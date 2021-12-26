Фонды «Антон тут рядом», «Дети-бабочки» еще несколько других делают свои свитшоты, зонты и посуду, деньги с продажи которых идут на благотворительность. Все они участвуют в проекте, призывающем вспомнить о вещах с особенным смыслом. В поддержку друзья фондов — музыкант и актрисы — рассказали о своих важных вещах.

«В подростковом возрасте я любил прикольные украшения: фенечки, браслеты. Так вышло, что лет в 14 я случайно утопил в озере подаренное мамой кольцо. Несколько часов безуспешно искал его под водой и заболел отитом. На замену мама подарила новое, и с тех пор я не снимаю его больше двадцати лет. Оно со мной везде: я сплю в нем и даже моюсь. С трудом представляю себя без него. Но есть секрет: кольцо, которое у меня сейчас, — это копия. Не думал, что такое возможно, но, оказывается, если носить вещи много-много лет, они разваливаются. Оригинальное украшение стерлось в труху и хранится дома, потому что оно мне слишком дорого. И это мое #нелишнеедобро».

© Из личного архива

«У меня есть достаточно старая бархатная блузка из GAP — ее покупала для себя еще моя мама. В детстве мне очень нравилась эта вещь: я часто таскала ее из родительского шкафа и надевала в школу. Периодически мама замечала пропажу и ругалась. А мне казалось, что это несправедливо: она ведь практически не носила блузку! Я пыталась спорить, но безуспешно. В 19 лет я начала жить самостоятельно и решила забрать любимую блузку. В этот раз мама не стала возражать. С тех пор бережно храню [кофту]: она пережила все переезды и сейчас лежит в шкафу на видном месте, хотя я не носила ее больше пяти лет. Каждый раз, перебирая гардероб, я смотрю на эту блузку, и на меня нахлынывают теплые воспоминания о детстве и школе. Это и есть мое #нелишнеедобро, с которым я не могу расстаться».

Полина Виторган Актриса, друг благотворительного фонда «Дети-бабочки»