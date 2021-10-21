Недавно 76-летний профессор РГГУ Игорь Яковенко лишился квартиры и дачи из‑за телефонных мошенников. По статистике, каждый год около 10 тысяч пожилых людей становятся жертвами обмана. Узнали у эксперта, почему они находятся в группе риска, как их обманывают и что можно сделать, чтобы помочь бабушкам и дедушкам.

Екатерина Создательница проекта «История одной кухни»

Какое бывает мошенничество? Пожилые люди чаще всего сталкиваются с бытовым мошенничеством. Например, аферисты придумывают поломки и оказывают услуги за повышенную стоимость. Так как в целом большинство дедушек и бабушек не разбираются в технике, они становятся легкой жертвой. Недавно у нас был кейс, где компьютер пожилой женщины перестал подключаться к интернету. Мастер прописал в чеке «настройка интернета, роутера, чистка от вирусов» и попросил за это 25 тысяч рублей. Также у пожилых часто обманом забирают жилье, и в большинстве случаев мошенники — их родственники . Причем доказать их вину практически невозможно, так как пожилые сами подписывают документы. Далее идут звонки из банков, где аферисты давят на жалость или угрожают, что заблокируют карту и заберут все деньги. Последнее — мошенники, которые приходят к пожилым под видом, например, «Службы газа», и разводят на покупку чего‑либо. Подобные схемы возникают чуть ли не каждые два месяца. Например, когда продавали пылесосы «Кирби», все выглядело так, будто люди просто показывали презентацию, а в итоге бабушки и дедушки сами не замечали, как на них оформили кредит на 150 тысяч рублей. Все эти виды мошенничества почти не доказать . Масштабной статистики нет, но можно посмотреть на небольшие выборки. Мы, например, спрашивали у 100 пожилых людей, сталкивались ли они с аферистами, и 88 из них ответили положительно.

Почему в качестве жертв выбирают пожилых? Они зачастую не разбираются в компьютерах, не знают схемы обманов и вымогательств, поэтому становятся легкой добычей. Еще пожилым может быть одиноко, из‑за чего они отвечают незнакомым людям, в отличие от нового поколения, для которого звонки без предупреждения считаются моветоном, и много кто просто сбрасывает вызовы.

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Где можно получить помощь? По сути, обратиться за помощью некуда . Можно пойти в полицию, но вероятность успеха очень низкая, так как доказать факт мошенничества очень сложно. Трудно найти тех, кто совершил его, есть много разных ресурсов, благодаря которым обманывают дистанционно. Однажды мы нашли телеграм-канал мошенника, который занимался вымогательством денег. Но даже с доказательствами ни один участок не рассмотрит этот случай, потому что требуются заявления от пострадавших. Так как после совершенного преступления мало что можно сделать, важно заниматься профилактикой. Сейчас мы строим пространство, где пожилые смогут слушать лекции по защите от мошенников, по финансовой и компьютерной грамотности, и таких мест в России нужно больше.

Что важно помнить при общении с пострадавшими? Понимать, что если человек вам не доверяет — это нормально. Он уже попадал в ситуацию, когда посторонний делал вид, что желает ему добра, вел себя ласково и вежливо, а в итоге обманывал. Пожилые могут быть настроены негативно.

Как уберечь пожилых людей? Нужно больше общаться с пожилыми, помогать им социализироваться, потому что они такая же незащищенная группа, как и дети. У них много ресурсов уходит на то, чтобы выжить на маленькую пенсию, лечиться, сидеть с внуками. В итоге практически не остается сил ни на что другое. Поможет, если пожилым объяснят, что если им звонят «из службы безопасности», то нужно не отвечать, найти номер своего банка и обратиться туда напрямую. Если звонят в дверь и говорят, что это «Служба газа», то не открывать дверь, найти номер своей службы по месту жительства и спросить, действительно ли есть какая‑то проблема. Нельзя реагировать на входящие от незнакомцев . Рассказывайте о рисках, мошеннических схемах. Нужно взять на себя эту ответственность и начать просвещать пожилых.

Что может помочь защититься от мошенников?