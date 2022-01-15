Мы поговорили с актером Даниилом Солдатовым о начале карьеры, поездке в Лос-Анджелес ради съемок, особенностях американской киноиндустрии и о том, почему он вернулся в Москву.

О том, как стал актером Я увлекся кино еще в детстве. Причем советский кинематограф меня совсем не цеплял, больше всего нравились иностранные фильмы. Например, восхищался игрой Тома Хэнкса, следил за его работами и мечтал когда‑нибудь приблизиться к его уровню. Однажды я шел по улице и увидел, что рядом снимают кино. Решил подойти и сказать: «Ребята, хочу к вам», — так меня взяли в массовку. Потом, в 12–13 лет, сыграл попрошайку в сериале «Семь жен одного холостяка» на Первом канале. Опыта почти не было, но это совершенно не мешало — немного волновался, конечно, но настолько кайфовал от атмосферы на площадке, что эти эмоции перекрыли все остальные . Именно с того момента я понял, что люблю сниматься и хочу заниматься этим всю жизнь. Потом я пошел в калужский театр. Туда, кстати, попал точно так же: увидел ТЮЗ и сразу же подумал, что мне очень хотелось бы выступать на их сцене. Меня отправили к главному режиссеру, а когда я зашел, он очень удивился, так как к ним еще никто так не приходил. На следующий день я рассказал ему стихотворение, меня взяли в труппу, и через пару лет я стал играть в спектаклях. Сначала родители не понимали, почему я хочу стать актером, потому что совершенно не связаны с творческими профессиями. Но их мнение поменялось, когда я пару раз снялся в массовке и в 15 лет получил роль оперативника в эпизоде сериала «Марьина роща-2». Вместе со мной в сцене играли Евгения Крюкова и Александр Домогаров. На площадку разрешили позвать родителей. Они увидели, как проходят съемки, меня в кадре, поняли, что это круто, и поддержали стремление развиваться в профессии.

После школы я поступил в мастерскую Бориса Клюева в Щепкинском институте. Попасть туда сложно — конкурс в театральные вузы составляет более 200 человек на место. Учиться тоже было непросто. Но атмосфера, опять же, была потрясающая: много молодых и в каком‑то смысле наивных ребят, которые мечтают, что вся жизнь будет связана с профессией актера. На первом курсе одногруппники усердно учились и работали в мастерской, а для меня важнее были съемки. Больше концентрировался на практике, а не на теории: искал на фейсбуке кастинг-директоров, режиссеров и людей, причастных к съемкам, писал им — и так попадал в проекты. В институте это, конечно, всех раздражало. В итоге я отучился три полных года, а на четвертом отчислился, потому что не хотел терять ни одной роли . Платили, правда, очень мало — примерно 2000 рублей за эпизод. Многие заморачиваются о том, где сниматься, но для меня участие в массовке намного лучше, чем отсутствие работы. О поездке в США и кастингах Все началось с того, что я стал очень часто смотреть кино — по два-три фильма в день, и у меня появилась мечта оказаться на американском экране. Я продолжал вдохновляться фильмами и в какой‑то момент решил бросить все и сорваться в США, чтобы начать там карьеру. Первым городом, который пришел в голову, был Нью-Йорк — взял билеты на рейс следующим утром, кинул футболки в рюкзак и поехал. У меня уже были виза, которую я сделал «на всякий случай», и сбережения. После ухода из института я занялся маркетингом, что приносило мне неплохой доход. Работа была удаленная, поэтому не помешала поездке. В Нью-Йорке я пообщался с русскоговорящими ребятами, которые уже давно снимаются, и они сказали: «А для чего ты сюда прилетел, надо в Лос-Анджелес — там же вся сила». Так что пришлось искать деньги и покупать новый билет. Первое впечатление от Лос-Анджелеса совсем не совпало с ожиданиями. Оказалось, это довольно криминальное место: там чуть ли не каждый день происходят ограбления, убийства и изнасилования.

В некоторые районы вообще нельзя заезжать, так как на тебя могут напасть, закидать лобовое стекло машины яйцами, пробить шины. Видимо, из‑за этого в Голливуде снимают такие крутые боевики — столько всего происходит прямо под окнами домов.

Еще там живет много людей из России. Есть даже специальные группы в соцсетях, где тебе обязательно помогут или подскажут, что делать. С их помощью в США легче адаптироваться, но это не самая перспективная тема. Круто сразу найти компанию, ходить на тусовки и играть в мафию по вечерам, но ты рискуешь не выйти из зоны комфорта . Мне показалось, что в США россияне довольно стеснительные и зажатые. Они приезжают, чтобы сниматься в кино, но участвуют в телешоу и останавливаются на этом, не вливаются в основную «движуху». Если вы хотите чего‑то добиться, то я бы советовал общаться с местными — так будет больше шансов найти нужные связи. Плюс ко всему у американцев совсем другое мышление. Они жизнерадостные и живут сегодняшним днем. Чтобы сниматься в Америке, нужно все время ходить на кастинги. Когда я нашел жилье (точнее, арендовал диван в квартире у парня из России), начал искать информацию про отборы. Например, есть приложения, через которые можно попасть на ТВ-шоу или сняться в массовке большого фильма. Для этого нужно зарегистрироваться, выбрать проект и отправить заявку. Если подойдешь, тебе позвонят и скажут, где будет кастинг и как нужно выглядеть.

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На кинопремьерах организуют «лайны» — группы поклонников, которые аплодируют и встречают актеров на красной дорожке. Участие в таких событиях особенно популярно у туристов. За это не платят, зато можно увидеть известных артистов и бесплатно попасть на фильм. Так делают даже на «Оскаре», но кастинг там гораздо серьезнее. Есть и другая система отбора: чтобы сыграть в эпизоде, нужно сперва попасть в массовку и получить пять карточек от агентов или кастинг-директоров. Кто‑то на площадке должен заметить, что ты круто работаешь. Так тебе повысят уровень, и после работы в эпизодах появится возможность пробоваться на крупные роли.

В Лос-Анджелесе я все время снимался бесплатно. В основном это были студенческие проекты, но крутого уровня. Однажды познакомился с россиянкой, которая взяла меня на роль военного в свой короткий метр, который попал в Канны.



Чтобы получать гонорар, нужна страховка Social Security. Ее всегда оформляют студентам, которые приезжают по программе Work & Travel (программа международного студенческого обмена и работы за рубежом для студентов. — Прим. ред.). Страховка бессрочная, поэтому тем, кто уже побывал в штатах по W&T, можно сказать, повезло. Я же прилетел по туристической визе и не мог работать официально.

Про российских актеров и возвращение домой Мое наблюдение: актеры из России в американском кино в большинстве случаев играют россиян - шпионов, солдат, врагов. Скорее всего, это из‑за акцента, который очень сложно убрать. Сниматься в США здорово. Даже массовке на площадке уделяют много внимания. Иногда дают отдельный вагончик, на который в России могут рассчитывать только известные артисты. Кормят несколько раз в день и привозят на площадку машиной. Еще в США короткометражным кино занимаются в основном начинающие режиссеры, но уровень производства все равно высокий, и не так заметна разница со съемками «больших» фильмов. Через полгода я решил вернуться в Москву, чтобы окончить институт. Не могу сказать, что опыт, который я получил за границей, помогает строить актерскую карьеру в России . Иногда даже спрашивают, как я планирую играть с «таким американским акцентом». Но это была отличная практика, и я очень советую начинающим актерам попробовать реализоваться и за рубежом. Причем чем скорее, тем лучше. Как по мне, стоит цепляться за любую возможность.