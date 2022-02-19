Сегодня мы отовсюду слышим, что непременно нужно быть успешными, ставить цели и достигать их, а первый миллион желательно заработать уже к 20-летию. Психолог Галина Петракова рассказала, что такое невроз достигаторства, какие ловушки мышления к нему приводят и как из этого выбраться.

Галина Петракова Медицинский психолог, создательница телеграм-канала «Море волнуется, а ты — нет», тренер программы снижения стресса на основе осознанности

Кто такие достигаторы? В современном мире успех и карьерные достижения ценятся очень высоко. Быть лучшими нас учат еще со школы: учителя выделяют отличников, а родителям зачастую важно лишь то, чтобы оценки их детей были не хуже других. В соцсетях мы каждый день можем наблюдать сотни богатых, реализованных и ярких людей, которые, несмотря на свой юный возраст, уже много чего добились. Они ставят цели и непременно их достигают, демонстрируют свою насыщенную и красочную жизнь и транслируют идею, что «вы можете так же, если захотите». Этот информационный фон создает новую норму, где успешный успех — ее неотъемлемая часть . И лишь иногда мы можем увидеть другую сторону медали. Например, недавний скандал с юной участницей и призеркой Олимпиады Камилой Валиевой положил начало важной дискуссии о том, какую цену юные фигуристки платят за свои выдающиеся результаты. Но и даже тут многие замечают, что золотые медали стоят того, чтобы «потрудиться», а те спортсмены, которые не готовы жертвовать своим здоровьем, просто неудачники. Людей, которые все время стремятся прыгать выше своей головы, жертвуя при этом ментальным и физическим благополучием, часто называют достигаторами, а англоязычные специалисты в сфере психического здоровья используют термин overachiever («отличник»). Достигаторы постоянно ожидают от себя совершенства — в их картине мира нет места даже гипотетическим неудачам. Внешне такая модель поведения до поры до времени выглядит очень эффективной, часто и достигаторы, и их близкие уверены, что все в порядке. Однако жесткие внутренние стандарты и постоянная безальтернативная необходимость их придерживаться неумолимо снижает качество жизни, делая таких людей легкой мишенью для расстройств тревожного и депрессивного спектра.

Повышенная работоспособность и впечатляющие достижения — это то, что видно окружающим. Но на самом деле достигаторы платят высокую цену за свой успех, а за их поведением стоит ежедневное внутреннее напряжение, борьба и тревога.

Давайте разберемся, из чего складывается достигаторство: Ловушки мышления Достигатор искренне верит, что всегда должен выкладываться на максимум, не совершая при этом ошибок. Но в реальной жизни нам подвластно не все и не ошибаться невозможно, поэтому одно из жестких правил достигатора рано или поздно нарушается. Как только это случается, он сталкивается с непростыми эмоциями: тревогой, стыдом и виной, а также с еще одной ловушкой мышления — самокритикой. Этот негативный, часто преследующий внутренний диалог становится постоянным источником сильнейшего стресса и не позволяет достигаторам поддержать себя в сложной ситуации или даже принимать помощь от других.

Ригидные рабочие привычки Чтобы не встречаться с жестким внутренним критиком и трудными эмоциями в случае неудачи, достигаторы могут тратить много времени на перепроверку рабочих заданий, все должно быть «идеально». Парадоксально, но этот перфекционизм также часто становится причиной прокрастинации, связанной с тревогой сделать задачу «недостаточно хорошо». Решение отложить работу на потом вызывает временное облегчение, но в долгосрочной перспективе только усиливает тревогу, так как времени остается меньше.

Компульсивное поведение Окружение достигаторов часто недоумевает, почему они просто не могут остановиться и отдохнуть. Однако на практике сделать это сложно — достигаторы почти не контролируют свои завышенные ожидания и, соответственно, поведение. Сочетание личностных особенностей, уже сложившиеся успехи и позитивная оценка социума прочно удерживает достигаторов в их поведенческих паттернах.

Они не могут дать себе время на передышку, взять больничный или отгул, чтобы восстановиться. Достигаторам трудно даже пойти спать с ощущением того, что они сделали меньше, чем могли бы.

В итоге этот постоянный стресс приводит к выгоранию, проблемам со сном, депрессивным эпизодам.

Низкая самооценка То, как достигаторы оценивают себя, напрямую зависит от того, оправдываются ли их крайне высокие ожидания. Они могут считать, «я достаточно хорош, только если сделаю потрясающий проект, одержу победу в соревнованиях, буду в идеальной спортивной форме». Внешний мир видит их как счастливых людей, которые добиваются всего, чего хотят. Но их счастье всегда зависит от успеха, планка которого все время растет, заставляя достигаторов работать еще усерднее . Есть ли выход из этого замкнутого круга? Для того чтобы выбраться из него, необходимо найти альтернативу жесткому внутреннему критику, который занимает большое пространство в мире достигаторов. Только тогда появится возможность себя поддержать, позволить себе быть не идеальным. Также важно найти другие способы повышения самооценки, кроме постоянных достижений, научиться эмоциональной регуляции и работе с тревожными мыслями о предполагаемых неудачах. Основными направлениями, над которыми достигатор может работать самостоятельно или совместно с психотерапевтом, могут быть:

Нахождение комфортного жизненного темпа, который был бы стабильным и устойчивым в долгосрочной перспективе и не приводил к истощению. Умение ставить приоритеты и определять ценности, на которые будут направлены усилия вместо необходимости делать идеально абсолютно все. Навык видеть и использовать свои сильные и слабые стороны. Ориентация на обучение и развитие на протяжении всей жизни вместо стремления к немедленному покорению недостижимой вершины. Осознание жизни и обучения как нелинейного процесса: восприятие ошибок как возможность для роста, а не как трагедию. Умение показывать собственную неуверенность и просить помощи, когда это необходимо. Гибкость и устойчивость — навык ставить разумные цели и корректировать их, когда что‑то идет не по плану. Самосострадание и самопринятие: умение отнестись к себе как к близкому человеку — с теплом, заботой, любовью вместо жесткой самокритики и постоянного сравнения с другими.