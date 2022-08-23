«Скоро люди станут не нужны»: кто и почему верит в заговоры «фармы», государств и музеев

От редакции: описанные ниже теории в том или ином виде научно опровергнуты. Однако нам показалось правильным дать слово людям, которые в них верят, не чтобы посмеяться над ними, но чтобы понять, кто они, как к ним относятся окружающие и как они относятся к окружающим.

Александр Матвеев 53 года, промышленный дизайнер. Верит в геноцид человечества, скорую замену людей роботами и искусственным интеллектом, глобальные опыты над людьми, слом «естественной эволюции» человека

Я очень рано определился с профессией — в 14 я решил стать промышленным дизайнером. Несмотря на то, что я никогда себя не ограничивал в проектах и направлениях, именно в промышленном дизайне у меня есть достижение, которое отмечено наградой Red Dot Design Award, которая по значимости сродни «Оскару» в мире кино. Самый, наверное, известный среди моих проектов — пространство «Британки» на «Артплее».

Сейчас я себя называю словом, которое придумал сам: Synarchitect, архитектор синергетических проектов. Свежий пример — разрабатываю сейчас концепцию международной арт-резиденции, которая будет развивать связку технологического искусства и… сельского хозяйства. Планирую открыть такую в Мексике.

Я уехал в Мексику, потому что в остальном мире стало оставаться небезопасно: правительства всех стран не субъектны. Они сами есть наемные менеджеры корпораций, которые высасывают досуха население и природу. А все корпорации имеют единый центр управления — Клуб хозяев денег.

Все, что сейчас происходит, по сути, это — Третья мировая, чтобы сократить население и перезапустить экономику. Прибыль, зависимость от целевой аудитории — это все прикрытие для внешней бизнес-тусовки. Те, кто печатает деньги, абсолютно не зависят от людей и продаж.

Совсем скоро люди станут не нужны. Их заменит искусственный интеллект и роботы.

Глобалисты, публично представленные Клаусом ШвабомКлаус Мартин Шваб — немецкий экономист, основатель и бессменный президент Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года. и его придворным философом Ювалем Ноем ХарариЮваль Ной Харари — израильский военный историк-медиевист, профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, автор международного бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества»., а также Биллом Гейтсом и рядом других персонажей, продвигают две базовых идеи: необходимость сокращения населения. И вторая идея — изменение человека через внедрение в его тело продуктов высоких технологий. Первая тема — эвфемизм для геноцида. Потому что сокращать они собираются до 500 млн. Гуглите «скрижали Джорджии»Скрижали Джорджии — гранитный монумент в округе Элберт в штате Джорджия, США. Монумент состоит из шести гранитных плит и содержит надписи на восьми современных языках, включая русский, а также четырех древних. Скрижали были установлены в 1980 году местной фирмой Elberton Granite Finishing. Скрижали Джорджии фигурируют во многих теориях заговора. На скрижалях написано: «Пусть земное население никогда не превышает 500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с природой. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества. Найдем новый живой язык, способный объединить человечество…» и т. п.

Какими методами они собираются это делать? Через организацию фейковых пандемий. Я за несколько месяцев до ковида писал в своих соцсетях о том, что власти навязывают вакцинацию, чтобы отобрать у людей право распоряжаться своим телом. Они этого уверенно добиваются (а большинство населения в мире, увы, согласилось вкалывать себе неизвестно что в обмен на обещание безопасности).

Скоро человечество превратится в биологический субстрат для медицинских экспериментов и базу донорских органов для избранных.

Методы геноцида, которые они собираются применить: организация искусственного голода, запрет природной медицины, запрет самостоятельно выращивать себе еду, искусственный энергодефицит под соусом заботы об экологии (налог на углеродный след), 5G и прочее.

Создаваемая глобалистами-трансгуманистами система сожрет себя сама за 10–15 лет. Кто останется в больших городах, или умрет, или превратится в дистанционно управляемых зомби.



Кто понимает логику происходящего — бежит в джунгли, организует самодостаточные сообщества, способные выжить вне Системы. Подходящих мест на планете для этого немного — пЛандемия (авторское написание. — Прим. ред.) весьма выпукло показала, что все правительства — всего лишь разные наборы кукол в одних и тех же руках.

Вкладываться имеет смысл в развитие интуиции, которая одна будет выруливать в новых условиях. В сообщество, способное держаться друг за друга. В средства производства для автономной жизни. В оружие для самозащиты. В образование для себя и детей, которое повышает адаптивность к любым, самым жестким изменениям.

Родственники и друзья прекрасно понимают, что меня не переделать. Но и я давно уже не лезу со своим уставом в чужой монастырь. Я не мешаю другим верить в то, во что они верят.

Живу среди людей, не гружу их без спроса своими концепциями. Могу вписаться в любой социум, если будет нужно. Но я не в любой хочу вписываться. Вот, например, я взял и уехал из России в Мексику в октябре прошлого года, так как уже летом 2021-го мне стало ясно, что к весне 2022-го случится то, что и случилось 24 февраля. А мне совсем не хочется жить в обществе, пронизанном милитаризмом, — с раннего детства терпеть не могу все эти игры в оружие. Мне ближе созидание.

Николай М., 53 года, музейный работник. Уверен в мировом заговоре среди музеев мира

Мы с женой стараемся не разговаривать на исторические темы: она начинает злиться. Но друзья разделяют мои убеждения, а вот ее не переубедить. Но я бы очень хотел, чтобы люди узнали правду.

Все статуи, вся античность, вот абсолютно все, чем забиты все современные музеи мира, — это подделки. Как ни странно, это довольно просто проверить: не было нормальной стали, она появилась относительно поздно. А вот если вспомнить знаменитую статую Давида? Он же идеально выбрит. И таких мелких недочетов очень много. И как это возможно без качественной стали? Значит, подделка «под древность». Я, как человек, проработавший в музеях всю жизнь, уже привык что‑то такое замечать.

Самые знаменитые музеи мира просто до потолка завалены подделками. И управляющие буквально не знают, что с ними делать. Дело же в том, что покупателя найти сложно, если вещь оценивается в какие‑то безумные миллионы. И эти артефакты сложно продать в том числе и из‑за того, что фальшивки признаны «государственным наследием».

Лично для меня переломным моментом стало понимание того, что у греческих скульптур идеальные пропорции, совершенно нормальные тела. А потом начинается Средневековье, где человеческое тело вообще анатомически изобразить художники не в состоянии. Как так можно деградировать?

Логично предположить, просто ориентируясь на скульптуру и живопись, что именно со средневекового периода и начинается история. Зачем, спрашивается, пытаться выдавать, например, ну, женщинуВенера Милосская — древнегреческая скульптура, созданная в период эллинизма между 130 и 100 годами до н. э. Статуя изображает древнeгреческую богиню Афродиту. Это одно из самых известных произведений античного искусства. эту безрукую (Венеру Милосскую. — Прим. ред.) за древность? Понятно же, что у скульптора что‑то пошло не так, а статую без рук можно сбыть только под видом «древности».

Логично, что скульпторы эпохи Возрождения получили бы гораздо больше денег за «археологическую находку» из какой‑то мифически прекрасной эпохи, чем за условный «новодел». Поэтому они охотно подделывали статуи.

Конечно, скрыть такую аферу сложно, хранилище Ватикана, хранилища мировых музеев заполнены спорными документами с точки зрения современного толкования истории. Но они лежат надежно «под сукном», чтобы не дай бог не всплыла правда.

Как известно, историю пишут победители. Но и не только они, историю пишут и богачи. Самые богатые люди, которые существовали во все времена, постоянно занимались работой над биографиями своих предков. Потому что чем старше твоя династия — тем ты выглядишь более респектабельно, таким образом, имеешь больше прав на власть. Чем более древними артефактами ты обладаешь — тем ты выглядишь круче среди своих, а в тяжелый год их можно продать. Древность — таким образом, для всех очень и очень выгодна.

Кристина В., 41 год Верит в фармакологический заговор

Мне очень тяжело говорить про свои убеждения. Я многократно пыталась поделиться ими в соцсетях, но каждый раз обсуждения оказываются в замкнутом кругу. Я просто считаю, что 2%-ная смертность от ковида и недостаточная изученность последствий вакцинирования — это причины, по которым не стоит проводить глобальный медицинский эксперимент над всем человечеством.

Я ни на чем не настаиваю, но я столько говна съела во время обсуждений, что полемический задор поугас.

Мне просто хочется, чтобы меня больше не пинали все кому не лень. Поэтому я выступаю не под своим именем.

Коронавирус оказался не настолько опасным, как вакцины против него. Поскольку мы можем только предполагать, какие интересы стоят за тотальным вакцинированием.

У меня множество вопросов к фарме. Это же огромная коммерческая машина, а в машины с таким мощным маркетингом я не верю. Когда встал вопрос о вакцинации, то я сначала хотела получить вакцину, но потом передумала и решила проконсультироваться, не пороть горячку.

Я говорила частично с медиками, частично с учеными в других областях, довольно успешными. Один из тех, кто отговорил меня, мой хороший приятель, физик, доктор наук. Если говорить о нем, у него хороший аналитический аппарат, и он глубоко исследовал тему.

У меня после бесед с ним появилось три довода против: вакцины не исследованы, сам коронавирус — тоже, нет длительных данных (лонгитюдных исследований. — Прим. ред.). Но самое главное — аденовирусный механизм в вакцинах используется в генетическом редактировании, а генетическое редактирование пока находится в самом начале развития и плохо изучено.

Вакцинированные ненавидят невакцинированных и готовы их всюду преследовать: от социальных сетей до культурных площадок. Довольно чудовищный сценарий.

Алина К., 36 лет Верит в заговор врачей

Моя жизнь, наверное, сильно отличается от нормы: я живу в своем внутреннем мирке по своим правилам, стараясь принимать решения самостоятельно. Я родила детей дома (и тщательно готовилась именно к домашним родам), они не ходили в садик, я кормила обоих грудью почти до четырех лет каждого (нередко тем и спасая от ротавируса, отравлений или инфекций), мы не ходим в школу.

Я рожала детей дома, потому что в наших роддомах все еще нельзя рожать в удобном положении, двигаться в процессе, одно это могло бы усложнить процесс до полной невозможности. Мой таз, похоже, открывается только в положении на корточках, все остальные позы не только не способствуют процессу, но и адски болезненны. Боль — это сигнал, что телу нужна помощь.

В роддомах практикуют раннее пережатие пуповины, на мой взгляд, это чудовищный риск, это как обрезать страховку ребенку, карабкающемуся на скалу, на самом сложном этапе восхождения.

Решение рожать дома для меня было в первую очередь вопросом безопасности. И это даже если не думать о нормальном, человеческом отношении к рожающей женщине, ведь роды, возможно, самый уязвимый момент в жизни, самый незащищенный.

Я обращаюсь за помощью к «системе» только по необходимости, когда сама очевидно не справляюсь, что бывает редко, в исключительных случаях типа перелома ноги.

Мои дети не привиты — я не считаю болезни опасными и исключительно вредными.

Я против идеи «стерильного мира», не считаю ее жизнеспособной. Природа не терпит пустоты, побеждая заболевания, к которым мы адаптировались за столетия и научились неплохо их лечить, мы открываем дорогу новым — это бесконечная гонка на выживание. Считаю, иногда болеть полезно — главное, чтобы организм выдержал, ему в этом нужно помочь, хотя я понимаю, что это вариант для привилегированных, относительно здоровых людей.

Я не прививалась, дважды переболела ковидом, очень неприятно. Но после каждого раза — больше года не болела вообще ничем. Многие осуждают мое право на болезнь, считая его эгоистичным выбором. Но я оба раза больше года была безопасна для общества.

Несмотря на то, что мне нравится доказательная наука, я часто на нее опираюсь, но тем не менее считаю, что мы все еще слепые котята во многих вещах, — история развития современной медицины тому подтверждение. У научного метода все еще хватает недостатков. Наши методы познания несовершенны, и научные выводы зачастую необоснованны. Возможно, все действительно зависит от мощного маркетинга фармы, но не исключены и попытки экспериментов над людьми. Я не хочу ставить опыты на себе и своих детях.