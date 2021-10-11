5 октября в Москве выбрали нового Учителя года. Ею стала преподавательница физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева. «Афиша Daily» поговорила с ней про физику для лириков и роль учителя в онлайн-образовании.
— У вас был любимый преподаватель в школе? Чему он вас научил?
— Главными учителями были, конечно, родители. Они помогали мне в детстве и продолжают поддерживать сейчас. В школе № 40 у меня была замечательная классная руководительница Наталья Николаевна Смагина.
Каждый педагог, который мне встречался, повлиял по-своему. Я полюбила математику, всерьез увлеклась физикой, с удовольствием писала сочинения по русскому языку. Именно учителя влюбили меня в учебу.
Потом моими наставниками стали основатели Областного поискового центра Артур Валерьевич Ольховский и Татьяна Владимировна Ольховская. Это была моя первая работа, которой я занялась после окончания гимназии: числилась в педагогическом отряде организации. Там я проводила курсы и турпоходы для развития бытовых и коммуникативных навыков школьников. Мне очень повезло, потому что на каждом жизненном этапе был любимый преподаватель.
— Как долго вы работаете? И где начинали практиковаться?
— Я окончила бакалавриат в Тюменском государственном университете по направлению «фундаментальная физика». А магистратуру — по специальности педагога в Институте психологии и педагогики. Работаю я восемь лет. У доски как педагог я впервые встала в гимназии № 16.
— Как происходит отбор участников на Учителя года?
— Для меня конкурс состоял из трех этапов — в разных регионах он проходит на разных условиях. У нас первый включал в себя городские соревнования, когда образовательные учреждения (школы, гимназии и лицеи) выдвинули своих участников по населенному пункту. Финалисты этого этапа стали участниками областного конкурса. И уже победители областных конкурсов едут в родной город учителя предыдущего года, и там уже проходит общероссийский, федеральный конкурс.
Каждый этап включает в себя несколько испытаний. Необходимо обосновать свою методику преподавания и провести мастер-класс. Эти презентации проходят сперва на городском этапе, потом на областном и уже в финале — на федеральном.
— Насколько реально, что онлайн-образование поглотит офлайн?
— Думаю, школьное образование в офлайн-режиме останется в приоритете. Здесь очень много составляющих: это и личный контакт с учителем, и социализация учеников. Интернет может подсказать, но не всегда может объяснить. Живой учитель, стоящий перед тобой, — это не просто носитель информации, он настоящий проводник ребенка на пути познавательной активности. Именно этот человек создает условия для самореализации ученика, поддерживает ребенка в момент решения задач, физически оказывается рядом в момент важных открытий. Такие вещи пока тяжело перетащить в интернет-образование.
— Какие приложения для дистанционного обучения вы используете?
— С переходом на онлайн учишься иначе выстраивать занятие. Дистанционный урок нужно тщательно построить, подобрать цифровой материал, освоить онлайн-сервисы и игровые обучающие платформы. Я использую в своей работе много платформ: Zoom, Discourse, Kahoot, «Сферу», «Учи.ру», «ЯКласс». Выбор очень большой, самое главное — не теряться и ориентироваться на те сервисы, которые отвечают твоим задачам.
— Были ли у вас случаи, когда дети с гуманитарным складом ума как‑то вдруг врубались в физику?
— Да, в моей практике были дети, которые приходили к физике через другие свои увлечения, не связанные с точными дисциплинами.
Школа как раз и должна формировать целостную картину мира у ребенка, и очень важно, чтобы ученик самореализовался с помощью разных наук — точных и не очень.
— Есть ли своя специфика в том, как преподавать физику детям с гуманитарным складом ума?
— Определенная специфика прослеживается. Например, для гуманитарного класса нужно иначе формировать инструкции. Это касается подборки экспериментов, примеров для опытов. Потому что очень важно попасть в актуальную область знаний ребенка, в его интересы, и мотивировать через узнаваемое.
— Есть довольно популярное мнение, что родители вынуждены помогать детям с домашним заданием, потому что школьники не могут справиться самостоятельно. Когда считаете оптимальным перерезать эту родительскую пуповину контроля?
— Сложно сказать про контроль домашних заданий, потому что тут все складывается индивидуально. Самостоятельное решение домашних заданий — точно такой же навык, как и любой другой. Когда ребенок впервые садится в автобус без сопровождения взрослых, ему надо дать точные указания: где находится остановка, что сказать кондуктору и когда выходить. А потом в какой‑то момент ребенок приобретает навык и начинает ездить сам повсюду. Точно так же и здесь. На каком‑то этапе помощь ребенку практически обязательна. При этом надо учить его разумно распределять время, вникать в текст задания и ориентироваться в объяснениях учителя по теме. И в какой‑то момент у него будет достаточно регулятивных навыков, чтобы выполнять домашнее задание. Этому учат и преподаватели, и родители. И точно так же, как ребенок учится есть, убирать за собой и ездить на автобусе, точно так же он учится самостоятельности в учебе.