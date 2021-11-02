Ане Михалевой 28 лет. Она уже три года живет за границей: сперва переехала в Лондон, а затем в Берлин. Аня снимала рекламу для известных брендов, а сейчас постоянно сотрудничает с Nike. Поговорили с ней о том, чем отличаются англичане от немцев, почему она предпочла Германию Англии, и узнали список мест в Берлине, куда обязательно стоит зайти.

О том, как уехала в Англию Я родилась в Старом Осколе, а потом переехала вместе с родителями в Подольск. По образованию я юрист, но еще на первом курсе поняла, что это не мое. Мне хотелось чего‑то более творческого. Поэтому устроилась на работу в магазин Top Shop: мне казалось, что туда приходит много неординарных людей. Позже я работала администратором в Музее человека, организатором мероприятий в Школе моды Людмилы Норсоян. Благодаря ей и начался мой творческий путь. Так как с юридическим не срослось, я снова решила поступать в ГИТИС. Сперва училась на театроведческом факультете, а потом так увлеклась видеографией и фотографией, что перевелась на режиссуру. И начала снимать на всем, что попадется в руки. У меня не получалось. К сожалению, в России нельзя научиться съемке — у нас другая манера преподавания: больше теории, а не практики . Поэтому я смотрела ютьюб, скачивала программы, сама тыкала на кнопки, пробовала. У меня было мало опыта, поэтому я не могла найти работу, а все ролики уходили в стол. Благодаря нетворку я познакомилась с молодым человеком, который работал в рекламе и сотрудничал с англичанами. Мы подружились. Он и предложил мне попробовать себя в Британии. Я боялась: у меня неидеальный английский, в Лондоне не была — а вдруг не получится? Думала два месяца, советовалась с родителями. И после слов мамы «была не была» решилась. Мне помогли с визой, и в августе 2019 года я отправилась покорять туманный Альбион. Я видеограф, занимаюсь съемками рекламы. Например, в моем портфолио сотрудничество с Ralph Lauren, Reebok, Dazed (англоязычное издание. — Прим. ред.), Nike. Вообще, я не очень люблю вопрос «Кем ты работаешь?», потому что у меня на него нет точного ответа — я называю себя разнорабочим: где‑то я продюсер, где‑то режиссер. Все зависит от проекта. Сперва у меня была туристическая виза: я смотрела город, знакомилась с людьми из индустрии. Друг свел меня с командой, которая начала меня обучать. Хотя это сложно назвать учебой: мне кажется, у человека должен быть наметан глаз, чтобы видеть прекрасное и передавать все это на камеру.

В России у меня было одно визуальное представление — этакий Vogue с высокими стройными моделями, дорогими локациями. В Англии мне его сломали и рассказали, что нужно показывать не глянец, а реальную жизнь.

Я попала в Лондон в тот момент, когда местные издания и агентства стали отказываться от ретуши на фотографиях. Сейчас в английской прессе можно найти пометки об обработке. На Западе есть возможность снимать рекламу долго, качественно, выбирать нужные локации и иметь бюджет. В России же стараются договориться о дешевом продакшене.

© Из личного архива

Чем не понравился Лондон и почему переехала в Берлин Я продолжаю сотрудничать с той командой, где была сперва фрилансером. Они и привели меня в английский офис Nike. Через год поняла, что не готова оставаться в Лондоне: там дорогой уровень жизни и сложно устроиться на работу из‑за визы. Я жила в третьей зоне — 30–40 минут от центра (Лондон разделен на шесть зон, чтобы регулировать оплату проезда в метро. Чем дальше зона, тем больше стоимость проезда. — Прим. ред.) где стоимость аренды была 65–85 тыс. рублей за студию. Готовила сама, периодически выбирались с коллегами в пабы и кафе: на это все уходило примерно 11–15 тыс. рублей в месяц. Если закупаться продуктами в сетевых магазинах типа местных «Пятерочки» или «Ашана», то можно сэкономить. Но там много испорченных продуктов и неприятный запах. Транспортная система в Лондоне делится по зонам, поэтому стоимость поездки зависит от расстояния. Проездной на месяц стоит около 3000 рублей. В Британии мало рабочих мест для иностранцев. В какие‑то сферы, например в юридическую, их не берут вовсе, даже если человек окончил местный вуз. Программисты работают по агентскому договору. Там немного другая система оформления, но это все равно не штат. Работодатель попросил меня оформить за свой счет медицинскую страховку повышенного уровня за 400 фунтов (~40 тыс. рублей в год). По каждому проекту у меня составлялся отдельный контракт, где прописывались отработанные часы и переработки. А налог платил работодатель.

Подробности по теме История 25-летней осетинки, которая переехала в Лондон и работает в Facebook История 25-летней осетинки, которая переехала в Лондон и работает в Facebook

Перед началом пандемии я переехала в Берлин. Я в школе учила немецкий и настолько хорошо знала язык, что в девятом классе преподавала его пятиклассникам. Слушала много немецких групп и пыталась копировать акцент. Еще моя тетя жила несколько лет в Германии. Я ехала в Берлин с установкой остаться на долгий срок. Первое время было непросто: я жила в гостинице, искала работу и квартиру. В отличие от России квартиры в Германии сдаются пустыми , максимум там могут быть плита, шкаф и минимальный набор техники. Если повезет, то будет кровать. Жилье помогла снять знакомая знакомого. Я очень хотела работать с adidas. Но контракт запрещал сотрудничество с конкурентами. Поэтому я продолжила сотрудничать с Nike. У компании есть головной офис в Штатах, плюс в каждой стране свое подразделение и офис в Европе. Все рабочие контракты адаптируются под Америку: если в США возникает какая‑то ситуация, то она отражается на контрактах в других странах. Так как у меня уже был опыт работы с английским подразделением, мое трудоустройство решили оформить как перевод. Контракт составляется индивидуально, при этом у вас нет испытательного срока. Мой совет: если вы собираетесь работать на немцев, старайтесь заключить официальный договор, так как устные договоренности легко нарушаются. Обязательно прочитайте все до подписания и изучите среднюю зарплату по рынку: в некоторых компаниях повышение невозможно без подписания нового контракта. Без договора вам будет сложно уволиться, например, у меня прописан срок увольнения в три месяца: то есть после заявления я буду обязана отработать еще оговоренное время. В Германии нет KPI, испытательного срока и систем мотивации , там в силу менталитета принято дисциплинированно подходить к работе. График пятидневный: вы должны отрабатывать 38–40 часов. Если у нас запуск рекламной кампании или съемки, мы можем и перерабатывать. Из бонусов есть корпоративные скидки, но больше всего мне нравятся доступ к спортивным мероприятиям и общение со звездными участниками рекламных кампаний.

© Из личного архива

До коронавируса Германия была открыта для всех — немцы до сих пор считают 40-е годы черным пятном своей истории и пытаются это компенсировать. Но после 2019 года политика начала меняться. Например, квоты для трудоустройства иностранцев стали меньше. В той же рекламе они уменьшились с 40 до 17% за два года. Из‑за коронавируса ситуация осложнилась: как таковой шенгенской зоны нет. Каждая страна сама решает, открывать или закрывать границы, — есть места, куда очень сложно попасть даже европейцу.

В Германии много русских. Но если, например, турки стараются держаться вместе, то русские сами по себе. Ты никогда не угадаешь, где и когда услышишь родную речь.

Есть форумы для эмигрантов из России, где можно найти поддержку, но я ими никогда не пользовалась. Сейчас в моем кругу общения из‑за работы нет ни одного русского, но очень много итальянцев. Я живу в Нойкельне (находится на юго-востоке Берлина. — Прим. ред.). Этот район всегда считался районом экспатов: здесь живут арабы, греки, французы, марокканцы, итальянцы. Сейчас здесь много молодежи, район стал очень тусовым, поэтому границы между национальностями стерлись.

Англичане и немцы: чем различаются и чем похожи У меня не было проблем с адаптацией в Берлине, скорее было сложно перестроиться с менталитета одной страны на другую. Немцы более спокойные в деловом общении, слишком педантичные, они четко знают свои права. Например, если ты работаешь до шести, то в конце дня именно в это время ты закрываешь ноутбук и уходишь домой. Переработки они не любят. А вот англичане — трудоголики, которые могут работать без выходных . И англичане, и немцы любят отдыхать с размахом. Все выходные и вечеринки проходят очень шумно. Мои знакомые из разных стран говорят, что нет никого хуже пьяного англичанина. Мне кажется, это связано опять же с тем, что они много работают, поэтому на отдыхе отрываются как могут. При этом в случае форс-мажора британцы могут быстро собраться. Помню, как один раз в отеле на вечеринке сработала пожарная сигнализация. Англичане квасили как невменяемые, но в ответственный момент собрались и превратились в серьезных людей. При этом я не могу назвать их скучными — думаю, что это зависит от человека. А вот немцы занудные и педантичные. Бывает так, что мне знакомые что‑то рассказывают, а я не понимаю о чем. И тогда они пытаются до победного что‑то разжевать. Так ведет себя абсолютно каждый немец. Если ты с кем‑то знакомишься на вечеринке и для приличия спрашиваешь про занятия и работу, будь готов выслушать подробный ответ. В такие моменты мне хочется извиниться и уйти. И, кстати, это стереотип, что немцы больше всего любят пиво, — больше всего они любят кофе.

© Из личного архива

Немцы считают, что русские девушки более открыты к общению в хорошем смысле этого слова. Немки закрытые: например, они не знакомятся на улице и уж тем более не пойдут с первым встречным на свидание. Онлайн-знакомства тут тоже не распространены: общаться и знакомиться принято через друзей и коллег. Если вы идете на свидание, то не стоит ждать от мужчины-немца полной оплаты счета: каждый платит за себя или половину. Я не знаю статистику, когда немцы вступают в брак, но по ощущениям кажется, что пары не стремятся поскорее узаконить отношения, многие просто живут вместе. При этом нет никакого давления: все принимают отношения без брака. Немцы выбирают комфорт во всем. Наиболее ярко это проявляется в одежде. Например, есть разделение на дневную одежду и вечернюю: то есть немка на каблуках в первой половине дня вызовет неодобрение.

Подробности по теме История девушки из Дагестана, которая переехала в Кремниевую долину и работает в Netflix История девушки из Дагестана, которая переехала в Кремниевую долину и работает в Netflix

Про пенсии, вечеринки и локдаун Часть времени я провожу в Берлине, часть — в Москве. Возможно, лет в 50 я окончательно осяду в Германии. Пенсии тут небольшие, поэтому многие подрабатывают. Большая часть немецких пенсионеров путешествует максимум по стране. А для того, чтобы выезжать за границу, нужно получать пенсию от предприятия или брать на себя дополнительные выплаты в систему пенсионного страхования. Много пенсионеров в Германии вообще находятся за чертой бедности . Здесь спокойная и размеренная жизнь, а до пандемии с четверга по понедельник город превращался в одну большую тусовку. В период локдауна же Берлин казался мертвым. Сейчас это город настроения: сегодня вы сидите без масок в парке, а завтра обходите друг друга через несколько дорог. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, все слушают новости и мониторят статистику. В общественных местах вы должны ходить в маске — за этим строго следят. Заведения обслуживают людей на террасе или навынос, а на мероприятиях не должно быть более 2000 человек. Автошколы, спортивные секции и кружки можно посещать только при наличии отрицательного ПЦР-теста, даже если вы переболели. Германия второй год живет с QR-кодами. Никакой пропаганды вакцинации у нас нет. Для удобства пользования кодами есть специальное приложение. Многие заведения пропускают к себе только через авторизацию в данном приложении. Там можно регистрировать не только поход за одеждой, но и личные встречи. Да, государство помогает в этот момент бизнесу и людям. Я застала только заморозку выплат коммунальных платежей: попала во вторую волну. То есть я пока не плачу за счета. Льготу получить не так просто, она зависит от многих параметров: района, дома, количества проживающих и их национальности, уровня зарплаты.

© Из личного архива

В Германии в основном все арендуют жилье. При аренде ты платишь за первый, последний и еще два месяца — получается крупная сумма. Найти жилье можно через местный аналог ЦИАН или риелторов. Кто‑то ищет через знакомых или арендует со скидкой через Airbnb. Я живу в трехкомнатной квартире вместе с подругой: каждая из нас занимает спальню, плюс есть гостиная. В нашем районе подобные квартиры стоят 480–600 евро. В среднем оплата ЖКУ достигает 300 евро в месяц, поэтому многие ищут соседа. У немцев пунктик на мусоре. Если его не сортировать, тебя ждет штраф. Я не знаю, как определяют нарушителей, так как у меня не было проблем. У нас в подъезде стоят коробки для крышечек, батареек, а сейчас еще и для масок и перчаток. В первой квартире я жила год, а в декабре 2019 года взяла отпуск и уехала в Россию. Из‑за COVID-19 мне пришлось остаться в Москве. При аренде квартиры вы заключаете официальный договор через нотариуса, который все фиксирует. Через 11 месяцев ты обязан явиться в контору и продлить его.

Тебя не могут внезапно выселить или прийти без предупреждения. А если хозяин все же приходит без уведомления, я могу это зафиксировать, и во время выселения мне это компенсируют. Немцы очень уважают личные границы.

Секретные пароли и явки: куда заглянуть в Берлине, когда откроют границы В Германии очень любят велосипеды: в теплое время года это популярный вид транспорта. Еще тут популярны скандинавская ходьба и йога. До COVID-19 мы с друзьями любили тусить и открывать новые места, а сейчас ближе к выходным собираемся в любимых заведениях или ездим на озера. Обычно это Тегелер-Зе или остров Узедом в Балтийском море (примерно 200 км от столицы). Список мест, куда я советую вам сходить, если вы окажетесь в Берлине:

Озеро Тегелер-Зе в округе Берлина: место, где можно и погулять, и покупаться.

Кинотеатр Freiluftkino: он под открытым небом и работает почти круглый год. Я советую тот, что в Кройцберге, — он находится в очень красивом месте. Идеальная локация для фото!

Ресторан The Klub Kitchen (Almstadtstraße 9–11). Лучшие салаты во всем Берлине, плюс рядом много магазинчиков местных брендов.

Joseph (Friedrichstraße 113). Еще одна инсталокация, где можно встретить знаменитых блогеров и немецких знаменитостей.

Jaja (Weichselstraße 7). Для фанатов винной культуры. Также там можно попробовать блюда, сделанные из винограда.

La Femme Wedding (Badstraße 67). Лучшие завтраки только здесь.

Der Bier Laden (Kreuzbergstraße 78). Околохипстерский магазин с огромным выбором пива.

Mikkeler (Torstraße 102). Еще одно классное место с пивом.

The Juicery (Eberswalder Str. 2, МOderberger Str. 28). Свежие фрукты и овощи, которые по запросу могут прямо при вас превратить во фреш, смузи, варенье и не только.

Район Пренцлау. Там много домов в советском стиле, парков, маленьких кинотеатров с нарисованными афишами и местных магазинчиков. Идеальный вариант для знакомства с немецкой культурой.

С/o Berlin (Hardenbergstraße 22–24). Галерея современного искусства, которая специализируется на фото- и мультимедиа-формате.