В издательстве Individuum вышла книга «Сложные чувства. Разговорник новой реальности: от абьюза до токсичности», в которой специалисты разбираются, откуда появились и как на нас влияют разные понятия и явления, от «краша» и «свайпа» до «любви» и «депрессии». Публикуем фрагмент про то, что такое обесценивание и как его воспринимают в обществе.

Фрагмент публикуется с сокращениями с разрешения издательства.

Оксана Мороз, культуролог

«Любопытно, что чаще всего модный термин «обесценивание» применяют к вещам, которые и так ни хера не ценные», — замечают авторы ироничного твиттер-аккаунта «РИП Новости». Эта ирония — для своих: тех, кто глубоко погружен в дискурс, где обсуждаемый концепт часто возникает в публичных и не очень обсуждениях. Не всем из нас так повезло, поэтому попробуем восстановить смыслы понятия.

Несмотря на то что термину «обесценивание» посвящены сотни терапевтических колонок, статей и просветительских постов, найти непосредственное определение этого термина очень трудно. Однако многие из этих текстов содержат косвенные или прямые характеристики действий и переживаний, которые преподносятся как обесценивающие — или вызваны обесцениванием. Поэтому генеалогическое восстановление смыслов концепта, его прагматики — задача вроде бы не слишком трудная.

«С обесцениванием мы сталкиваемся практически ежедневно. Оно прилетает от разных людей, причем не всегда со злым умыслом и не всегда потому, что человек действительно хочет задеть», — пишет в колонке для «независимого онлайн-издания для миллениалов» Buro Лена Фейгин. Лена — «ученый, практикующий психолог», известный в том числе как частый эксперт программы «Женщины сверху» на телеканале «Дождь». Внимательное знакомство с ее текстом позволяет сделать выводы: обесценивание — это ситуация столкновения с чужим демонстративным и унижающим собеседника превосходством, в некоторых случаях специально подчеркиваемым как норма в системе взаимоотношений — семейно-бытовых, профессиональных и так далее.

Так, «университетский профессор или школьный учитель говорит студентам, что они «бестолочи» и что их работа ничего не значит», и это обесценивание намеренное, которое позволяет сохранять систему вертикальных властных отношений. Родители тоже обесценивают достижения и старания детей. «Что ты за ерунду ты говоришь», «я лучше знаю, что делать» — знакомо? Подразумевается, что мы должны принимать информацию без каких‑либо объяснений, просто потому, что у взрослых есть больше жизненного опыта». Такое обесценивание не всегда умышленно, но частенько устойчиво воспроизводится.

Перечисление запретов Лена Фейгин заимствует из книги «Психотерапия нового решения» психологов Мэри и Роберта Гулдинг. Авторы называют 12 детских запретов, содержащих обесценивание и драматически влияющих на жизнь людей. На уровне здравого смысла сложно не согласиться с их замечаниями: советы «не высовываться», «быть как все», окрики «ты все делаешь неправильно!», «как ты себя ведешь?» действительно нередко обращены к детям, которые в принципе часто не признаются субъектами ни на этическом, ни на юридическом уровне.

«Сын маминой подруги» всегда лучше тебя конкретного. Однако эти же установки определяют правила игры и в мире взрослых: кто на вершине пищевой цепочки (читай: лучше приспособлен к жизни в определенных условиях), тот прав и раздает всюду и всем, часто без соответствующего запроса, свои оценки и наставления. На этом фоне даже у вполне самодостаточных людей могут появляться ощущения, озвученные одним из персонажей популярного в 2010-е годы российского фильма «День радио»: «Мне сорок лет, чем я занимаюсь? Маккартни в моем возрасте уже «Yesterday» написал. Гагарин в космос полетел…»

Диагноз, который ставят психологи примерно всем нам, неутешителен. Когда преуменьшение заслуг, достоинств и переживаний оказывается нормой взросления, обесценивание становится привычной практикой , оно направляется на самого субъекта действия и превращает всех окружающих в объекты деструктивного уничижения. И оно распространяется на любые отношения и жизненные ситуации.

Анастасия Данилова, коуч и эксперт по развитию персонала, пишет: «50% людей, каждый второй из нас, в определенный момент теряет свою уверенность и начинает сомневаться в своих результатах и карьере». Например: «Я не достигла выдающихся результатов — не могу назвать себя успешной», «Я лучше помолчу, ведь мое мнение никого не интересует!», «За что я буду брать деньги у других людей?». Такие «негативные мысли», по заверениям Даниловой, — «это нормально». Вероятно, потому что они указывают на наличие тех самых типичных запретов, формирующих узнаваемые жизненные сценарии.