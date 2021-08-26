Кошка или собака в квартире мало кого удивит. Но иногда люди проникаются любовью к самым разным животным — в том числе тем, кого принято считать сельскохозяйственными. «Афиша Daily» выяснила, каково это — держать дома курицу, гусей, утку и поросенка.

Маша и курочка Цыпа Москва

© Из личного архива

В сентябре 2019 года ко мне в Москву приехали родители выступать на конкурсе талантов. Я пошла их поддержать, в середине шоу по залу начала ходить девочка с корзинкой цыплят и раздавать их жюри и зрителям. Мол, подарок от спонсоров, они еще это подавали с лозунгом «Мы за гуманное отношение к животным». Я до сих пор не понимаю, как можно так раздавать живых существ, будто это игрушки или сувениры. Младшая сестра взяла цыпленка, хотя я была против — через пару дней вся семья должна была уезжать в Турцию, и он остался бы на мне. Так и получилось. Тогда мы еще не знали, мальчик это или девочка, и называли его Желточком. Позже мой отчим договорился отдать птенца знакомому из деревни. Нужно было подождать, пока он станет побольше, иначе взрослые куры его бы затоптали. Я растила его примерно с сентября по январь и в итоге не смогла отдать. Тогда уже мы знали, что это девочка. Понимала, что думать нужно не о себе и в деревне ей будет лучше, но каждый день плакала и не хотела расставаться. В итоге я нашла сообщество птицеводов, описала им ситуацию, и они все как один сказали, что курицу отдавать в деревню уже нельзя — она там погибнет, поскольку у нее нет иммунитета под курятник. Я все рассказала своему парню Коле, и он ответил: «Значит, подарим этому маленькому существу счастливую жизнь». С того момента я выдохнула, перестала терзаться, и Цыпа осталась с нами. Цыпа по породе — бройлер. Они живут максимум четыре месяца, за которые их откармливают до огромных размеров и забивают на мясо. Ей уже почти два года, но нюансы породы остаются — очень слабый иммунитет, цепляются все болячки. Еще, поскольку это выведенная порода, с мутациями, никак нельзя было предугадать, будет ли она нестись. Это опасно — у бройлеров крупные яйца, вынашивая которые птица может умереть. Я очень переживала, но она уже взрослая и пока не несется, надеюсь, и не будет.

За ней всегда нужно следить. Однажды она наелась древесного наполнителя — у нее раздуло зоб, пришлось вызывать врача. Тогда у нее нашли и кишечную палочку, и стафилококк, и чего только не было. Мы ее вылечили, и теперь я стараюсь внимательно следить за всем, что она сует в клюв. Недавно закрывала ее в зале, она там суккулент съела, который даже для кошек может быть опасен. Прошлым летом Цыпа запрыгнула на кухонный гарнитур и съела чуть ли не всю кастрюлю гречки. А бройлеров откармливать нельзя — у них слабые сердце и суставы, они не могут ходить и дышать, если наберут вес. Поэтому мы ее сажаем на диету, гоняем по квартире, убираем все съедобное с глаз. Нам повезло, что мы всегда можем за ней следить — я не работаю, а Коля на удаленке. Если гуляем, то включаем камеру и я смотрю за ней дистанционно. Она очень без нас скучает — когда уходим, встает у двери или спит там же. Когда возвращаемся, начинает кококать и ругаться, что нас долго не было. Мама говорит, что я как мем «Яжмать», но только с Цыпой — трясусь над ней постоянно, переживаю, вызываю врачей. Сейчас мы нашли двух надежных, которые всегда на связи — один приезжает к нам с УЗИ-аппаратом, второй берет анализы. Орнитологов, кстати, хороших мало, но мы живем в Москве — тут они хотя бы есть. Если бы мы жили в маленьком городе, нам бы сказали: «Да это же курица, плевать».

Я раньше тоже считала, что курицы тупые и бесполезные, ничего не понимают. Но Цыпа все перевернула с ног на голову. Она очень ласковая, умная, спокойная, не кричит, все понимает, сама приходит, ложится с нами, всех людей запоминает в лицо.

Я недавно читала статью, что у куриц очень высокий интеллект, а еще я подписана на зарубежную блогерку, которая научила свою курицу считать до шести.

© Из личного архива

Мы часто гуляем: я беру палатку или плед, и мы с ней сидим на лавочке или траве. Дети к нам не подходят, зато много взрослых интересуются — снимают нас, пытаются погладить или учат меня: «Ей надо на травку», «Ей надо больше воды». Один пожилой мужчина сказал: «Уже можно суп делать». В соцсетях тоже часто пишут, что лучше бы мы ее съели. Недавно наше видео в тиктоке набрало 5 млн. просмотров, даже в комментарии не захожу, не хочу себе портить настроение. Еще там всех интересует, как она ходит в туалет и нет ли запаха дома. Цыпа ходит в туалет на пол, мне не сложно за ней убрать, это занимает пару секунд. Но на самом деле она никогда не сделает это на руках или в переноске, будет терпеть до последнего. Куры умеют терпеть, наседки вообще могут терпеть по 12 часов, пока сидят на яйцах. Наша Цыпа выросла с котом, и мне кажется, она чувствует себя кошкой — мурлычет, ложится рядышком. Кот очень нейтрально к ней отнесся, понюхал и пошел дальше. Они вообще никогда не дрались и не агрессировали друг на друга. Она, как кошечка, спит целый день, ходит по квартире, чистит перышки, иногда мы с ней играем — нужно говорить «Ку-ку» и прятаться, тогда она подходит и кукарекает. Еще Цыпа сильно боится темноты, поэтому она спит рядом с нашей кроватью и я ее успокаиваю — только так она засыпает. В основном мы кормим ее зерном овса и ячменя, а на ужин каждый день даем ей разное: овощи, мясо, креветки иногда. Еще ввели комбикорм по совету доктора, но из‑за него она начала набирать вес и ей стало тяжело ходить, поэтому я ограничила его количество. Корма хватает надолго, зерна стоят по 50 рублей за пачку, поэтому содержать курочку, если не заморачиваться с врачами, совсем недорого.

Она ни слова не сказала, но очень изменила мою жизнь. У меня висит фотография с ней на стене, и там цитата из песни: «Если бы в тот же миг жизнь мою можно было бы заменить другой, я бы все равно пришла за тобой». Теперь я без нее никак. В какой‑то момент я стала себя ловить на мысли, что мне неприятно есть мясо. Долго от себя отгоняла это, думала: что, я из‑за цыпленка перестану есть любимую еду? Но как‑то приготовила гуляш и поняла, что не могу, просто кладу кусок в рот, а он не лезет. Уже почти два года, как я перестала есть мясо любых живых существ. Мое отношение к сельскохозяйственным животным кардинально изменилось. Почему мы одних любим, а других едим? Я раньше тоже рассуждала, что кошки и собаки — это одно, а коровы и курицы — другое, а сейчас трепетно отношусь ко всем животным, каждый из них все чувствует.

Евгения и гусь Блинчик Долгопрудный

© Из личного архива

Мне давно нравились гуси — я много читала о них, знала, что это умные птицы, которые все понимают и подвержены дрессировке. Если взять маленького гусенка и воспитывать с детства, он даже запомнит какие‑то команды. Но я бы не рискнула, наверное, заводить дома гуся — просто такое удивительное стечение обстоятельств, что он у меня появился. Этой весной на Масленицу у нас в городе впервые установили столб, как в старину, на который нужно было залезть и достать подарок. Кроме гуся, разыгрывали кроликов, микроволновку и что‑то еще по мелочи. Я решила, что гуся нужно забрать. Мне стало его жалко, и я попросила племянника поучаствовать в конкурсе. Рядом стояли люди, которые говорили: «Сейчас у нас будет шашлык или запеченный гусь». Может, они бы его и правда ощипали и приготовили, а может, и нет. Но гусь попал к нам, и мы назвали его Блинчиком — символ Масленицы. Блинчик был одичавший, он переживал сильный стресс и не понимал, куда его привезли и что происходит — до этого он жил на ферме с другими гусями. Постепенно стал осознавать, что я его кормлю и люблю, и шел навстречу, проявлял ко мне внимание. С каждым днем все больше доверял и разрешал брать себя на руки, гладить шею и крылья, иногда даже спал со мной на диване. Но, конечно, это не такое животное, как кошка или собака, которое само к тебе придет и будет проявлять чувства, он со своим характером. Как только Блинчик появился, я вызвала орнитолога — он обработал его спреем от блох, которые остались еще с фермы, сказал, что это мальчик и ему около года. Сейчас уже, наверное, год. Первые четыре дня у меня была паника. Думала даже, что, если я не справлюсь, нужно будет искать ферму или людей, которые смогут его принять, но на условиях, что он никогда не станет едой, ведь мы его от этого и спасли. Я не знала, что от него ожидать, иногда приходила, а дома все перевернуто. Бывало, что мне пора на работу выбегать, а я по четыре раза за ним убираю. За первую неделю я потеряла два килограмма точно из‑за ежедневной уборки — по несколько раз наклонялась и убирала за ним зерно, меняла воду и так далее. Сейчас он уже никак напакостить не может — я сделала все, чтобы после него было минимум уборки: спрятала все, что можно перевернуть, везде разложила влажные салфетки, антибактериальный спрей и туалетную бумагу, чтобы мыть за ним, поставила деревянные подставки для мисок с водой и едой, чтобы из них все не рассыпалось. Сейчас утренняя уборка у меня занимает минут двадцать.

Мне повезло, он очень интеллигентный и спокойный гусь . В основном молчит и редко гогочет. Наверное, причина его молчания в том, что у него нет друга или подруги, но мне сейчас площадь квартиры никак не позволяет иметь двух гусей. Если у меня появится дом, одного еще можно будет взять, наверное, девочку-подружку, а сейчас нет. Еще Блинчик очень любознательный — ему надо все посмотреть, узнать, что я делаю, надо везде засунуть клюв и попробовать, что я ем. Его любимое место дома — стол на кухне. Там он спит, а просыпается с первыми лучами солнца, в пять или шесть утра. Я встаю вместе с ним, открываю ему дверь, иначе он будет прыгать со стола, цокать по полу, а это громко и шумно, и ты в любом случае просыпаешься. По утрам он уходит в коридор и стоит около зеркала, разглядывает своего зеркального брата. Я его кормлю и оставляю на день в закрытой кухне, пока я на работе. Вечером он свободно ходит по всей квартире, наблюдает за мной, купается в ванне или тазике, смотрит в окно во двор, следует за мной как хвостик или опять же стоит около зеркала. Но больше всего он любит проводить время в воде, все-таки гусь — это водоплавающая птица. С двумя моими кошками Блинчик особо не контактирует — просто ходит мимо, иногда они могут шипеть друг на друга, но без агрессии. Если бы он появился у меня маленьким гусенком, может быть, они бы и проводили время вместе, но сейчас это больше похоже на соседство в коммунальной квартире. Людей Блинчик тоже побаивается, он не настолько ручной, чтобы ко всем лезть, иногда может заглянуть в комнату, посмотреть, кто пришел, но на этом все. Все мои друзья понимают, что если он косится или шипит, то подходить не надо. Он не укусит и не ущипнет, но может шипеть, предупреждая, что не в настроении. Как и любое живое существо, если ему не хочется, он не пойдет на руки.

© Из личного архива

Летом он переехал на дачу к моей сестре, потому что в квартире невозможно жарко. Не знаю, что будет с наступлением осени, но думаю, мы справимся и зимой он комфортно будет жить в квартире. Дома у него всегда есть зеленый корм — салатные листья. Я покупаю ему зерносмесь и комбикорм для водоплавающих, обязательно фрукты — Блинчик предпочитает яблоки. На даче он сам щиплет травку и ему достаточно подножного корма, но мы еще ставим в миску зерносмесь. Летом у него в приоритете сухая кукуруза и трава хвощ, которая растет в прудах и на болотах. Вкусы очень меняются, как и у людей — сегодня я люблю горький шоколад, а завтра захочу молочный, так же и Блинчик.

Мы пару раз гуляли на улице, но он не ходил сам, я держала его на руках — шлейки еще не было, а отпускать было страшно. По этой же причине подрезаем ему крылья, чтобы не было попыток взлететь. У него был однажды порыв — пролететь от кухни до коридора, а там проем узкий, и он рухнул. Ничего страшного не случилось, он отряхнулся и пошел, но, чтобы не было таких недоразумений, мы слегка обрезаем крылья. На улице он тоже может попытаться взлететь — недалеко, конечно, домашние гуси улетят максимум на 100 или 50 метров, но может пораниться или увидит чью-то собаку и испугается.

Благодаря Блинчику я узнала, что гуси не злые, что они не щиплются и не кусают за пятки, а привязываются к людям. И в очередной раз убедилась, что у каждого животного свой характер и что в первую очередь это живое существо и ущемлять его свободу и держать в клетке нельзя.

Я против цирков и контактных зоопарков, когда животные всю жизнь проводят в тесных клетках. Хочется всем дать волю, чтобы все гуляли, травку щипали и радостно жили. Сейчас для меня пройти мимо дворовой кошки и не накормить ее — уму непостижимо, всегда есть с собой пакетик корма.

С одной стороны, я против заведения недомашних животных в квартирах, им нужен простор. Но если это спасенное животное, как кто‑то выкупает лис с фабрик, где их выращивают на шкуры, или подбирает сороку — тогда, конечно, этим людям можно сказать спасибо. Но нужно обеспечить животному максимально комфортные условия и ко всему подходить с умом. А то как у нас часто бывает: «У меня сын захотел собаку, и я купил ему французского бульдога», а потом ребенку стало неинтересно через два дня, и собака страдает. Это печально и ужасно, что люди не думают наперед, и, к сожалению, с необычными животными это еще чаще происходит.

Арина и минипиг Филимон Архангельск

© Из личного архива

Как‑то в 2018 году я листала ленту в инстаграме и увидела милое видео с поросенком, который чесал спинку о ножку стула. Меня это очень позабавило, и я посмотрела еще несколько роликов с поросятами. Так и узнала о существовании мини- и микропигов — разница в том, что первые могут вырасти до 100 кг, вторые — до 40 кг. Оказалось, что это очень умные животные, которые поддаются дрессировке, а также гипоаллергенны, что для меня сыграло решающую роль. У моего папы аллергия на шерсть животных, поэтому в детстве у меня никогда не было даже кошек и собак. С момента, как я посмотрела видео, и до покупки минипига прошло меньше полугода. Все это время я изучала детали, разговаривала с владельцами минипигов, с заводчицей нашего Фила. Когда я решила его купить, мой на тот момент будущий муж поддержал меня, ему тоже они понравились, а родители отнеслись спокойно. Мама только переживала, что поросенок испортит пол, но мы с ним жили сначала в съемной квартире, потом в своей, и нигде ламинат не пострадал. Филимошу нам доставляли поездом из Сергиева Посада, он ехал почти день. Когда я пришла на перрон и увидела подъезжающий вагон, меня даже немного трясло от предстоящей встречи, я очень волновалась, радовалась, улыбалась. Когда проводница передала мне переноску и я увидела это крохотное чудо, запачканное кашей и жалобно хрюкающее, я даже прослезилась от умиления. Дома мы открыли клетку, поросенок очень пищал от страха, но все-таки медленно вышел. Вы бы видели, какой он был крохотный, просто размером с ладошку. Хоть тогда он еще боялся и неохотно давался на руки, мы его помыли и уложили на ковер. Потом все стало хорошо, практически в первый день он уже привык ко мне: «копал» руки пятачком, давал чесать себе пузико, бегал, резвился. Первое время я брала его спать с собой в кровать, потому что он по ночам просыпался и кричал. Приходилось его, как маленького ребенка, гладить, успокаивать, шушукать в ушко — это помогало, он прижимался к руке и засыпал.

© Из личного архива

В целом все трудности были только первый год, потому что Филенок был поросенком с набором болячек: нагноение после кастрации, грыжа в два месяца, эпилепсия, анемия, рахит. Я знала, на что шла, заводчица меня предупредила, что поросенок «бракованный» и от него отказались люди, которые должны были его купить. Кошка заводчицы поцарапала ему кожу над хвостом, и там началось нагноение. Мне стало его очень жалко. И хотя из‑за этого в цене он обошелся в два раза дешевле, на его лечение ушло в три раза больше. Так что те, кто мне говорит, что я его взяла из‑за выгодной цены, очень ошибаются. Болячки обнаруживались постепенно, я этого ожидала, смотря на других поросят и зная, что он был самым маленьким и последним в помете, но не думала, что будет такой набор. Филя — что‑то среднее между кошкой и собакой. Он эгоист, не всегда понимает, что как удобно ему — неудобно для других, может поворчать, ленивый, много спит. В то же время он очень ласковый, любит обниматься, всегда ложится, прижавшись к нам. Хороший мальчик он только тогда, когда в гостях никого нет. Когда кто‑то приходит, мы запираем его в комнате, потому что он начинает кричать и иногда кидаться на человека — так он защищает территорию, это инстинкт поросят. На улице он нейтрально относится и к людям, и к другим животным, но мы все равно гуляем не так часто, как хотелось бы, — не люблю расспросы людей. Они бывают часто, и больше раздражает их однотипность, ведь каждый думает, что он первый придумал шутку про заготовку мяса к Новому году или про голодное время . Для меня это все равно что сказать то же самое владельцам собак и кошек. Поэтому мы обычно выезжаем за город, чтобы гулять на даче. Ошейник и шлейка ему не нужны — на улице Фил не бегает, а стоит и смотрит по сторонам, может улечься, ходит, только если мы его зовем или если видит, что мы уходим. Сейчас Филу три года, он весит 15 килограмм, и я не знаю, вырастет он еще или нет. Хоть сейчас он и здоров, но остались последствия прошлых болезней — у него сильный прогиб спины и ему тяжело ходить. Я видела свинок и покрупнее, но думаю, вес зависит от питания, а мы стараемся давать ему только правильную пищу. В детстве кормили детскими кашами и пюрешками, а когда вырос, то начали давать фрукты, овощи, гречку, иногда в качестве вкусняшки те же детские пюрешки. Важно кормить свинок правильно, чтобы они не потолстели — не потому что они будут большими и это некрасиво, а потому что это сказывается на их здоровье.

© Из личного архива

Фил поначалу бежал на кухню, как только слышал звук микроволновки. Когда он был маленьким, мы часто разогревали ему еду, и он запомнил, что после этого звука его кормят. Это было не прикольно, потому что он прибегал каждый раз, даже если еду мы грели не для него. Когда он перешел на овощи, фрукты и каши, которые не надо разогревать, мы начали говорить: «Филя, кушать». Он запомнил, и теперь слово «кушать» в нашей семье табу, если мы говорим не про Филю — услышав его, он прибегает на кухню, чавкает, попрошайничает, бодается пятачком, если мы не даем еду. Греча у нас бесплатная, мужу на работе выдают, покупаем мы только фрукты, овощи и пюрешки, в месяц выходит максимум тысяча рублей на еду поросенку. Поначалу еще на пеленки тратили, но сейчас у нас лоток с резиновым ковриком, так что они не нужны. Врачей посещаем редко, только по случаю — недавно случился приступ, Фил начал задыхаться, и на лечение ушло 12 тысяч. Если свиньи будут дома одни слишком долго, у них может появиться депрессия . Мой муж работает с 8 до 18 часов, а я с 14 до 20, и Филимон один максимум 4–5 часов. Обычно он просто спит, сам выбрал себе место для сна — закуток, где стоит стиральная машина, там мы ему и постелили одеяло. Поначалу он путал лежанку и туалет, но потом приучился. Сейчас он может специально сходить в туалет не туда, если мы вовремя не почистим лоток, но это случается редко и чаще по нашей вине. Хрюкал только первое время, сейчас делает это, только когда хочет. Так что Фил спокойный свин, никому не мешает.

© Из личного архива

Фил спит с нами в кровати каждую ночь, потому что он чистый и любит прижиматься. Вообще поросята в хлеву тоже жмутся друг к другу, поэтому и мы берем его в кровать, чтобы он чувствовал, что он не один. Раньше он просыпался рано, в 5–6 утра, потому что хотел есть, и его кормил мой муж. Я не способна так рано вставать. Когда муж ушел в армию, я подумала, что мне не избежать этой участи, но на удивление Фил в первую же ночь проспал ровно до того момента, пока я сама не проснулась, и только потом захрюкал в ожидании еды. Потом муж перешел на контракт и стал вставать рано из‑за работы, и Фил теперь встает вместе с ним на завтрак. Поест и возвращается ко мне под бок, и мы спим дальше. Когда появился Фил, у меня ушел стереотип, что свиньи грязные. Я скажу так — свиньи грязными будут тогда, когда за ними плохо ухаживают или если они живут в хлеву. Наш Фил пахнет розами и лавандой, потому что часто купается. Лоток всегда чистый, морда после еды помыта. Для нас он — ребенок, мы по отношению к нему считаем себя мамой и папой. Даже когда разговариваем, так ему и говорим: «Иди кушать, папа тебя покормит» или «Иди к маме обниматься».

Соня и гусыни Федя и Маня, гусь Гоша и уточка Туся Московская область

© Из личного архива

Еще будучи ребенком, я все свободное время проводила с животными. Когда мне было три года, у нас появился первый питомец — кошка Алиса. В девять лет у меня была первая собака, в тринадцать — вторая. Потом хомячки, крысы, рыбки. С каждым животным я становилась ответственнее. С гусями и утками я впервые познакомилась у бабушки в деревне, когда мне было лет шесть. Мы с братом пошли нарвать зелени на ужин. Рядом с воротами паслись гуси, я шла впереди, достаточно далеко от брата, и он крикнул мне: «Ты только их не гоняй!» Мне послышалось: «Загоняй их». Я побежала на них, размахивая руками, а самый крупный, белый гусь, вытянув шею, побежал на меня. Удирала я от него долго, и синяки на ногах от гусиного клюва тоже проходили долго. Так и познакомились. Птицы появились у меня спонтанно. Мы с мамой в 2019 году приехали навестить бабушку, и у нее тогда был весенний выводок гусят и утят. Мама в шутку предложила мне взять парочку, а я согласилась, только уже серьезно — из интереса. Птица была чем‑то новым и непонятным для меня на тот момент. Я живу в частном доме с задним двором, где есть место для птиц. Решила взять гуся и утку. Меня пугал только возможный запах и недовольство соседей от шума. Но с этим все оказалось в порядке — запаха, как в деревне, нет, а шумят они, только когда кто‑то заходит. День, когда появились Федя с Тусей, пришелся на период, когда я оканчивала колледж. Пока я писала диплом, они спали у меня на коленках, на махровом полотенце. Иногда мы выходили во двор, чтобы они пощипали травку, Федя с Тусей бегали за мной, как за мамой-уткой. Первое время они жили дома в клетке, но большую часть времени мы проводили с ними вместе. Я переживала, что что‑то сделаю не так, не тем покормлю, поэтому постоянно искала информацию и задавала вопросы знакомым. Сложнее всего было разобраться с питанием, чтобы кормить их не комбикормом — сейчас они питаются зерносмесью, овощами, фруктами и травой.

© Из личного архива

Спустя год я привезла из деревни еще гусака Гошу и селезня. Гоша тогда был облезлым, истощенным и затюканным гусем, боялся вообще всех, даже мух. Любовью и терпением все исправилось, теперь он более-менее социализирован и иногда позволяет себя гладить. А селезня я очень быстро депортировала обратно — он был очень агрессивным и неуважительно относился к Феде и Тусе. У них постоянно были драки — он гонял Федю, выдирал ей перья, Гоша на него из‑за этого кидался. Они все разные. Федя — единственная, кто отзывается на свое имя. Она ласковая и очень говорливая, хотя к некоторым незнакомцам относится агрессивно, особенно если они в яркой одежде. Как‑то к нам пришла компания детей — знакомиться с «деревенскими» птицами, и у одного мальчика были неоновые оранжевые шнурки. Федя бегала за ним и пыталась ухватиться за них. Гоша — в глубине души очень нежный парень. Если он позволит себя погладить, можно заметить, как ему нравятся почесывания шейки. Не знаю, перестанет ли он бояться людей до конца, но если это свершится — Гошу можно будет сравнить с ленивым ласковым котом. Туся — достаточно пугливая утка, но за лакомство, улиток или прудовую рыбу она и станцует на лапках, и посидит на руках. Маня выросла неручной и даже агрессивной. Мне кажется, что это все-таки из‑за характера, а может, из‑за породы. Она вывелась из инкубационного яйца в прошлом году. Мы купили их у соседей и подложили под Федю. Тогда мне было интересно, получится ли что‑то из этой затеи, да и знакомая хотела взять нескольких гусят в качестве домашних питомцев. Пробовать выводить гусят я пока больше не буду, незачем. Может, через пару лет. Все равно себе я больше никого оставить не смогу, а продавать их на мясо не хочется.

Со всеми моими птицами надо знакомиться, прежде чем они дадут себя погладить или постоять рядом. Собакам нужно вас понюхать, а гусям — просто привыкнуть и понять, что опасности нет. Если прикормить их тертой морковью с огурцом или яблоком, то вы уже их приятель.

Конечно, они не ведут себя как собаки, но привязанность ко мне чувствуется. Они радуются, когда я прихожу, бегут навстречу.

© Из личного архива

Сейчас я работаю из дома. Благодаря Феде и Тусе я нашла дело, которое мне по душе и приносит настоящее удовольствие. Год назад я решила попробовать расписать свой шоппер. Меня это затянуло, и я создала онлайн-магазин, где можно было заказать роспись вещей, и вела профиль от лиц Феди и Туси. Сейчас я занимаюсь немного другим — вырезаю штампы для печати на ткани и бумаге и посты пишу уже от себя, но благодаря моим пернатым я не осталась в офисе. Если бы у меня было достаточно финансовых средств и ресурса на всех — кого бы я только не завела. Лошадь, сфинкса, ирландского волкодава, кур, альпаку, коз. Но я понимаю, что меня одной на всех не хватит. Хорошо, что я родилась в поселке и живу в частном доме с участком. Живи я в квартире, не было бы со мной такого количества животных, тем более Феди и Туси.