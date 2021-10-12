Мы поговорили с людьми, которые предлагают свои услуги собеседника на час, о том, зачем они решили этим заняться, с какими проблемами к ним обращаются и почему люди идут выговариваться к незнакомцам, а не к психотерапевтам, друзьям и родственникам.

Игорь 22 года, Москва. Прайс: 1000 рублей

Я стал другом на час в начале 2021-го. Мой знакомый дал похожее объявление на «Авито», и я тоже захотел попробовать, чтобы немного заработать. Получаю когда как, в среднем в день выходит 2000–3000 рублей, но иногда может дойти и до 5000. Работа занимает пару часов в сутки. Сейчас временно отошел от этого дела, но не собираюсь бросать его совсем. Я вообще люблю помогать, мне очень нравится слушать людей, общаться с ними, поддерживать советом. Во время беседы мы больше говорим о моих собеседниках, об их проблемах, но если люди спрашивают про мою жизнь, то я могу рассказать о себе, своих успехах — так же, как и они. Иногда не получается дать дельный совет, и мне становится не по себе. Если не могу помочь, то отказываюсь от денег. [Из запоминающихся клиентов] есть одна женщина средних лет, которая обратилась ко мне по объявлению полгода назад. Мы с ней так часто общались по телефону, что даже подружились . Но она до сих пор после разговора отправляет мне деньги, а я ей их возвращаю. Часто вместо запросов на общение люди комментируют мою внешность: пишут агрессивные сообщения или, наоборот, делают комплименты. Я еще заметил, что собеседник людям нужен больше, чем собутыльник (такая услуга на «Авито» тоже есть). Чаще всего мы либо созваниваемся с человеком, либо встречаемся и гуляем. Жалуются на разное: жизнь, отношения, политику. Не лучше ли людям обратиться к психологу? Не думаю, не люблю их.

Зоя Москва. Прайс: 200 рублей

Я работала поваром, была менеджером по продажам, сейчас в декрете. Где‑то случайно увидела похожее объявление и решили попробовать. Постепенно это стало для меня важным делом. Я придумала термин «вэнтиммер» для обозначения такой профессии — от шведских слов «друг» (vän) и «час» (timme). Хочу развиваться в этом направлении. Общаюсь только по телефону, личных встреч нет. Почему люди не обращаются со своими проблемами к друзьям и семье? Во-первых, друзья вечно заняты. У моих подруг, например, нет детей, соответственно, общих тем для разговора не так много. Во-вторых, друзья и родные могут упрекать, давать непрошеные советы . Я же стараюсь выслушать человека, не оценивая его, и, если нужно, осторожно дать совет. В основном пытаюсь подбадривать людей. Когда человек обращается к психологу, он с ним будто не наравне: психолог выше, а клиент старается показаться лучше в его глазах и не может быть полностью искренним. С собеседником на час же вы абсолютно на равных. Ко мне в основном обращаются мужчины от 25 до 40 лет. Многие жалуются на цены в стране. Далеко не всегда это одинокие люди: часто обращаются семейные мужчины, потому что им не хочется обсуждать что‑либо со своими женами. Они просто хотят, чтобы их выслушали и не упрекали за выпитую бутылку пива.

Владимир 45 лет, Москва. Прайс: 300 рублей

Я решил этим заняться, потому что в стране жопа. Мне терять особо нечего. Это приносит деньги, так что пока звонят, буду отвечать. Вообще я водитель, много лет работал на «Мосфильме», возил Безрукова и других [знаменитых актеров]. Иногда играю в массовке. Прошел чеченскую войну. Я вижу, как сильно все люди вокруг разочарованы, молодые тоже . Деньгами, вообще всем. Запомнился случай, когда меня пригласила проститутка и рассказывала, как ей тяжело и что, бывает, клиенты не платят.

Чужие истории отвлекают меня от своей жизни. Мне кажется, я помогаю людям, потому что они выговариваются.



Виктор 38 лет, Москва. Прайс: не указан

Я работаю в сфере строительства. Опыт на «Авито» у меня порядочный, причем не только общения: мне приходилось притворяться и чужим мужем, и парнем, и даже отцом. Однажды девушка попросила позвонить ей, чтобы она якобы отшила меня перед подругами. Девушка хотела покрасоваться перед подругами, вызвать у них зависть. Как собеседник на час я заработал пока что от силы тысяч 15, потому что часто это просто бесплатная переписка в мессенджере. А в совокупности общение с каждым человеком занимает от пары минут до пары месяцев. Мне всю жизнь знакомые плачутся в жилетку, поэтому когда увидел похожее объявление, решил разместить и свое. Иногда звонят одинокие пожилые люди, причем ночью. Одной старушке пришлось сказать, что это неподходящее время для разговора, но она все равно продолжает звонить. Одинаковых встреч не бывает, все люди разные. Самое главное, что мне дало это объявление, — я познакомился со своей девушкой , и уже несколько месяцев мы вместе. Она обратилась ко мне как к собеседнику, так и закрутилось.

Владимир 30 лет, Москва. Прайс: free donation

Несколько лет назад у меня умерла мама, отец ушел из жизни задолго до этого. После ее смерти осознал, что остался практически один в этом мире, и теперь у меня нет близкого человека, у кого я мог бы спросить совет, кому бы доверился, да даже пожаловаться некому. Именно тогда я и решил разместить свое объявление о собеседнике — понял, что людей, попавших в такую ситуацию, наверняка очень много. Сейчас я переехал из России в Грузию, но до сих пор продолжаю этим заниматься и не собираюсь прекращать. Наверное, у меня просто такой психотип: будучи студентом, я работал барменом и часто общался с гостями, слушал истории их жизни, проблемы, радости, переживания и планы. Почти каждая встреча с человеком для меня запоминающееся событие. Я общался с девушкой, которую воспитывала абьюзивная мама, и и был счастлив потом узнать, что она встретила достойного человека, вышла замуж и все у нее очень хорошо. Было очень приятно осознавать, что я смог как‑то положительно повлиять на ее жизнь. У меня нет психологического образования, и в своем деле я придерживаюсь в первую очередь правила «не навреди», поэтому всегда сначала советую обратиться к психологу. Часто люди не готовы довериться специалисту или у них нет для этого финансовых возможностей. В таком случае я пытаюсь помочь собеседнику полюбить себя и поверить в себя.

Человек, который не любит себя, никогда не сможет обрести гармонию с этим миром.

Несколько раз люди проявляли агрессию: однажды я приехал на указанный адрес, а там был очень пьяный и буйный мужчина, пришлось уйти. Еще часто пишут женщины, которые почему‑то думают, что я жиголо, и очень расстраиваются, когда узнают, что я предлагаю только общение. Я почти ничего на этом не зарабатываю — наверное, не больше 3000 рублей получил за все время. Часто мы с собеседником гуляем по городу или сидим где‑нибудь в парке, и я выслушиваю человека: многим не нужны советы, просто им хочется выговориться .Иногда достаточно поговорить полчаса, а пару раз бывало и такое, что говорили по телефону больше 6 часов. Но обычно разговоры по телефону занимают не более одного часа. Мужчины обращаются ко мне, потому что патриархальная модель общества заставляет их молчать о проблемах: «Не ной, ты мужик!» Но в основном мне звонят женщины от 30 лет. Они жалуются на абьюзивных партнеров, на вес и внешность, у некоторых есть серьезные проблемы с питанием. Многие девушки хотят получить совет на тему секса и очень часто в неудачах винят себя. У очень многих токсичные родители, которые калечат детям самооценку. Всплеск обращений был во время локдауна. Однажды я встретился с девушкой утром, а распрощались мы лишь под ночь. Но, признаться честно, я часто устаю от этого занятия, ведь у меня есть и моя собственная жизнь, мои проблемы. В такие минуты я думаю, что на месте этих людей мог быть я или кто‑то из моих близких, после этого я сразу перестаю себя жалеть и продолжаю это дело.

Дмитрий 34 года, Москва. Прайс: 500 рублей

Я пишу рассказы — трагические в основном. Общение с людьми позволят мне наблюдать самые разные характеры, брать из них что‑то для моих рассказов. Сперва идея такого объявления показалась мне смешной, но я попробовал — причем сначала с другой стороны, сам обратился к собеседнику. Затем разместил свое объявление. Это скорее не заработок, а небольшое хобби. Общение занимает час-два в день. Начал полгода назад, когда было больше свободного времени и был на фрилансе. Сейчас я работаю в офисе, загруженность высокая, поэтому общаюсь с людьми реже. Люди не обращаются к специалистам, потому что это дорого и для многих недоступно. А к друзьям — пожалуй, чтобы не нарваться на упреки в свой адрес и чтобы избежать огласки. Я считаю себя закрытым человеком — думаю, что мне выпало много испытаний. Пережив смерть близких людей, я понял, что большинство проблем в жизни, по сравнению с этим, абсолютно несущественны. От чужих историй я не устаю — это же особенное приключение и всегда интересное!

Павел 33 года, Москва. Прайс: 500 рублей

Я работаю прорабом. Объявление, что я друг на час, разместил весной. Увидел по телеку репортаж про мужа на час, и стало интересно попробовать. Ко мне обращаются и мужчины, и женщины — примерно поровну. Очень часто ищут собутыльника — я не против, если человек адекватный; иногда звонят уже пьяные. Занимает это все часа по три в день — в основном по выходным, и обычно это именно личные встречи. За выходные удается заработать тысяч десять — когда больше, когда меньше. Иногда мы гуляем, иногда выпиваем, иногда, просто сидя в машине, общаюсь с человеком. Когда встречаемся с девушкой в кафе, по привычке плачу за двоих, неудобно как‑то, да и сам я неплохо зарабатываю. Еще часто просят сделать массаж или оказать интимные услуги, причем запросы как от женщин, так и от мужчин. Отказываюсь, конечно. Но вообще я собираюсь и дальше продолжать этим заниматься. Интересная фигня, почему бы и нет! Когда есть интерес к чему-то, ты не устаешь, а я любопытный сам по себе. Разные люди, разные судьбы. Из того, что недавно запомнилось: одна девушка забеременела от мужчины, у которого есть вторая семья, она попросила меня позвонить ему и представиться любовником его жены. Он был в шоке, конечно. Не знаю, чем у них эта история закончилась, но заплатила она хорошо.

Максим 33 года, Москва. Прайс: денег не берет

Я занимаюсь этим полтора года и буду продолжать: люди нуждаются в любви, самой простой и обычной — что имею, то и отдаю. Я глубоко верующий человек. Считаю, все проблемы у людей от отсутствия любви. Когда я обрел Бога, сумел наладить очень непростые отношения с родителями. Каждая история уникальна по-своему, не могу выделить какую‑то особую. Обычно мы встречаемся с человеком, общаемся, пьем кофе и расходимся.

Друзья не приобретаются за деньги, поэтому я бесплатно общаюсь с теми, кто обращается.

В рамках дружбы обсуждаются обе стороны, моя жизнь не исключение, так что я всегда с радостью поделюсь всем, что происходило и происходит у меня, если человеку это интересно. Я считаю, что невозможно не уставать от чужих историй. Но возможно восстанавливать ресурсы быстро и черпать силы от Бога.

Марлен Москва. Прайс: 500 рублей

Я приехал из Узбекистана почти четыре года назад, и мне сложно налаживать отношения с людьми. Русские не очень хотят со мной общаться. Пару раз я пытался знакомиться с людьми в метро: конечно, они реагировали не очень. Поэтому этим объявлением я хотел помочь в первую очередь самому себе . Это занятие помогает мне прокачивать навык общения. Но опыта пока очень мало. Сначала я хотел указать, что оказываю услугу собеседника бесплатно. Но мне показалось, что тогда люди как‑то несерьезно относятся к объявлению и не обращаются. Поставил небольшую сумму.