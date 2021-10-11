5 октября в Москве выбрали нового Учителя года. Ею стала преподавательница физики тюменской гимназии № 16 Екатерина Костылева. «Афиша Daily» поговорила с ней про физику для лириков и роль учителя в онлайн-образовании.

— У вас был любимый преподаватель в школе? Чему он вас научил?

— Главными учителями были, конечно, родители. Они помогали мне в детстве и продолжают поддерживать сейчас. В школе № 40 у меня была замечательная классная руководительница Наталья Николаевна Смагина.

Каждый педагог, который мне встречался, повлиял по-своему. Я полюбила математику, всерьез увлеклась физикой, с удовольствием писала сочинения по русскому языку. Именно учителя влюбили меня в учебу.

Потом моими наставниками стали основатели Областного поискового центра Артур Валерьевич Ольховский и Татьяна Владимировна Ольховская. Это была моя первая работа, которой я занялась после окончания гимназии: числилась в педагогическом отряде организации. Там я проводила курсы и турпоходы для развития бытовых и коммуникативных навыков школьников. Мне очень повезло, потому что на каждом жизненном этапе был любимый преподаватель.

— Как долго вы работаете? И где начинали практиковаться?

— Я окончила бакалавриат в Тюменском государственном университете по направлению «фундаментальная физика». А магистратуру — по специальности педагога в Институте психологии и педагогики. Работаю я восемь лет. У доски как педагог я впервые встала в гимназии № 16.

— Как происходит отбор участников на Учителя года?

— Для меня конкурс состоял из трех этапов — в разных регионах он проходит на разных условиях. У нас первый включал в себя городские соревнования, когда образовательные учреждения (школы, гимназии и лицеи) выдвинули своих участников по населенному пункту. Финалисты этого этапа стали участниками областного конкурса. И уже победители областных конкурсов едут в родной город учителя предыдущего года, и там уже проходит общероссийский, федеральный конкурс.

Каждый этап включает в себя несколько испытаний. Необходимо обосновать свою методику преподавания и провести мастер-класс. Эти презентации проходят сперва на городском этапе, потом на областном и уже в финале — на федеральном.

— Насколько реально, что онлайн-образование поглотит офлайн?

— Думаю, школьное образование в офлайн-режиме останется в приоритете. Здесь очень много составляющих: это и личный контакт с учителем, и социализация учеников. Интернет может подсказать, но не всегда может объяснить. Живой учитель, стоящий перед тобой, — это не просто носитель информации, он настоящий проводник ребенка на пути познавательной активности. Именно этот человек создает условия для самореализации ученика, поддерживает ребенка в момент решения задач, физически оказывается рядом в момент важных открытий. Такие вещи пока тяжело перетащить в интернет-образование.

— Какие приложения для дистанционного обучения вы используете?

— С переходом на онлайн учишься иначе выстраивать занятие. Дистанционный урок нужно тщательно построить, подобрать цифровой материал, освоить онлайн-сервисы и игровые обучающие платформы. Я использую в своей работе много платформ: Zoom, Discourse, Kahoot, «Сферу», «Учи.ру», «ЯКласс». Выбор очень большой, самое главное — не теряться и ориентироваться на те сервисы, которые отвечают твоим задачам.

— Были ли у вас случаи, когда дети с гуманитарным складом ума как‑то вдруг врубались в физику?

— Да, в моей практике были дети, которые приходили к физике через другие свои увлечения, не связанные с точными дисциплинами.