Несмотря на то, что секс все еще табуированная тема в школах, а многие материалы о нем (включая этот) приходится помечать «18+», он не перестает быть важной темой для дискуссии. Сексуальные практики меняются, а во главе угла теперь уважение и забота о себе. Мы попросили секс-блогерку Сашу Казанцеву порассуждать о будущем секса.

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Саша Казанцева Редакторка секс-исследовательского проекта OMGyes, квир-секспросветительница, ведущая телеграм-канала «Помыла руки»

Феминизм и секс Феминизация — усиление роли женщин в обществе — продолжает менять наши представления о сексе. Игнорировать женское удовольствие стало неуместно и стыдно . Фраза: «Он не знает, где расположен клитор» — сегодня основа для мемов. Характерно, что и далекие от феминизма люди, скорее всего, посмеются над этим. Сегодня даже глянцевые журналы, еще 10–15 лет назад использовавшие заголовки вроде «10 способов удивить его в постели», пишут, что мужчина должен уметь слышать отказ, и предлагают читательницам исследовать в сексе собственные ощущения.

Женщины размышляют над своими потребностями и границами. Они громче заявляют о них. В основном именно женщины занимаются секспросветом, который сегодня фокусируется на этике, безопасности и принципе согласия. В России эту тему подкрепляет и дискуссия вокруг закона о домашнем насилии. Женщины становятся автономнее и все реже зависят от мужчин, в том числе экономически и сексуально.

Женщины — основные клиенты растущего рынка секс-игрушек, а вечер наедине с вибратором и вином ассоциируется уже не с одиночеством, а с независимостью и заботой о себе.



В России, как и во многих странах, растет возраст вступления в брак и рождения первого ребенка. Правда, последнее в нашем случае связано еще и с обеднением населения: не все, кто откладывает деторождение, читают секс-блоги и закупаются в сексшопах. Тем не менее усиление роли женщин — глобальная тенденция. Она продолжит затрагивать разные социальные группы. Человечеству предстоит пройти большой путь до гендерного равноправия, и нас ждут новые этапы переосмысления сексуальной сферы жизни.

Новая маскулинность Другая сторона феминизации — то, что мужчины начинают пересматривать отношения с собственной мужской идентичностью, презентацией и сексуальностью. Теперь вместо «нужно быть самцом и всегда хотеть секса» можно ходить к психотерапевту, изучать свои особенности и эмоции, принимать равное участие в воспитании детей и заботиться об удовольствии партнера. Токсичная маскулинность становится антимодной . Раньше мужские секс-игрушки были малофункциональными. Сейчас же выходят современные и интересные девайсы, например Pleasure Air Stroker с технологией волнового воздействия. Ее разработчики сообщают, что это позволяет пережить оргазм совершенно иначе. Интересно, что маркетологи используют в рекламе этой игрушки слоган «Вы испытаете оргазм, похожий на женский».

Мужчины вслед за женщинами начинают смотреть на секс не только как на разрядку, но и как на способ лучше узнать себя и свое тело, углубить контакт с партнером.

Патриархальные стигмы продолжат отступать, а мужчины смогут свободнее проявлять свою уязвимость в сексе и становиться эмпатичнее. ЛГБТ-инклюзивность 31% американцев 18–30 лет не считают себя «полностью гетеросексуалами». Среди британцев 18–24 лет таких — целых 49%. ЛГБТ-люди становятся более открытыми, а язык секспросвета — квир-инлюзивным . В англоязычных изданиях можно заметить уже устоявшиеся формулировки вроде «your partner, he or she» («твой партнер, он или она». — Прим. ред.). Их использование говорит о том, что ресурс учитывает разную аудиторию и осознает — не все люди гетеросексуальные. В Россию эта практика тоже приходит. Чаще всего ее можно наблюдать в продвинутых онлайн-СМИ и блогах, но и бизнес делает первые шаги: Levi’s продает в России свою прайд-коллекцию, а локальные секс-шопы и производители секс-товаров открыто заявляют, что ЛГБТ-люди — важная часть их аудитории. Например, бренд PurPur пишет в своем инстаграме «партнеры и партнерки», а также использует изображения гомосексуальных пар.

Начнут ли и другие российские СМИ писать о сексе по-новому? Тормозящих фактора, вероятно, два: страх оттолкнуть консервативную часть аудитории и закон о пропаганде.

Парадоксально, но в России материалам о сексе легче быть ЛГБТ-инклюзивными: они и так должны сопровождаться тегом «18+». «Люди с пенисами» и «люди с вагинами/вульвами» — еще один вид формулировок, который перекочевал от западных активистов, секс-блогеров и исследователей в популярные англоязычные медиа. Когда производитель проникающих секс-игрушек пишет «продукт подходит для людей с вагинами», он имеет в виду и женщин с вагинами, и небинарных людей с вагинами, и некоторых трансгендерных мужчин. Стоит отметить, что все больше людей осваивают секс-практики, прежде маргинализованные и ассоциировавшиеся только с гомосексуальными парами : например, фингеринг, пеггинг или раббинг.

Сексуальные идентичности Почему мы все чаще слышим, что многие идентифицируют себя как квиров, пансексуалов, асексуалов или полиаморов? Появляется больше информации о сексуальном разнообразии, люди смелее ищут себя и экспериментируют. Активно рефлексируются даже привычные сексуальные идентичности: не обязательно «рождаться» геем, у многих гомосексуальных людей есть опыт гетеросексуальных отношений. Би-люди могут всю жизнь провести в гетеро-отношениях и оставаться частью ЛГБТ-комьюнити, а асексуальные люди могут мастурбировать и заниматься сексом. Полиамория Полиаморию можно назвать одним из главных секс-трендов начала 2020-х. Все больше людей выбирают открытые немоногамные отношения, основанные на этике и честном разговоре с партнерами. Полиаморные люди появились не вчера, но сегодня им проще выходить «из шкафа» . Возможно, это связано с женской эмансипацией (отказ от слатшейминга), этической рефлексией (диалог вместо измен), ростом наших коммуникативных компетенций и толерантности в целом.

Разнообразие секс-практик Материалы о сексе для людей с инвалидностью, мануалы для трансгендерных персон и их партнеров, подборки комфортных для полных людей поз, обучение врачей работе с интерсекс-людей — это лишь малая часть вещей, на которые растет спрос. Раньше женский оргазм от вагинального проникновения считался эталонным и в первую российскую секспросвет-волну ему пытались обучать на специальных курсах (а от миотонического оргазма предлагалось лечиться). Сейчас дела обстоят куда приятнее: информации и выбора стало больше. Например, крупнейшее в истории исследование OMGyes показало, что фрикции вперед-назад, десятилетиями ассоциировавшиеся с образцово-показательным сексом — отнюдь не самый любимый женщинами вариант. Большинство предпочитают покачивающие движения, воздействие под углом, неподвижное или неглубокое проникновение.

Оказалось, что не всем нравится вагинальная пенетрация (по данным разных исследований, испытывают оргазм от одной нее только 10–20%), не всем подходит стимуляция головки клитора — как минимум потому, что расположение нервных окончаний и психологические предпочтения у всех разные.



Один из новых трендов — секс-игрушки для раббинга. Появление секс-игрушек для прежде невидимых практик не только дает производителям новую аудиторию, но и помогает самым разным людям почувствовать, что с ними все в порядке.

Секс-игрушки везде Рынок секс-игрушек в России растет, и пандемия усилила эту тенденцию. Наверняка вы слышали, что в период самоизоляции у секс-шопов взлетели продажи. С тех пор секс-игрушки начали появляться даже в ассортименте косметических магазинов . Возможность положить вибратор в одну корзину с шампунем и кремом для лица в западных косметических ретейлерах существует не первый год. Это логично: основные потребители и косметики, и секс-девайсов (пока что) — женщины. А реализация таких товаров, с одной стороны, перспективное направление, с другой — заявляет прогрессивной аудитории о дружественной позиции магазина. Ожидается, что постепенно эту практику подхватят и другие сети. Интересно, что раздел с секс-игрушками в непрофильных магазинах называется Sexual Wellness (сексуальное благополучие. — Прим. ред.). Во-первых, это позволяет абстрагироваться от провокационных коннотаций и подготовить консервативно настроенных людей. Во-вторых — переориентирует молодую аудиторию, теряющую интерес к сексу ради секса. В-третьих— попадает в тренд на заботу о себе, осознанность и психотерапию. Сексуальное образование Едва ли найдется страна, где секспросвет-активисты удовлетворены качеством системного сексуального образования. Но специфика России в том, что его у нас в принципе нет, а несистемное находится в опале: в государственных школах вводят уроки «семьеведения», а история Юли Цветковой показывает, что за рисунки могут завести уголовное дело. Эпидемия ВИЧ в России — очевидно, одно из следствий такой политики. Тем не менее эта сфера уверенно развивается: секс-блогеры и подкастеры — вероятно, основные поставщики комплексных знаний о сексе в русскоязычном пространстве . Авторы такого контента работают на разные аудитории, и найти «своего», чьи ценности совпадают с вашими, становится все проще. Еще одна важная функция блогеров — формирование языка для разговора о сексе и предложение коммуникативных решений в условиях нехватки лексики. Как и в других странах, работа многих российских секс-блогеров тесно связана с рынком секс-игрушек: магазины и производители размещают рекламу, позволяя авторам монетизировать контент и продолжать деятельность, а те в свою очередь помогают бизнесу выходить на покупателя. И, по всей видимости, в ближайшие годы они продолжат идти рука об руку: рынок секс-игрушек будет расти благодаря развитию технологий и дифференцированию потребностей, а секс-блогеры и дальше будут важными поставщиками информации. Думаю, что в будущем сформируется профессиональное сообщество (или сообщества) секс-просветителей и, вероятно, появятся программы обучения для создателей образовательного контента о сексе на русском. А еще крупные и качественные инфопродукты как для взрослых, так и для детей и подростков. В России эта ниша пока не закрыта.

Сейчас очень динамично происходит переосмысление сексуальной сферы, ее роли в жизни человека и общества. Оно тесно переплетено с активной рефлексией этических норм, которую мы также наблюдаем. В России эти глобальные процессы тоже идут, но дополненные нашим локальным контекстом.