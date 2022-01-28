Поговорили с психологом о том, кто такой внутренний ребенок, какие еще личности живут в каждом из нас, зачем они нужны и как держать между ними баланс.

Валентина Зотова Психолог, гештальт-терапевт

Кто такой внутренний ребенок? Это часть психики человека, которая содержит опыт, полученный в детстве. Все, что с нами происходило, мы постепенно интегрируем внутрь себя. Опытом в данном случае называем чувства, состояния, переживания. В личности каждого взрослого человека есть детская составляющая, она никуда не исчезает с взрослением , а, наоборот, может активно проявляться в реакциях, желаниях и поведении. Есть такой феномен как «регресс», когда взрослый возвращается в детское поведение, оказываясь в стрессовой ситуации. Например, отчитал начальник, и кто‑то отнесется к этому спокойно, а кому‑то это напомнит ситуацию из детства, как на него кричала мама. В такие моменты человек регрессирует, потому что его переполняют нахлынувшие чувства: может расплакаться, начать обесценивать себя. Тем самым он проваливается в те внутренние непроработанные переживания, которые когда‑то у него были. Это всегда про переживания, которые были в детстве? Помимо ребенка есть еще и другие «личности»? Здесь вопрос не в переживаниях, а в реакции на них. Человек может испытывать разные чувства, но соответствуют ли они ситуации, не становится ли реакция чрезмерной? Все зависит от того, был ли рядом с ребенком утешающий взрослый. Если опорная фигура была, ребенок, приобретая этот опыт, вырос и может собраться. Если ее все же не было или поддержки не хватало, тогда можно провалиться глубоко, и переживания будут сильнее. Нужно учиться поддерживать себя самостоятельно, опираясь на внутреннего взрослого. В каждом из нас есть взрослый, родитель и ребенок. Ребенок — зарождение творческого начала, которое окрашивает жизнь в яркие цвета , наполняя ее желаниями и активностью. Если детская часть сильно выражена, мы наблюдаем человека инфантильного, следующего только за своими «хочу». Взрослый и родитель — это немного разные фигуры. Родитель — блюститель нормы и морали. Он заботится, воспитывает, недовольно критикует, пристыжает, если поведение выходит за рамки допустимого. Когда у человека преобладает родительская часть, он склонен к чрезмерному самоконтролю и следует жестким принципам. Также родитель может быть излишне строгим и критикующим. Здесь важно регулировать степень воздействия, не наказывать себя, ведь каждый может ошибаться и быть неправым. Это нормально. Взрослый — объективная часть, в ней доминируют разумность, логика, самостоятельность. Если преобладает взрослая часть, человек может быть слишком серьезен и логичен. Но в идеале именно взрослая часть должна решать, в какой момент уместна детская часть, а когда необходим родитель.

Как познакомиться со своим внутренним ребенком? Есть разные упражнения. Можно начать с простого: посмотреть на свою детскую фотографию и понаблюдать, какие ощущения вы испытываете, когда видите себя в детском возрасте. Вы можете испытать такие чувства, как нежность, любовь или радость. А могут — пренебрежение, желание критиковать: почему я так ужасно выгляжу и стою как‑то по-дурацки.

Знакомство начинается с вопроса: что я испытываю к себе маленькому, когда я уже взрослый?

Познакомиться с ребенком можно и через яркие эмоциональные ситуации. Например, когда романтические отношения распадаются, один из партнеров чувствует себя покинутым и не знает, как жить дальше. Значит, есть детский опыт, когда родители оставляли ребенка одного, не объясняя причину, или один из родителей ушел из семьи. Из взрослой позиции расставание — это может быть больно, неприятно, но есть внутренняя опора. Несмотря на то, что меня покинул другой, я остаюсь. Я по-прежнему живу, дышу, делаю. Сам поддерживаю себя или обращаюсь за поддержкой. А если застревать в детской части в трудные моменты жизни, то ориентиров нет. Окружает чувство беспомощности, самокритика. Может показаться, что внутренний ребенок проявляется как набор грустных воспоминаний из детства, но это совсем не так! На самом деле по большей части — это источник энергии. В нем скрыты наши желания, влечения, потребности. Это творческая составляющая, фантазии, спонтанная активность. Если есть контакт с этой частью, то человек может выделять, что ему нравится, что он любит, что хочет . Дети по природе своей очень активны, они везде лезут, хотят все потрогать, посмотреть, понюхать. У них тесный контакт с миром. Это то, что двигает нас вперед, развивает интерес к миру. Важно понимать, что детский опыт всегда амбивалентен. Всегда есть место и хорошему, и плохому. Чаще всего люди, в словах которых есть некоторая категоричность, например, «У меня были самые лучшие родители на земле, лучшее детство», оказываются глубоко травмированы. Таким образом, с помощью психологических защит, их психика вытесняет негативный опыт. Либо опыт был не настоящим. Например, родителям было так важно поддерживать иллюзию идеальной семьи, что они делали все, чтобы не показывать негативные эмоции. Опыт получается рассмотреть целостно, если признаться себе: мое детство было разным. Я могу взять хорошее, могу погрустить, что оставался один, что‑то не сбылось. Но сейчас я могу себя поддержать.

Какая формула баланса между взрослым, ребенком и родителем? Условно есть процентное отношение, когда хорошо. Когда у взрослого человека примерно 30% детской части — это хорошо. Остальное распределяется между взрослым и родителем. Эти 30% дают спонтанность и свободу. Чтобы почувствовать истинную свободу, как в детстве, можно вспомнить себя ребенком. Прикоснуться к ощущениям. Вспомнить, как радовались лету, любимую игру, время на природе, и написать письмо себе маленькому. Рассказать о том, как сейчас живете, что ожидает впереди. Здесь показательно, какая связь у человека с внутренним ребенком. Письма пишут всегда очень разные, кто‑то пишет, что будут трудности и будет непросто, а кто‑то, что ты справишься, будет интересно. Связь можно оценить по целостности письма, по общему настроению — может ли человек испытывать теплые чувства к себе, каким он рисует будущее, может ли быть в письме заботливым взрослым для себя.

Если письмо негативное, нужно идти к специалисту. Здесь важно желание познакомиться. Когда человек все отрицает, говоря, что взрослый и нет в нем никакого ребенка — это замороженность, защита своей детской части, так как она, вероятнее всего, уязвима. Должен быть интерес: а как я устроен, что во мне есть, как живу в мире. Наша психика работает образами, поэтому, чтобы подтолкнуть себя, можно сделать упражнение. Взять свернутое полотенце, положить на руки, представить, словно держишь себя. Что ты чувствуешь в этот момент? Это могут быть слова: «Я тебя вижу», «Я тебя люблю», «Ты мне так нравишься». Могут — слезы, переживания. Это возможность посмотреть на себя любящими глазами, дать себе тепло, любовь, которых могло было недостаточно. Все-таки лучше дружить с ребенком, чем игнорировать. А что, если я его избалую? Здесь нам на помощь приходит взрослая часть. Можно искаженно воспринимать внутреннего ребенка — залюбливать его, баловать и идти на поводу у своих желаний. Это говорит лишь о том, что в детской части такой большой дефицит чего‑то, что он пытается так его заткнуть. Когда у человека соблюден баланс между всеми частями личности, он может отсрочить свои желания, если ему, например, надо потрудиться. Он знает, что надо встать, проснуться и пойти поработать. Говорит себе: «Да, ты не хочешь, устал, но это нужно сделать, чтобы было хорошо». Не пинком, а с заботой, из любви, местами с усилием, где порой есть место строгости. Избаловать себя можно, когда не удовлетворяешь ключевые потребности, не слышишь голос внутреннего ребенка. Например, я хочу любви, но вместо этого гонюсь за успехом и достижениями, задариваю себя подарками, отказываюсь брать ответственность.

Чтобы услышать свои настоящие желания, нужно задать вопрос: что именно я хочу, а главное — зачем мне это надо. Тепло в теле, приятные чувства, возникающие в ответ, могут подсказать верное направление.



В какой момент мы все-таки взрослеем? Фундамент закладывается до трех лет. Формируется базовое доверие к миру, ощущение безопасности, ощущение принятия и любви. Далее ребенок проходит разные этапы развития. Иногда человек взрослеет из‑за внешних обстоятельств, а иногда — не может вырасти, даже когда завел собственную семью. Взросление — это в том числе про выбор, целостность опыта, его усвоение на уровне тела и чувств. Взрослеть можно всю жизнь, и это не всегда просто. Но с взрослением мы встречаемся с радостью и восторгом, потому что ощущаем влияние, силу и возможности создавать жизнь, которую хотим. 5 советов, как жить в согласии с внутренним ребенком

Учитесь соблюдать баланс между тремя частями вашей личности, давайте место каждой. Не ругайте себя за несовершенства или неверные поступки, возьмите паузу и подумайте, какой опыт вы получили, как сделать иначе в следующий раз. Наблюдайте за тем, что наполняет вас жизнью, чему вы радуетесь, что вы любите делать. И делайте это чаще! Просите помощи, если не справляетесь. Не ждите, когда вас придут спасать. Взрослый человек может позволить себе обратиться за опорой к другим . Позволяйте себе детское поведение. Быть взрослым — это не только расти из трудностей, это разрешать себе быть разным. Например, залениться передать показания счетчиков и заплатить из‑за этого больше. Взрослый может заработать деньги и заплатить за свою детскую позицию.