досуха население и природу. А все корпорации имеют единый центр управления — Клуб хозяев денег.
Все, что сейчас происходит, по сути, это — Третья мировая, чтобы сократить население и перезапустить экономику. Прибыль, зависимость от целевой аудитории — это все прикрытие для внешней бизнес-тусовки. Те, кто печатает деньги, абсолютно не зависят от людей и продаж.
Глобалисты, публично представленные Клаусом ШвабомКлаус Мартин Шваб — немецкий экономист, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года. и его придворным философом Ювалем Ноем ХарариЮваль Ной Харари — израильский военный историк-медиевист, профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, автор международного бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества»., а также Биллом Гейтсом и рядом других персонажей, продвигают две базовых идеи: необходимость сокращения населения. И вторая идея — изменение человека через внедрение в его тело продуктов высоких технологий. Первая тема — эвфемизм для геноцида. Потому что сокращать они собираются до 500 млн. Гуглите «скрижали Джорджии»Скрижали Джорджии — гранитный монумент в округе Элберт в штате Джорджия, США. Монумент состоит из шести гранитных плит и содержит надписи на восьми современных языках, включая русский, а также четырех древних. Скрижали были установлены в 1980 году местной фирмой Elberton Granite Finishing. Скрижали Джорджии фигурируют во многих теориях заговора. На скрижалях написано: «Пусть земное население никогда не превышает 500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с природой. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества. Найдем новый живой язык, способный объединить человечество…» и т. п.
Какими методами они собираются это делать? Через организацию фейковых пандемий. Я за несколько месяцев до ковида писал в своих соцсетях о том, что власти навязывают вакцинацию, чтобы отобрать у людей право распоряжаться своим телом. Они этого уверенно добиваются (а большинство населения в мире, увы, согласилось вкалывать себе неизвестно что в обмен на обещание безопасности).
Скоро человечество превратится в биологический субстрат для медицинских экспериментов и базу донорских органов для избранных.
Методы геноцида, которые они собираются применить: организация искусственного голода, запрет природной медицины, запрет самостоятельно выращивать себе еду, искусственный энергодефицит под соусом заботы об экологии (налог на углеродный след), 5G и прочее.
Кто понимает логику происходящего — бежит в джунгли, организует самодостаточные сообщества, способные выжить вне Системы. Подходящих мест на планете для этого немного — пЛандемия (авторское написание. — Прим. ред.) весьма выпукло показала, что все правительства — всего лишь разные наборы кукол в одних и тех же руках.
Вкладываться имеет смысл в развитие интуиции, которая одна будет выруливать в новых условиях. В сообщество, способное держаться друг за друга. В средства производства для автономной жизни. В оружие для самозащиты. В образование для себя и детей, которое повышает адаптивность к любым, самым жестким изменениям.
Живу среди людей, не гружу их без спроса своими концепциями. Могу вписаться в любой социум, если будет нужно. Но я не в любой хочу вписываться. Вот, например, я взял и уехал из России в Мексику в октябре прошлого года, так как уже летом 2021-го мне стало ясно, что к весне 2022-го случится то, что и случилось 24 февраля. А мне совсем не хочется жить в обществе, пронизанном милитаризмом, — с раннего детства терпеть не могу все эти игры в оружие. Мне ближе созидание.
53 года, музейный работник. Уверен в мировом заговоре среди музеев мира
Мы с женой стараемся не разговаривать на исторические темы: она начинает злиться. Но друзья разделяют мои убеждения, а вот ее не переубедить. Но я бы очень хотел, чтобы люди узнали правду.
Все статуи, вся античность, вот абсолютно все, чем забиты все современные музеи мира, — это подделки. Как ни странно, это довольно просто проверить: не было нормальной стали, она появилась относительно поздно. А вот если вспомнить знаменитую статую Давида? Он же идеально выбрит. И таких мелких недочетов очень много. И как это возможно без качественной стали? Значит, подделка «под древность». Я, как человек, проработавший в музеях всю жизнь, уже привык что‑то такое замечать.
Самые знаменитые музеи мира просто до потолка завалены подделками. И управляющие буквально не знают, что с ними делать. Дело же в том, что покупателя найти сложно, если вещь оценивается в какие‑то безумные миллионы. И эти артефакты сложно продать в том числе и из‑за того, что фальшивки признаны «государственным наследием».
Лично для меня переломным моментом стало понимание того, что у греческих скульптур идеальные пропорции, совершенно нормальные тела. А потом начинается Средневековье, где человеческое тело вообще анатомически изобразить художники не в состоянии. Как так можно деградировать?
Логично предположить, просто ориентируясь на скульптуру и живопись, что именно со средневекового периода и начинается история. Зачем, спрашивается, пытаться выдавать, например, ну, женщинуВенера Милосская — древнегреческая скульптура, созданная в период эллинизма между 130 и 100 годами до н. э. Статуя изображает древнeгреческую богиню Афродиту. Это одно из самых известных произведений античного искусства. эту безрукую (Венеру Милосскую. — Прим. ред.) за древность? Понятно же, что у скульптора что‑то пошло не так, а статую без рук можно сбыть только под видом «древности».
Конечно, скрыть такую аферу сложно, хранилище Ватикана, хранилища мировых музеев заполнены спорными документами с точки зрения современного толкования истории. Но они лежат надежно «под сукном», чтобы не дай бог не всплыла правда.
Как известно, историю пишут победители. Но и не только они, историю пишут и богачи. Самые богатые люди, которые существовали во все времена, постоянно занимались работой над биографиями своих предков. Потому что чем старше твоя династия — тем ты выглядишь более респектабельно, таким образом, имеешь больше прав на власть. Чем более древними артефактами ты обладаешь — тем ты выглядишь круче среди своих, а в тяжелый год их можно продать. Древность — таким образом, для всех очень и очень выгодна.
Верит в фармакологический заговор
Мне очень тяжело говорить про свои убеждения. Я многократно пыталась поделиться ими в соцсетях, но каждый раз обсуждения оказываются в замкнутом кругу. Я просто считаю, что 2%-ная смертность от ковида и недостаточная изученность последствий вакцинирования — это причины, по которым не стоит проводить глобальный медицинский эксперимент над всем человечеством.
Мне просто хочется, чтобы меня больше не пинали все кому не лень. Поэтому я выступаю не под своим именем.
Коронавирус оказался не настолько опасным, как вакцины против него. Поскольку мы можем только предполагать, какие интересы стоят за тотальным вакцинированием.
У меня множество вопросов к фарме. Это же огромная коммерческая машина, а в машины с таким мощным маркетингом я не верю. Когда встал вопрос о вакцинации, то я сначала хотела получить вакцину, но потом передумала и решила проконсультироваться, не пороть горячку.
Я говорила частично с медиками, частично с учеными в других областях, довольно успешными. Один из тех, кто отговорил меня, мой хороший приятель, физик, доктор наук. Если говорить о нем, у него хороший аналитический аппарат, и он глубоко исследовал тему.
У меня после бесед с ним появилось три довода против: вакцины не исследованы, сам коронавирус — тоже, нет длительных данных (лонгитюдных исследований. — Прим. ред.). Но самое главное — аденовирусный механизм в вакцинах используется в генетическом редактировании, а генетическое редактирование пока находится в самом начале развития и плохо изучено.
Верит в заговор врачей
Моя жизнь, наверное, сильно отличается от нормы: я живу в своем внутреннем мирке по своим правилам, стараясь принимать решения самостоятельно. Я родила детей дома (и тщательно готовилась именно к домашним родам), они не ходили в садик, я кормила обоих грудью почти до четырех лет каждого (нередко тем и спасая от ротавируса, отравлений или инфекций), мы не ходим в школу.
Я рожала детей дома, потому что в наших роддомах все еще нельзя рожать в удобном положении, двигаться в процессе, одно это могло бы усложнить процесс до полной невозможности. Мой таз, похоже, открывается только в положении на корточках, все остальные позы не только не способствуют процессу, но и адски болезненны. Боль — это сигнал, что телу нужна помощь.
Решение рожать дома для меня было в первую очередь вопросом безопасности. И это даже если не думать о нормальном, человеческом отношении к рожающей женщине, ведь роды, возможно, самый уязвимый момент в жизни, самый незащищенный.
Я обращаюсь за помощью к «системе» только по необходимости, когда сама очевидно не справляюсь, что бывает редко, в исключительных случаях типа перелома ноги.
Я против идеи «стерильного мира», не считаю ее жизнеспособной. Природа не терпит пустоты, побеждая заболевания, к которым мы адаптировались за столетия и научились неплохо их лечить, мы открываем дорогу новым — это бесконечная гонка на выживание. Считаю, иногда болеть полезно — главное, чтобы организм выдержал, ему в этом нужно помочь, хотя я понимаю, что это вариант для привилегированных, относительно здоровых людей.
Я не прививалась, дважды переболела ковидом, очень неприятно. Но после каждого раза — больше года не болела вообще ничем. Многие осуждают мое право на болезнь, считая его эгоистичным выбором. Но я оба раза больше года была безопасна для общества.
Несмотря на то, что мне нравится доказательная наука, я часто на нее опираюсь, но тем не менее считаю, что мы все еще слепые котята во многих вещах, — история развития современной медицины тому подтверждение. У научного метода все еще хватает недостатков. Наши методы познания несовершенны, и научные выводы зачастую необоснованны. Возможно, все действительно зависит от мощного маркетинга фармы, но не исключены и попытки экспериментов над людьми. Я не хочу ставить опыты на себе и своих детях.