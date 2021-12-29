Несмотря на то, что секс все еще табуированная тема в школах, а многие материалы о нем (включая этот) приходится помечать «18+», он не перестает быть важной темой для дискуссии. Сексуальные практики меняются, а во главе угла теперь уважение и забота о себе. Мы попросили секс-блогерку Сашу Казанцеву порассуждать о будущем секса.
Редакторка секс-исследовательского проекта OMGyes, квир-секспросветительница, ведущая телеграм-канала «Помыла руки»
Феминизм и секс
Феминизация — усиление роли женщин в обществе — продолжает менять наши представления о сексе. Игнорировать женское удовольствие стало неуместно и стыдно. Фраза: «Он не знает, где расположен клитор» — сегодня основа для мемов. Характерно, что и далекие от феминизма люди, скорее всего, посмеются над этим. Сегодня даже глянцевые журналы, еще 10–15 лет назад использовавшие заголовки вроде «10 способов удивить его в постели», пишут, что мужчина должен уметь слышать отказ, и предлагают читательницам исследовать в сексе собственные ощущения.
Женщины размышляют над своими потребностями и границами. Они громче заявляют о них. В основном именно женщины занимаются секспросветом, который сегодня фокусируется на этике, безопасности и принципе согласия. В России эту тему подкрепляет и дискуссия вокруг закона о домашнем насилии.
Женщины становятся автономнее и все реже зависят от мужчин, в том числе экономически и сексуально.
В России, как и во многих странах, растет возраст вступления в брак и рождения первого ребенка. Правда, последнее в нашем случае связано еще и с обеднением населения: не все, кто откладывает деторождение, читают секс-блоги и закупаются в сексшопах.
Тем не менее усиление роли женщин — глобальная тенденция. Она продолжит затрагивать разные социальные группы. Человечеству предстоит пройти большой путь до гендерного равноправия, и нас ждут новые этапы переосмысления сексуальной сферы жизни.
Новая маскулинность
Другая сторона феминизации — то, что мужчины начинают пересматривать отношения с собственной мужской идентичностью, презентацией и сексуальностью. Теперь вместо «нужно быть самцом и всегда хотеть секса» можно ходить к психотерапевту, изучать свои особенности и эмоции, принимать равное участие в воспитании детей и заботиться об удовольствии партнера. Токсичная маскулинность становится антимодной.
Раньше мужские секс-игрушки были малофункциональными. Сейчас же выходят современные и интересные девайсы, например Pleasure Air Stroker с технологией волнового воздействия. Ее разработчики сообщают, что это позволяет пережить оргазм совершенно иначе. Интересно, что маркетологи используют в рекламе этой игрушки слоган «Вы испытаете оргазм, похожий на женский».
Патриархальные стигмы продолжат отступать, а мужчины смогут свободнее проявлять свою уязвимость в сексе и становиться эмпатичнее.
ЛГБТ-инклюзивность
31% американцев 18–30 лет не считают себя «полностью гетеросексуалами». Среди британцев 18–24 лет таких — целых 49%. ЛГБТ-люди становятся более открытыми, а язык секспросвета — квир-инлюзивным. В англоязычных изданиях можно заметить уже устоявшиеся формулировки вроде «your partner, he or she» («твой партнер, он или она». — Прим. ред.). Их использование говорит о том, что ресурс учитывает разную аудиторию и осознает — не все люди гетеросексуальные.
В Россию эта практика тоже приходит. Чаще всего ее можно наблюдать в продвинутых онлайн-СМИ и блогах, но и бизнес делает первые шаги: Levi’s продает в России свою прайд-коллекцию, а локальные секс-шопы и производители секс-товаров открыто заявляют, что ЛГБТ-люди — важная часть их аудитории. Например, бренд PurPur пишет в своем инстаграме «партнеры и партнерки», а также использует изображения гомосексуальных пар.
Парадоксально, но в России материалам о сексе легче быть ЛГБТ-инклюзивными: они и так должны сопровождаться тегом «18+».
«Люди с пенисами» и «люди с вагинами/вульвами» — еще один вид формулировок, который перекочевал от западных активистов, секс-блогеров и исследователей в популярные англоязычные медиа. Когда производитель проникающих секс-игрушек пишет «продукт подходит для людей с вагинами», он имеет в виду и женщин с вагинами, и небинарных людей с вагинами, и некоторых трансгендерных мужчин.
Стоит отметить, что все больше людей осваивают секс-практики, прежде маргинализованные и ассоциировавшиеся только с гомосексуальными парами: например, фингеринг, пеггинг или раббинг.
Сексуальные идентичности
Почему мы все чаще слышим, что многие идентифицируют себя как квиров, пансексуалов, асексуалов или полиаморов? Появляется больше информации о сексуальном разнообразии, люди смелее ищут себя и экспериментируют.
Активно рефлексируются даже привычные сексуальные идентичности: не обязательно «рождаться» геем, у многих гомосексуальных людей есть опыт гетеросексуальных отношений. Би-люди могут всю жизнь провести в гетеро-отношениях и оставаться частью ЛГБТ-комьюнити, а асексуальные люди могут мастурбировать и заниматься сексом.
Полиамория
Полиаморию можно назвать одним из главных секс-трендов начала 2020-х. Все больше людей выбирают открытые немоногамные отношения, основанные на этике и честном разговоре с партнерами.
Полиаморные люди появились не вчера, но сегодня им проще выходить «из шкафа». Возможно, это связано с женской эмансипацией (отказ от слатшейминга), этической рефлексией (диалог вместо измен), ростом наших коммуникативных компетенций и толерантности в целом.
Разнообразие секс-практик
Материалы о сексе для людей с инвалидностью, мануалы для трансгендерных персон и их партнеров, подборки комфортных для полных людей поз, обучение врачей работе с интерсекс-людей — это лишь малая часть вещей, на которые растет спрос.
Раньше женский оргазм от вагинального проникновения считался эталонным и в первую российскую секспросвет-волну ему пытались обучать на специальных курсах (а от миотонического оргазма предлагалось лечиться). Сейчас дела обстоят куда приятнее: информации и выбора стало больше. Например, крупнейшее в истории исследование OMGyes показало, что фрикции вперед-назад, десятилетиями ассоциировавшиеся с образцово-показательным сексом — отнюдь не самый любимый женщинами вариант. Большинство предпочитают покачивающие движения, воздействие под углом, неподвижное или неглубокое проникновение.
Один из новых трендов — секс-игрушки для раббинга. Появление секс-игрушек для прежде невидимых практик не только дает производителям новую аудиторию, но и помогает самым разным людям почувствовать, что с ними все в порядке.
Секс-игрушки везде
Рынок секс-игрушек в России растет, и пандемия усилила эту тенденцию. Наверняка вы слышали, что в период самоизоляции у секс-шопов взлетели продажи. С тех пор секс-игрушки начали появляться даже в ассортименте косметических магазинов. Возможность положить вибратор в одну корзину с шампунем и кремом для лица в западных косметических ретейлерах существует не первый год. Это логично: основные потребители и косметики, и секс-девайсов (пока что) — женщины. А реализация таких товаров, с одной стороны, перспективное направление, с другой — заявляет прогрессивной аудитории о дружественной позиции магазина. Ожидается, что постепенно эту практику подхватят и другие сети.
Интересно, что раздел с секс-игрушками в непрофильных магазинах называется Sexual Wellness (сексуальное благополучие. — Прим. ред.). Во-первых, это позволяет абстрагироваться от провокационных коннотаций и подготовить консервативно настроенных людей. Во-вторых — переориентирует молодую аудиторию, теряющую интерес к сексу ради секса. В-третьих— попадает в тренд на заботу о себе, осознанность и психотерапию.
Сексуальное образование
Едва ли найдется страна, где секспросвет-активисты удовлетворены качеством системного сексуального образования. Но специфика России в том, что его у нас в принципе нет, а несистемное находится в опале: в государственных школах вводят уроки «семьеведения», а история Юли Цветковой показывает, что за рисунки могут завести уголовное дело. Эпидемия ВИЧ в России — очевидно, одно из следствий такой политики.
Тем не менее эта сфера уверенно развивается: секс-блогеры и подкастеры — вероятно, основные поставщики комплексных знаний о сексе в русскоязычном пространстве. Авторы такого контента работают на разные аудитории, и найти «своего», чьи ценности совпадают с вашими, становится все проще. Еще одна важная функция блогеров — формирование языка для разговора о сексе и предложение коммуникативных решений в условиях нехватки лексики.
Как и в других странах, работа многих российских секс-блогеров тесно связана с рынком секс-игрушек: магазины и производители размещают рекламу, позволяя авторам монетизировать контент и продолжать деятельность, а те в свою очередь помогают бизнесу выходить на покупателя. И, по всей видимости, в ближайшие годы они продолжат идти рука об руку: рынок секс-игрушек будет расти благодаря развитию технологий и дифференцированию потребностей, а секс-блогеры и дальше будут важными поставщиками информации.
Думаю, что в будущем сформируется профессиональное сообщество (или сообщества) секс-просветителей и, вероятно, появятся программы обучения для создателей образовательного контента о сексе на русском. А еще крупные и качественные инфопродукты как для взрослых, так и для детей и подростков. В России эта ниша пока не закрыта.
Сейчас очень динамично происходит переосмысление сексуальной сферы, ее роли в жизни человека и общества. Оно тесно переплетено с активной рефлексией этических норм, которую мы также наблюдаем. В России эти глобальные процессы тоже идут, но дополненные нашим локальным контекстом.