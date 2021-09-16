На днях стало известно, что тренер бельгийского «Андерлехта» Крейг Беллами заявил, что покидает свой пост, чтобы сосредоточиться на борьбе с депрессией. Несмотря на примеры из других видов спорта, в мире футбола меньше говорят о ментальных проблемах, но стигму постепенно удается снять.

Беллами — важная фигура для английского футбола: он провел почти 500 матчей за карьеру, играл в «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». Невысокий коренастый форвард наводил страх не только на соперников, но и на арбитров (однажды в подтрибунном помещении схватил за промежность известного судью Марка Клаттенбурга), болельщиков (ударил по лицу выбежавшего на поле фаната) и даже товарищей по команде (побил клюшкой для гольфа партнера по «Ливерпулю» Йона-Арне Риисе).

Но даже у самых брутальных парней бывают ментальные проблемы. В прошлом году валлиец признался, что уже несколько лет страдает от маниакальной депрессии. «На протяжении последних трех-четырех лет я страдаю депрессией, мне диагностировали ее, и я не могу с ней справиться», — рассказывал он в интервью каналу Sky Sports. При этом футболист признавался, что тяжело себя чувствовал, будучи игроком: «В течение карьеры я чувствовал себя намного хуже с эмоциональной точки зрения, я приходил домой и не хотел ни с кем разговаривать иногда по трое суток. У меня была молодая жена и семья, но я действительно не хотел разговаривать. Я закрывался в комнате и ложился спать, это было моим единственным способом борьбы с депрессией».

Беллами говорил также, что многие из игроков его поколения сталкивались с похожими проблемами. Исследования это подтверждают: ассоциация профессиональных футболистов FIFPro еще в 2014 году заявила, что у 13% футболистов-мужчин диагностированы признаки депрессии и сопутствующих ментальных проблем, а в прошлом году говорила о том, что их число удвоилось после остановки соревнований из‑за коронавируса.

Депрессия и ментальные проблемы мучили футболистов и раньше — и даже доводили до самоубийств , — но открыто о них стали говорить только в последние годы.

Действующие футболисты тоже берут паузу в карьере

О влиянии ментального здоровья на выступления футболистов заговорили в прошлом году после того, как итальянская «Аталанта» (клуб Алексея Миранчука. — Прим. ред.) объявила, что одна из главных ее звезд, Йосип Иличич, не будет играть в оставшихся матчах сезона из‑за обострившейся депрессии. В 2014 году словенцу диагностировали депрессию и биполярное аффективное расстройство, но, несмотря на болезнь, он сыграл около 200 матчей в чемпионате Италии, а за пару дней до того, как весь мир отправился на самоизоляцию, забил четыре мяча в Лиге чемпионов (такое случается редко).

Но в удачный сезон вмешалась депрессия, приступы которой связывают как раз с коронавирусом: ситуация в Бергамо могла напомнить Иличичу детские годы и войну, а партнер по «Аталанте» Папу Гомес говорил, что словенец переболел ковидом и опасался за свое здоровье. Случай Иличича уникальный: клубы открыто стали говорить о наличии ментальных проблем у футболистов и называть их в качестве причины невыхода на поле — буквально пару лет назад прикрылись бы простой травмой или физическим недомоганием.

Ментальные проблемы уже убивали карьеры

В далеком 2007 году в «Барселоне» появился юный нападающий Боян Кркич, которого сразу окрестили «новым Месси». Но стать звездой ему помешали панические атаки, которые начались сразу же после дебютного матча за «Барсу». Спустя полгода из‑за панической атаки он и вовсе не смог выйти на поле за сборную — для прессы тогда ситуацию представили как «острый приступ гастроэнтерита», — а затем отказался от вызова на Евро-2008. «Мне больно говорить это, но я не могу согласиться. Я мечтаю сыграть за Испанию, но мое тело подводит меня», — сказал он главному тренеру по телефону.

Боян ушел из «Барсы» и успел много поиграть в Европе, но о проблемах рассказал только в 2018 году в большом интервью The Guardian.

И жизни

Валлиец Гари Спид провел в АПЛ 535 матчей — больше только у Райана Гиггза и Дэвида Джеймса — и по праву считается легендой английского футбола. В ноябре 2011-го он покончил жизнь самоубийством. Позже выяснилось, что у Спида была депрессия. После смерти его жена обнаружила письмо, написанное им в 17-летнем возрасте: «Я в депрессии. Сейчас я иду спать и надеюсь, что никогда не проснусь». Лесли, сестра Гари, рассказала о депрессии футболиста в документальном фильме «Football’s Suicide Secret»: «Он скрывал это от нас, потому что люди, страдающие от депрессии, не только борются с болезнью, но и со стигмой».

В 2009 году жизнь самоубийством покончил голкипер Роберт Энке. Немецкий спортсмен боролся с депрессией с 2003 года, но его состояние серьезно ухудшилось после смерти двухгодовалой дочери в 2006 году. Энке никогда не афишировал свои проблемы, в том числе потому, что боялся потерять место в составе: спустя всего шесть дней после смерти дочери он занял место в воротах в очередном матче.

Раньше проблемы игнорировали, но теперь в них признаются звезды и действующие игроки

Бывший футболист «Астон Виллы» и «Ливерпуля» Стэн Коллимор неоднократно признавался в твиттере о том, что страдает от депрессии, спит по 20 часов в сутки и не может подняться с кровати, чтобы сходить в душ. В одном из интервью он говорил, что не чувствовал достаточной поддержки, когда был футболистом: «Мой тренер как‑то сказал мне: „Ты зарабатываешь 20 тысяч в неделю, с чего тебе быть в депрессии?“»

В 2018-м о пережитой депрессии на фоне серьезной травмы рассказал бывший защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз, а два года назад в ментальных проблемах признался даже Джанлуиджи Буффон.

И о серьезности депрессии стали говорить даже те, кто никогда ее не испытывал

В марте этого года о депрессии высказался испанский нападающий «Ювентуса» Альваро Мората: «У меня депрессии никогда не было и, надеюсь, не будет. Но в какой‑то момент я был близок к ней. Я считаю, что депрессии придается недостаточно большое значение. Депрессия — это такой же недуг, как и перелом лодыжки. Даже для моего поколения обращение к психологу не считается нормальным. Но это должно стать нормой».