Хозяева кошек и собак часто сталкиваются с поиском донорской крови для своих питомцев, а вместе с тем — с паникой и страхом, потому что ее сложно найти. Мы поговорили с ветеринарным врачом и хозяевами животных о поиске добровольцев, донорском опыте, недоверии окружающих и мошенниках.
Ветеринарный врач
Как устроено донорство у животных?
Переливание может понадобиться собакам и кошкам при переломах, падениях с высоты, внутренних кровотечениях, а также хронических заболеваниях печени или почек. У разных животных донорство отличается. Например, собаке можно перелить кровь без дополнительных исследований, если это происходит впервые, а следующие процедуры проводят с перекрестной пробой: врач берет кровь донора и реципиента, смешивает и проверяет на совместимость. Для кошек же она требуется всегда.
Чтобы стать донором, животное должно быть клинически здоровым и вакцинированным. В идеале собак нужно проверять на векторные инфекции, например, кровепаразиты. Кошек — на медленные хронические и вирусные инфекции. Это необходимый минимум, но не всегда есть время на исследования. В экстренных случаях мы делаем только перекрестную пробу, чтобы организм не отверг ее и здоровье пациента не ухудшилось.
Где ищут доноров?
Чаще всего хозяева животных ищут помощь через знакомых или в соцсетях. Большинство групп модерируются зоозащитниками и неравнодушными людьми, поэтому шанс наткнуться на мошенников мал. Еще кровь можно купить в специальных банках при ветеринарных клиниках. Например, в Dr. Pet’s, Ветеринарной клинике им. Айвэна Филлмора и Референтной ветеринарной клинике Сотникова в Петербурге.
Донорская кровь для животных в дефиците. По моим наблюдениям, ветеринарные клиники сталкиваются с ее нехваткой минимум раз в неделю. Иногда врачи предоставляют в качестве доноров своих домашних животных.
Опасно ли это?
Для донорства есть противопоказания: любые вирусные заболевания и онкологические заболевания. Еще, помимо новорожденных или возрастных животных, сдавать кровь не могут кошки или собаки с больным сердцем. Также не подходят животные, которые склонны к стрессу и проявлениям паники. Процедуру можно провести под наркозом или под седативными препаратами, но лучше всего избегать этого.
Если хозяева идут на риск, то мы объясняем, что у реципиента (тот, кому переливают кровь или пересаживают донорский орган. — Прим. ред.) могут быть последствия от стресса, начиная от идиопатического цистита (воспаление мочевого пузыря неинфекционной природы. — Прим. ред.), заканчивая проблемами с сердцем.
Чем крупнее собака или кошка, тем больше крови можно взять. Это делают двумя способами — из яремной вены на шее или через переферические вены на конечностях. Само переливание занимает от трех до шести часов, но если пациент в тяжелом состоянии, то процесс можно ускорить. Донор может сдавать кровь не чаще, чем раз в два месяца.
Переливание никак не вредит животному-донору. У нас в клинике есть питомцы, которые довольно часто проходят эту процедуру, но, разумеется, с соблюдением безопасного промежутка. После сдачи крови нужно похвалить питомца. Если он проделал такой путь, то должен получить любимое лакомство или отметить этот день.
Сколько стоит донорская кровь?
Оплата зависит от нескольких факторов и сильно варьируется. В клиниках в основном лишь подсказывают, где можно поискать донора. Взаимовыручка часто встречается среди знакомых, но если говорить о посторонних людях, то они редко оказывают подобные услуги бесплатно. Лично я с таким не сталкивался.
Кровь для банка всегда оплачивается, но бывают разные условия: кто‑то дает деньги, кто‑то — сертификат на услуги в ветеринарной клинике. Средняя оплата за сдачу крови — 5000–8000. Она едина для всех животных, невзирая на породу.
В последнее время появляется все больше людей, которые пытаются улучшить свое материальное состояние за счет животных — сидят в группах для поиска доноров и предоставляют питомцев в обмен на деньги. Ветеринарные врачи знают их, потому что такие люди заводят несколько кошек или собак и регулярно привозят их для сдачи крови. Обычно по животному сразу видно, что его эксплуатируют: об этом говорят истощенный вид и следы от проколов. К сожалению, все что можно сделать — заявить о жестоком обращении с животным. Ветеринария — сложная сфера. Я не уверен, что здесь поможет регулирование, учитывая то, как в нашей стране работают и исполняют законы.
Хозяйка собак-доноров
У меня два бигля. Одному шесть лет, второму — семь. Раньше мы жили в доме с ветеринарной клиникой, и оба наших пса наблюдались в ней с щенячества. Я близко общалась с врачами, и они рассказали, что животные тоже могут быть донорами. Когда нас впервые попросили помочь, я сразу же согласилась. Потом мы стали сдавать кровь раз в несколько месяцев (собакам, как и людям, требуется время на восстановление).
Бигли не такие крупные, соответственно, они могут быть донорами для более мелких пород, например, йоркширских терьеров. Для лабрадора уже не подойдут — ему попросту не хватит донорской крови.
Сдачи крови безболезненна, но я вожу на нее собак раз в три месяца. Процедура простая и устроена так же, как и у людей: животное осматривают, после чего ставят катетер. Мои питомцы переносят ее спокойно. Чаще всего мы делаем это в клинике с врачами, которых они знают и любят. Потом я кормлю их лакомством и уделяю больше внимания, поэтому они мотивированы быть донорами. В последнее время сдаем кровь чуть реже — у меня родился ребенок, мы переехали, — но если возникает экстренная ситуация, то не отказываем. Знаю, что спасли уже пять собак.
Основная сложность — нехватка донорской крови. Если она нужна срочно, то лучше всего обращаться в банки, но и там ее часто нет в наличии, поэтому люди ищут доноров в панике. Многие хозяева просто не задумываются, что так их животные помогут другим без вреда для собственного здоровья.
Мы делаем все бесплатно: выручаем знакомых врачей, отзываемся на объявления в соцсетях и состоим в списке доноров в нескольких клиниках. Главная мотивация — желание помочь.
Хозяйка собаки-донора
У меня пятилетний метис немецкой овчарки Рексар. Бывшие хозяева выкинули его из машины три года назад, а мой муж увидел в группе «Потеряшки» пост, что по району бродит большая собака, и фотографии, как она лежит на люке. Нам стало очень жалко животное, и мы поехали забирать его с надеждой на пристройство.
Потенциальные владельцы, которые приезжали смотреть Роксара, спрашивали, можем ли мы сами кастрировать и привить его. Понимала, что они даже не хотят тратить деньги на своего питомца, и я — единственный шанс этого активного и молодого пса на качественную жизнь, поэтому оставила его у себя.
Недавно Рексар впервые стал донором. Подруга позвонила и попросила разместить в соцсетях объявление, что ее лабрадору срочно требуется донор. У него была злокачественная опухоль, ситуация внезапно обострилась, и псу в тот же день понадобилось переливание. Отозвались несколько человек. Первый донор не подошел по группе крови, второй был агрессивный и не дал даже поставить катетер. Времени больше не было, поэтому я решила помочь и экстренно привезла своего питомца в клинику.
Рексар вел себя спокойно: благодаря дрессировке между нами есть контакт и доверие, и я приучала его к хорошему поведению в клиниках. В итоге питомец подруги успешно перенес операцию. Он уже в возрасте, но это продлило ему жизнь и облегчило состояние. Донора можно было найти быстрее, если бы люди были более отзывчивыми.
Однажды кошке моего брата потребовалась донорская кровь, и произошла нехорошая ситуация: мы нашли подходящий вариант, женщину с двумя кошками, которая сама написала мне в соцсетях. По поведению мы поняли, что для нее это некий бизнес. Животные были неухоженные, в плохом состоянии, и она сразу запросила деньги за кровь — около 3000 рублей. Ситуация была экстренная, и мы согласились, но от этой истории остались очень неприятные ощущения. Было бы здорово, чтобы такого вообще не было, но, к сожалению, в России эта сфера никак не регулируется.
Я бы хотела заниматься донорством, но у моей собаки скрыты сосуды, и в них очень трудно поставить катетер. Рексару делали три или четыре прокола в поисках нужной вены, поэтому, скорее всего, буду откликаться только в экстренных ситуациях, когда о помощи попросят хорошие знакомые или близкие.
Искал кота-донора
У нас с женой была кошка, которую мы каждое лето возили на дачу в Ярославскую область, и однажды мы обнаружили у нее ранку. Не поняли, что это: то ли она на что‑то напоролась, то ли подралась. В Петербурге мы сразу пошли в ветеринарную клинику, и через пару дней после обследований врачи поставили предварительный диагноз: панкреатит и резкое снижение лейкоцитов в крови. Также они сказали, что в течение суток кошке требуется переливание.
Мы ничего не понимали и чувствовали сильную тревогу. Стали обращаться к знакомым и попутно искать добровольцев в соцсетях. Я выложил пост во «ВКонтакте», а коллеги разместили наше объявление в рабочем чате. Через полтора часа мне дали контакты женщины, которая сразу же согласилась нам помочь.
Она до последнего отказывалась от вознаграждения, хоть и не была нашей знакомой. Было видно, что это очень неравнодушный человек. C большим трудом, но мы все-таки оплатили донорскую кровь и такси до дома. Посчитали, что лучше отблагодарить человека за потраченные время и силы. На следующий день анализы нашей кошки стали лучше, но, к сожалению, в конечном счете это не помогло: одним переливанием было не обойтись.
До этого момента я не знал и не задумывался, что животным тоже нужны доноры. Решил, что если мы с женой снова заведем домашнее животное и к нам обратятся за такой помощью, то мы обязательно согласимся.
Слышал, что некоторые люди зарабатывают с помощью животных-доноров, которых находят на улице или в приютах. Мне кажется, это недостойно, а также неправильно с медицинской точки зрения. Все-таки для переливания нужен здоровый, привитый питомец. Это варварство и угроза для здоровья животного.
Искала собаку-донора
Нашу собаку Челси мы с дочкой нашли на «Авито», когда ей было три с половиной месяца. Предыдущие хозяева отдавали ее, потому что у них «появилась аллергия». Вскоре мы поняли, что проблема была в слабом здоровье щенка и разных болячках, с которыми мы боролись все эти годы.
Челси переносила переливание крови два раза. В октябре 2018 года у нее воспалилась матка: ей срочно провели операцию, после которой началась несвертываемость крови. Я не знала, что делать, потому что столкнулась с такой ситуацией впервые, очень запаниковала. Моя дочь выложила пост, что Челси нужна донорская кровь, и меня удивило, что посторонние люди были готовы помочь нам. В итоге я нашла донора во дворе: девушка согласилась помочь, хотя и волновалась за своего питомца. Многим кажется, что, спасая одну собаку, мы жертвуем другой, но это не так.
Второй раз мы столкнулись с переливанием, потому что у Челси обострилась злокачественная опухоль, и врачи должны были срочно ее оперировать. Так как у нее проблемы со свертываемостью крови, нас попросили заранее найти донора, и мы с дочкой снова выложили пост. Первым откликнулся хозяин крупного и молодого лабрадора, но его кровь не подошла. Второй пес вел себя агрессивно, и врачи не смогли с ним справиться. У меня началась паника, обзвонила всех кого только можно. В итоге знакомая согласилась помочь и уже через час была в клинике. Кстати, оба раза хозяева не просили оплату и даже отказывались от денег.
Была очень сложная операция, удаляли часть легкого, но все прошло хорошо. Челси была в клинике три дня — она умница: все выдержала и восстановилась всего за две недели.
Эта история сильно повлияла на меня. После всего случившегося ко мне обратились за помощью с донорством, и я не раздумывая поехала в клинику со своим котом. Но я побоялась бы участвовать в таком, если бы до этого сама не столкнулась с необходимостью экстренного переливания крови для своего питомца.