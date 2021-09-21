Хозяева кошек и собак часто сталкиваются с поиском донорской крови для своих питомцев, а вместе с тем — с паникой и страхом, потому что ее сложно найти. Мы поговорили с ветеринарным врачом и хозяевами животных о поиске добровольцев, донорском опыте, недоверии окружающих и мошенниках.

Мирослав Вукичевич Ветеринарный врач

Как устроено донорство у животных? Переливание может понадобиться собакам и кошкам при переломах, падениях с высоты, внутренних кровотечениях, а также хронических заболеваниях печени или почек. У разных животных донорство отличается. Например, собаке можно перелить кровь без дополнительных исследований, если это происходит впервые, а следующие процедуры проводят с перекрестной пробой: врач берет кровь донора и реципиента, смешивает и проверяет на совместимость. Для кошек же она требуется всегда. Чтобы стать донором, животное должно быть клинически здоровым и вакцинированным. В идеале собак нужно проверять на векторные инфекции, например, кровепаразиты. Кошек — на медленные хронические и вирусные инфекции. Это необходимый минимум, но не всегда есть время на исследования. В экстренных случаях мы делаем только перекрестную пробу, чтобы организм не отверг ее и здоровье пациента не ухудшилось. Где ищут доноров? Чаще всего хозяева животных ищут помощь через знакомых или в соцсетях. Большинство групп модерируются зоозащитниками и неравнодушными людьми, поэтому шанс наткнуться на мошенников мал. Еще кровь можно купить в специальных банках при ветеринарных клиниках. Например, в Dr. Pet’s, Ветеринарной клинике им. Айвэна Филлмора и Референтной ветеринарной клинике Сотникова в Петербурге. Донорская кровь для животных в дефиците. По моим наблюдениям, ветеринарные клиники сталкиваются с ее нехваткой минимум раз в неделю. Иногда врачи предоставляют в качестве доноров своих домашних животных .

Опасно ли это? Для донорства есть противопоказания: любые вирусные заболевания и онкологические заболевания. Еще, помимо новорожденных или возрастных животных, сдавать кровь не могут кошки или собаки с больным сердцем. Также не подходят животные, которые склонны к стрессу и проявлениям паники. Процедуру можно провести под наркозом или под седативными препаратами, но лучше всего избегать этого. Если хозяева идут на риск, то мы объясняем, что у реципиента (тот, кому переливают кровь или пересаживают донорский орган. — Прим. ред.) могут быть последствия от стресса, начиная от идиопатического цистита (воспаление мочевого пузыря неинфекционной природы. — Прим. ред.), заканчивая проблемами с сердцем.

Отдавать животное на донорство абсолютно этично, если при этом оно не испытывает сильный стресс.



Чем крупнее собака или кошка, тем больше крови можно взять. Это делают двумя способами — из яремной вены на шее или через переферические вены на конечностях. Само переливание занимает от трех до шести часов, но если пациент в тяжелом состоянии, то процесс можно ускорить. Донор может сдавать кровь не чаще, чем раз в два месяца. Переливание никак не вредит животному-донору. У нас в клинике есть питомцы, которые довольно часто проходят эту процедуру, но, разумеется, с соблюдением безопасного промежутка. После сдачи крови нужно похвалить питомца . Если он проделал такой путь, то должен получить любимое лакомство или отметить этот день.

Сколько стоит донорская кровь? Оплата зависит от нескольких факторов и сильно варьируется. В клиниках в основном лишь подсказывают, где можно поискать донора. Взаимовыручка часто встречается среди знакомых, но если говорить о посторонних людях, то они редко оказывают подобные услуги бесплатно. Лично я с таким не сталкивался. Кровь для банка всегда оплачивается, но бывают разные условия: кто‑то дает деньги, кто‑то — сертификат на услуги в ветеринарной клинике. Средняя оплата за сдачу крови — 5000–8000 . Она едина для всех животных, невзирая на породу. В последнее время появляется все больше людей, которые пытаются улучшить свое материальное состояние за счет животных — сидят в группах для поиска доноров и предоставляют питомцев в обмен на деньги. Ветеринарные врачи знают их, потому что такие люди заводят несколько кошек или собак и регулярно привозят их для сдачи крови. Обычно по животному сразу видно, что его эксплуатируют: об этом говорят истощенный вид и следы от проколов . К сожалению, все что можно сделать — заявить о жестоком обращении с животным. Ветеринария — сложная сфера. Я не уверен, что здесь поможет регулирование, учитывая то, как в нашей стране работают и исполняют законы.

Полина Максутова Хозяйка собак-доноров

У меня два бигля. Одному шесть лет, второму — семь. Раньше мы жили в доме с ветеринарной клиникой, и оба наших пса наблюдались в ней с щенячества. Я близко общалась с врачами, и они рассказали, что животные тоже могут быть донорами. Когда нас впервые попросили помочь, я сразу же согласилась. Потом мы стали сдавать кровь раз в несколько месяцев (собакам, как и людям, требуется время на восстановление). Бигли не такие крупные, соответственно, они могут быть донорами для более мелких пород, например, йоркширских терьеров. Для лабрадора уже не подойдут — ему попросту не хватит донорской крови.

© Архив Полины Максутовой

Сдачи крови безболезненна, но я вожу на нее собак раз в три месяца. Процедура простая и устроена так же, как и у людей: животное осматривают, после чего ставят катетер. Мои питомцы переносят ее спокойно. Чаще всего мы делаем это в клинике с врачами, которых они знают и любят. Потом я кормлю их лакомством и уделяю больше внимания, поэтому они мотивированы быть донорами. В последнее время сдаем кровь чуть реже — у меня родился ребенок, мы переехали, — но если возникает экстренная ситуация, то не отказываем. Знаю, что спасли уже пять собак . Основная сложность — нехватка донорской крови. Если она нужна срочно, то лучше всего обращаться в банки, но и там ее часто нет в наличии, поэтому люди ищут доноров в панике. Многие хозяева просто не задумываются, что так их животные помогут другим без вреда для собственного здоровья. Мы делаем все бесплатно: выручаем знакомых врачей, отзываемся на объявления в соцсетях и состоим в списке доноров в нескольких клиниках. Главная мотивация — желание помочь .

Анастасия Покатилова Хозяйка собаки-донора

У меня пятилетний метис немецкой овчарки Рексар. Бывшие хозяева выкинули его из машины три года назад, а мой муж увидел в группе «Потеряшки» пост, что по району бродит большая собака, и фотографии, как она лежит на люке. Нам стало очень жалко животное, и мы поехали забирать его с надеждой на пристройство. Потенциальные владельцы, которые приезжали смотреть Роксара, спрашивали, можем ли мы сами кастрировать и привить его. Понимала, что они даже не хотят тратить деньги на своего питомца, и я — единственный шанс этого активного и молодого пса на качественную жизнь, поэтому оставила его у себя.

© Архив Анастасии Покатиловой

Недавно Рексар впервые стал донором. Подруга позвонила и попросила разместить в соцсетях объявление, что ее лабрадору срочно требуется донор. У него была злокачественная опухоль, ситуация внезапно обострилась, и псу в тот же день понадобилось переливание. Отозвались несколько человек. Первый донор не подошел по группе крови, второй был агрессивный и не дал даже поставить катетер. Времени больше не было, поэтому я решила помочь и экстренно привезла своего питомца в клинику. Рексар вел себя спокойно: благодаря дрессировке между нами есть контакт и доверие, и я приучала его к хорошему поведению в клиниках. В итоге питомец подруги успешно перенес операцию. Он уже в возрасте, но это продлило ему жизнь и облегчило состояние. Донора можно было найти быстрее, если бы люди были более отзывчивыми .

© Архив Анастасии Покатиловой

Однажды кошке моего брата потребовалась донорская кровь, и произошла нехорошая ситуация: мы нашли подходящий вариант, женщину с двумя кошками, которая сама написала мне в соцсетях. По поведению мы поняли, что для нее это некий бизнес. Животные были неухоженные, в плохом состоянии, и она сразу запросила деньги за кровь — около 3000 рублей. Ситуация была экстренная, и мы согласились, но от этой истории остались очень неприятные ощущения. Было бы здорово, чтобы такого вообще не было, но, к сожалению, в России эта сфера никак не регулируется.

Я бы хотела заниматься донорством, но у моей собаки скрыты сосуды, и в них очень трудно поставить катетер. Рексару делали три или четыре прокола в поисках нужной вены, поэтому, скорее всего, буду откликаться только в экстренных ситуациях, когда о помощи попросят хорошие знакомые или близкие.

Хочется, чтобы хозяева животных знали, что донорство — не страшно и не вредно, но многие думают только о себе, пока с ними не случится беда.



Дмитрий Груздев Искал кота-донора

У нас с женой была кошка, которую мы каждое лето возили на дачу в Ярославскую область, и однажды мы обнаружили у нее ранку. Не поняли, что это: то ли она на что‑то напоролась, то ли подралась. В Петербурге мы сразу пошли в ветеринарную клинику, и через пару дней после обследований врачи поставили предварительный диагноз: панкреатит и резкое снижение лейкоцитов в крови. Также они сказали, что в течение суток кошке требуется переливание.

© Архив Дмитрия Груздева

Мы ничего не понимали и чувствовали сильную тревогу. Стали обращаться к знакомым и попутно искать добровольцев в соцсетях. Я выложил пост во «ВКонтакте», а коллеги разместили наше объявление в рабочем чате. Через полтора часа мне дали контакты женщины, которая сразу же согласилась нам помочь. Она до последнего отказывалась от вознаграждения, хоть и не была нашей знакомой. Было видно, что это очень неравнодушный человек. C большим трудом, но мы все-таки оплатили донорскую кровь и такси до дома. Посчитали, что лучше отблагодарить человека за потраченные время и силы. На следующий день анализы нашей кошки стали лучше, но, к сожалению, в конечном счете это не помогло: одним переливанием было не обойтись.

© Архив Дмитрия Груздева

До этого момента я не знал и не задумывался, что животным тоже нужны доноры. Решил, что если мы с женой снова заведем домашнее животное и к нам обратятся за такой помощью, то мы обязательно согласимся. Слышал, что некоторые люди зарабатывают с помощью животных-доноров, которых находят на улице или в приютах. Мне кажется, это недостойно, а также неправильно с медицинской точки зрения. Все-таки для переливания нужен здоровый, привитый питомец. Это варварство и угроза для здоровья животного.

Светлана Турлюк Искала собаку-донора

Нашу собаку Челси мы с дочкой нашли на «Авито», когда ей было три с половиной месяца. Предыдущие хозяева отдавали ее, потому что у них «появилась аллергия». Вскоре мы поняли, что проблема была в слабом здоровье щенка и разных болячках, с которыми мы боролись все эти годы. Челси переносила переливание крови два раза. В октябре 2018 года у нее воспалилась матка: ей срочно провели операцию, после которой началась несвертываемость крови. Я не знала, что делать, потому что столкнулась с такой ситуацией впервые, очень запаниковала. Моя дочь выложила пост, что Челси нужна донорская кровь, и меня удивило, что посторонние люди были готовы помочь нам. В итоге я нашла донора во дворе: девушка согласилась помочь, хотя и волновалась за своего питомца. Многим кажется, что, спасая одну собаку, мы жертвуем другой, но это не так .

© Архив Светланы Турлюк

Второй раз мы столкнулись с переливанием, потому что у Челси обострилась злокачественная опухоль, и врачи должны были срочно ее оперировать. Так как у нее проблемы со свертываемостью крови, нас попросили заранее найти донора, и мы с дочкой снова выложили пост. Первым откликнулся хозяин крупного и молодого лабрадора, но его кровь не подошла. Второй пес вел себя агрессивно, и врачи не смогли с ним справиться. У меня началась паника, обзвонила всех кого только можно. В итоге знакомая согласилась помочь и уже через час была в клинике. Кстати, оба раза хозяева не просили оплату и даже отказывались от денег. Была очень сложная операция, удаляли часть легкого, но все прошло хорошо. Челси была в клинике три дня — она умница: все выдержала и восстановилась всего за две недели. Эта история сильно повлияла на меня. После всего случившегося ко мне обратились за помощью с донорством, и я не раздумывая поехала в клинику со своим котом. Но я побоялась бы участвовать в таком, если бы до этого сама не столкнулась с необходимостью экстренного переливания крови для своего питомца.