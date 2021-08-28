Елена Храмова переехала в ОАЭ четыре года назад. Сейчас она работает в полугосударственной структуре. ОАЭ — одна из самых безопасных стран, там красивая природа, много развлечений — есть даже искусственный горнолыжный спуск. Но у этого существует и обратная сторона. Мы поговорили с Еленой и узнали, так ли идеальна и беззаботна жизнь в Эмиратах.

«Переезд вывел меня из депрессии» Я родилась в небольшой деревне под Самарой, а потом вместе с родителями переехала в Нижневартовск. Там получила высшее юридическое образование. Работала в фонде социального страхования, затем в нефтяной компании, а в 23 года вышла замуж, переехала в Москву и родила дочку. Через 12 лет мы с мужем развелись. У меня началась депрессия. В этот период знакомая предложила приехать ненадолго в Дубай — помочь с открытием фирмы. Для меня это оказалось переломным событием: в Москве ничего не держало, я хотела двигаться дальше, но не знала, как и куда.

До этого я уже была в Эмиратах несколько раз. В первую поездку город не понравился. Возможно, потому что я не была знакома с арабской культурой. Ну песок, ну небоскребы — не зацепило.

А во второй раз мне удалось познакомиться с разными людьми. И этот опыт общения изменил мое мнение. Переезд вывел меня из депрессии. За две недели мне удалось посмотреть город и почувствовать себя в своей тарелке. После возвращения в Москву мне выслали рабочий контракт для визы. Я подумала, что если попробую себя в ОАЭ, то ничего не потеряю — вернуться можно всегда. И рискнула. Дочка осталась в России. Единственное, нужно было немного подтянуть английский: переживала, что могу не понять каких‑то тонкостей в документах. «Местные работают пять дней, и зарплата у них в три раза выше, чем у иностранцев» В ОАЭ я уже четыре года. Первое время жила в Дубае, а сейчас — в Абу-Даби. Изначально я работала в девелоперской компании, которая продавала объекты на стадии строительства. Она же и предоставила мне бесплатно первое жилье в небоскребе. В Дубае строится много элитной недвижимости, в которую выгодно вкладывать деньги. Через полгода владелец закрыл компанию, и я устроилась юрист-консультантом в другое агентство. Через пару лет эта сфера мне наскучила, я перешла в структуру, которая подчиняется министерству труда. Для этого мне пришлось переехать в Абу-Даби. Тут больше местных жителей и меньше туристов, экспатов. Это промышленный и политический центр страны. Здесь жизнь течет более размеренно и традиционно. Получить подобное приглашение — большая удача, потому что в госструктуру нелегко попасть без знакомств или знаний арабского. Я занимаюсь правонарушениями на производстве: расследованием разных случаев и тренингами для тех, кто уже работает или только приехал по рабочей визе.

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Сейчас я планирую серьезно учить арабский язык — это дает много преимуществ в карьере и общении. В ОАЭ это официальный язык, но без знаний английского тоже не обойтись. Я многое понимаю, плюс использую переводчик. На работе много документов на арабском. Я перевожу все на английский с помощью переводчика. Самое сложное — грамматика. В арабском особый порядок слов, а читается все справа налево. В институтах преподают литературный арабский, но в жизни мало кто говорит на нем, так как у каждого региона свой диалект.

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Коренных эмиратцев в стране около 20%, остальные — иностранцы, которые приезжают по контракту. В ОАЭ есть специальная программа защиты местного населения. Эмиратцы больше защищены законом: у них особые процедуры трудоустройства, увольнения, льготы и социальный пакет, больше отпуск. В государственных структурах работают только эмиратцы, а в частных фирмах должен работать определенный процент местных. Для них выбирают высокие должности с хорошими гонорарами — в среднем зарплата у эмиратцев в три раза выше. Так правительство борется с безработностью. Местные работают по шесть часов в день и отдыхают в субботу, в то время как остальные заняты шесть дней и восемь часов в день. А за переработанные часы тут не платят. Отпуска для всех одинаковые — 30 рабочих дней, но местные без труда могут взять еще дни для отдыха, в том числе на паломничество (хадж). Есть официальные религиозные праздники, примерно 10 дней, когда дают дополнительные выходные. Но на Новый год никто не отдыхает: в этом году первого января мы все работали. Эмиратцев боятся увольнять, даже если они недобросовестно относятся к работе . Они могут опаздывать, прогуливать, и руководство к этому лояльно. При увольнении они гарантировано получают крупную сумму. Также они могут обучаться в любом вузе из определенного списка за счет государства, поэтому многие эмиратцы окончили престижные американские или английские школы.

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Я работаю с коллегами разных национальностей, в основном эмиратцами — у нас 62 человека, из которых 42 — мужчины. Все свободно говорят на английском. Коллеги открытые и отзывчивые: с ними можно поболтать на любые темы, пошутить, посмеяться, сходить на кофе. Во время Рамадана мы все вместе вечером ужинаем, что очень сближает. Сейчас я чувствую усталость. Тут есть замечательные места для отдыха — пустыня, пляж, — но у меня на это нет времени. Я не была на море целый год (несмотря на то что рядом Персидский залив). И это большая проблема для многих. У меня всего один выходной, в который хочется выспаться, съездить в соседний эмират, покататься на лошадях и не только. Летом температура достигает 45 градусов, но работать это не мешает. Тут везде кондиционеры, даже на остановках (в ОАЭ остановки закрытого типа, напоминающие киоск. — Прим. ред.). По улице в этот период мало кто ходит: скрываются дома или в шопинг-молах. Местные привыкли к высоким температурам, а в 15-20 градусов могут даже надеть куртку.

«Местные любят показывать свои фермы: лошадей, гончих собак или соколов» Первое время я жила Дубае на 27-м этаже 40-этажного небоскреба. Апартаменты предпочитают иностранцы, а местные — виллы. Во всех многоквартирных домах есть бассейны, паркинги, спортзалы и консьерж, который проверяет документы, чтобы никто посторонний не зашел. В некоторых домах есть дополнительный сервис — например, секьюрити, который припаркует ваше авто, уборка и химчистка, заказ готовой еды. Большой минус жизни в небоскребах — долгое ожидание лифта и сложности с парковкой. Несколько позже я переехала к друзьям на виллу у моря. Дом был окружен зеленью, а во дворе можно было готовить барбекю. После переезда в Абу-Даби я живу с семьей бойфренда в частном районе, от которого до работы примерно 35–40 минут езды. Я много времени провожу за рулем, и это проблема: в городе везде радары и камеры на дорогах, много полиции и большие штрафы за нарушение правил. С другой стороны, без машины здесь некомфортно, а такси обходится дорого.

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Тут принято дружить с соседями, особенно если ты живешь в частном доме. Они любят рассказывать о своих традициях, общаться, показывать свои фермы: лошадей, гончих собак или соколов — да-да, соколов, — у кого что есть. Тебя спокойно могут пригласить на чай или кофе. ОАЭ находятся в пустыне, но я не могу сказать, что местные экономят воду. Государство оплачивает им потребление воды и электричества. А вот иностранцы оплачивают все сами. Проблем с пресной водой нет — в стране много сооружений, которые очищают морскую воду.

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«Рассказы о том, что в ОАЭ живут богачи, сильно преувеличены» В ОАЭ среди иностранцев много трансгендерных персон, а еще здесь нет никаких черных списков в отношении людей гомосексуальной ориентации. Это интересно, потому что непонятно как, но уживается с мусульманской культурой. Тут нельзя прилюдно кричать, драться, показывать неприличные жесты — сразу штраф. Поэтому тут все разговаривают вежливо. Сложно ли второй раз выйти замуж девушке из ОАЭ? Нет. Но эмиратцы предпочитают отдавать дочерей за местных, брак обязательно должны одобрить родители. Они же и выбирают партнера. Если местная девушка захочет выйти замуж за иностранца, это практически невозможно . Еще в ОАЭ очень много объектов или вещей с приставкой «самый большой в мире». У них действительно есть такой пунктик. Думаю, это связано с желанием показать миру, как за 50 лет в пустыне можно построить развитый город. Тут мягкий климат, хороший сервис, море — все это привлекает туристов. Рассказы о том, что в ОАЭ живут богачи, сильно преувеличены. Да, они могут позволить себе больше остальных, но в Америке число обеспеченных людей выше. Изначально у правителей Эмиратов была идея создать государство, где не будет бедных — только средний класс. Но это утопия.

У ОАЭ есть и обратная сторона: на окраине городов в гетто живет много рабочих из Пакистана, Бангладеш и других стран, которые работают за копейки. Не раз слышала, что к персоналу на стройках относятся как к рабам.



«Здесь большое русское комьюнити, но при этом я бы не назвала его дружным» Местная публика очень любит курить кальян — шишу. Они могут сидеть за ним часами и обсуждать дела, смотреть спортивные передачи. «Русская» шиша в Дубае — самая дорогая, потому что в ней используются другие фильтры, благодаря которым не чувствуется привкус углей. Обычный кальян стоит 75 дирхам — 1475 рублей, русский же 150–200 дирхам — 2950–3934 рублей. Здесь популярны различные фестивали, например, фиников, конкурс чтецов, национальной еды, творчества и танцев. Особенно в Эмиратах любят верблюжьи бега: на них приезжают даже из соседних стран. За первые места вручают автомобили и серьезные деньги — около 270 тыс. рублей. Есть еще собачьи бега, соколиная охота. Местные любят смотреть футбол, поэтому тут много баров. Да и другие виды спорта приветствуются: единоборства, водные виды, велоспорт, бег, фитнес. И, конечно, «Формула-1», один из этапов которой проходит на искусственном острове около Абу-Даби. Тут особое отношение к конному спорту: практически каждый второй эмиратец владеет лошадьми. В стране много клубов, проводятся международные соревнования. Я тоже катаюсь. Посещаю клуб, который принадлежит женщине-пилоту. В ОАЭ большое русское комьюнити, но при этом я бы не назвала его дружным — никто не стремится знакомиться или сближаться. Возможно, потому что многие приезжают сюда ненадолго по работе или отдыхать. За все время у меня появилась только одна русская подруга.

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«Один из минусов рая — отсутствие свободы слова» На выходные местные разъезжаются по отелям с семьей и друзьями, поэтому в эти дни цены на отдых в два раза выше. Это популярный вид досуга: мне кажется, что все дело в смене обстановки, да и семьи могут себе это позволить. Много аквапарков и развлекательных центров для детей, есть даже крытый горнолыжный спуск. В Эмиратах много красивых мест для отдыха: горы Джабаль-аль-Хаджар в эмирате Фуджейра, откуда открывается невероятный вид на побережье Индийского океана. Местные любят кемпинги в пустыне и сафари. Эмираты — самая безопасная страна в мире. Здесь практически нет коррупции, везде камеры. Люди боятся нарушить закон, потому что тебя быстро найдут. Ты даже можешь пожаловаться на человека, который тебе сигналил на дороге.

Но один из минусов рая — отсутствие свободы слова. Мессенджеры и социальные сети контролируются специальным отделом полиции. Вас могут легко взломать и наказать за отправку интимных фото или критику власти.

Вы не можете прочитать объективную информацию: плохое об ОАЭ убирают из новостного потока. Профсоюзов нет, а забастовки запрещены. Любое нелестное высказывание грозит тюрьмой и депортацией. Но, с другой стороны, власти проявляют и благородство. Например, есть амнистия по штрафам. Отдельная тема про тюрьмы — там как в гостинице: хорошие условия и еда. Многие резиденты предпочитают посидеть за правонарушения, потому что после этого снимаются все штрафы. С одной стороны, в ОАЭ строгое законодательство, но с другой, это страна двойных стандартов. [Дубай часто называют столицей эскорта, но при этом] местным женщинам тут не только запрещено фотографироваться с открытыми частями тела, они и в соцсети практически не выкладывают лица, разве что кисти рук. Сейчас я живу с семьей бойфренда. Он местный. Мы познакомились на выставке гончих собак, где его псы принимали участие. Разный менталитет нам не мешает, мы хорошо друг друга понимаем. Мы даже отмечаем вместе Пасху и Рождество. Плюс я комфортно себя чувствую в арабской культуре.

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«Эмиратской кухни нет — это микс традиций соседних стран» У многих местных семей — даже у экспатов — есть две-три помощницы по дому: в зависимости от размера семьи и количества детей. В ресторанах более-менее доступные цены, да и тут в принципе любят пробовать что‑то новое, поэтому чаще всего местные ужинают вне дома. Я готовлю только для дочки, когда она гостит у меня. Сначала мне не зашла местная еда: все казалось безвкусным. Но потом я привыкла. Как таковой эмиратской кухни не существует, скорее это микс блюд из соседних стран, плюс тут много дорогих ресторанов с блюдами со всего мира: от стейков до роллов. Есть русская кухня. Местные едят много мучного, любят финики, мед, рис с мясом и специями, кебаб, салаты из зелени, фрукты. Мне нравится кунафа — это что‑то вроде сыра с медом и тестом с фисташками, которое растягивается. Еще одно популярное блюдо — запеченное мясо. Его закапывают в землю на 12 часов, где оно томится на углях. Что сколько стоит 1 кг фиников — 490 р.

1 кг куриного кебаба — 600 р.

1 кг крупных креветок — 1800 р.

Свежевыжатый сок в кафе — 236 р., в хорошем ресторане — 590 р.

Средняя цена за чашку кофе — 400 р.

1 кг говядины — 1400 р.

Мой средний чек за обед с доставкой до офиса — 1967 рублей (100 дирхам). Туда входит сок, хумус, салат, основное блюдо с гарниром.

Средний чек на одного в обычном кафе — около 3900 р.

Обед/ужин в дорогом месте может стоить 1000 дирхам — 19 тыс. р.

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«Штраф за прогулку по время локдауна был 95 тыс. рублей» В стране нет паники. Опять же везде стоят камеры, плюс сами жители докладывают о правонарушениях. В Абу-Даби приличный штраф за отсутствие маски, в Дубае проще. Во время локдауна (с марта по август 2020-го. — Прим. ред.) полиция патрулировала улицы и в случае прогулки тебя ждал штраф в 5000 дирхам (примерно 95 тыс. рублей). В Абу-Даби до сих пор регламентирован въезд: для этого нужно показать отрицательный ПЦР-тест, который сделан в последние 48 часов. Если вы планируете оставаться больше чем на неделю — снова сдаете тест. Все итоги отображаются в специальном приложении. Передвижения транспортных средств отслеживаются по GPS, поэтому въехать незамеченным не получится. В Абу-Даби много пунктов, где можно сделать анализы бесплатно, в Дубае такого нет. Много жителей уже вакцинировались. У нас доступны Sinopharm, Pfizer, «Спутник V». Тут все законопослушные. Я пока не приняла решение, поэтому каждые три дня сдаю тест. Для невакцинированных с 20 августа ввели особые особые условия: без отрицательного теста они не могут попасть в госучреждения, салоны красоты, шопинг-молы, кафе, рестораны. Люди без прививки могут попасть только в аптеки и супермаркеты. Но опять же эти правила только для резидентов Абу-Даби. Дубай ориентирован на туристов, поэтому там помягче.