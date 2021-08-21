В издательстве «Альпина Паблишер» вышла книга «Чувство стыда. Как перестать бояться быть неправильно воспринятым» от психотерапевта Илсе Санд. Публикуем главу о том, как отличить вину от стыда и как перестать стыдиться ситуаций из прошлого.

Абсолютное одиночество вы испытываете, когда отстраняетесь от самого себя. Сгорая от стыда, мы смотрим на себя со стороны (возможно, даже с огромным отвращением) и выносим приговор: «Провал». В такие моменты мы теряем связь с собой — как будто телефонная связь неожиданно рвется. Наверняка вам поскорей захочется выбросить из головы этот неприятный эпизод, но тогда велик риск перестать понимать себя в той триггерной ситуации, когда вы пытаетесь скрыться от всего мира и самого себя. Часть вашей личности отправляется в изгнание, и это сказывается не только на вашей искренности и открытости по отношению к себе, но и на желании понимать и быть ближе к другим людям, которые нуждаются в том же. Чтобы вернуть домой «пропавшие» аспекты вашего «я» и сделать их частью себя, нужно взглянуть на стыдные ситуации из прошлого свежим взглядом и сделать соответствующие выводы. Проблема не в вас Сгорая от стыда, вы чувствуете отчуждение. И действительно, что‑то не так. Только не в вас самих. Очевидно, возникновению этого чувства предшествовала череда ошибок:

Вы пережили ряд неудач, которые сделали вас уязвимее Возможно, вы не можете найти общий язык с членами семьи, потому что участники диалога не умеют выражать свои чувства. Бывает, что это происходит с несколькими поколениями в семье. Вы решили, что вы единственный человек с такой проблемой на всем белом свете Это не так: когда речь заходит о стыде, люди мало чем отличаются друг от друга . Некоторым все же удается поддерживать образ перфекциониста с набором исключительно положительных качеств. Однако не нужно глубоко копать, чтобы заметить множество общих черт, которых в разы больше, чем различий. Мой многолетний опыт священника и психотерапевта показывает, что каким бы ни был человек внешне, у каждого найдутся такие жизненные эпизоды, когда мы чувствовали себя одинокими, беспомощными и неполноценными. А в стрессовых ситуациях даже лучшие из лучших с трудом способны контролировать отрицательные черты своего характера (например, жадность). Поэтому на самом деле вы не сильно отличаетесь от остальных в тот момент, когда стыд сковывает тело. Иногда причина в собеседнике Вы можете испытать стыд, когда человек отвечает вам иначе, не так, как это сделали бы вы. Это может быть какой‑то особый взгляд, определенные слова или интонация. Бывает, что ответ собеседника скорее характеризует его личность, нежели реакцию на сказанное вами. Или он обращает внимание на те черты вашего характера, с которыми вы потеряли связь в данный момент времени. Пока вы делитесь собственными успехами, собеседник запросто может своим взглядом и голосом выражать смиренную грусть — а для вас это чувство «запретное». Естественно, возникает недопонимание.

Чувство отчужденности, будучи частью стыда, не имеет ничего общего с вашей личностью и поступками. Оно скорее сигнализирует о возникшем недоразумении сейчас или когда‑то в прошлом, и это ошибочное мнение необходимо скорректировать. Игнорируйте страх Случайно вспомнив какую‑то неловкую ситуацию, многие годами накручивают себя, боясь рассказать о ней кому‑либо или принять тот случай как данность и жить дальше. В результате страх приводит к одиночеству. «Я вела войну с самой собой. Страх кричал: „Забейся в угол и не попадайся никому на глаза!“ Он угрожал мне тотальным изгнанием. Приходилось жить в собственной тени, а на большее мне не хватало смелости», — говорит 38-летняя Жозефина. Жозефина была слишком напугана, чтобы оказать сопротивление страху и прогнать его словами, выразив недовольство, или даже движением — например, «протанцевать» негативные эмоции. Стыд заставлял ее держаться подальше ото всех. Но даже на людях она чувствовала себя одиноко, потому что элементарно не могла проявить свои истинные чувства и намерения. Вероятно, и с вами такое случалось. Вы, как послушный ребенок, которого наказали, продолжали сидеть в углу, хотя закрытая дверь уже давно сгнила и за ней открылись новые возможности для саморазвития. Пока вами движет страх, вы так и будете сидеть в собственном тесном мирке, боясь выбраться наружу и осмотреться в поисках любви и внимания, способных избавить вас от стыда. Для обретения свободы необходимо смело идти вперед, пусть даже страх будет кричать вам: «Вернись!»

Подробности по теме Вы в ловушке: почему мы не можем избавиться от паники и только усиливаем свои страхи Вы в ловушке: почему мы не можем избавиться от паники и только усиливаем свои страхи

От стыда к вине Умение отличать стыд от вины способствует лучшему пониманию себя. Если коротко: вина говорит о ваших поступках, а стыд — о состоянии . В одной и той же ситуации зачастую задействуются оба чувства. Например, серьезно отругав ребенка, наверняка вы почувствуете себя виновным в его слезах и зададите себе резонный вопрос: «Что я за человек?» В этот момент подключается стыд, вызывая отчужденность или комплекс неполноценности.

Зачастую вина и стыд перемешаны друг с другом, поэтому необходимо уметь их разделять. Вина легче переносится, и она в меньшей степени затмевает вашу личность. А еще из нее можно извлечь пользу.

Можно винить себя за слезы ребенка, но при этом оставаться хорошим человеком. Попросите прощения у малыша, и вина практически полностью исчезнет. Мы склонны мыслить крайностями. Хороший или плохой. Красивый или уродливый. Победа или поражение. Однако для психики невероятно важно умение принимать оба варианта одновременно. Например, опытный родитель постоянно думает о своем ребенке в таком ключе: «Сейчас ты злишься, но я все равно тебя люблю». Или: «Ты поступил неправильно, но моя любовь к тебе никак не изменится». А вот еще вариант: «От твоих криков у меня болят уши, но проблема не в тебе. Ты — хороший ребенок». Если ваши родители не освоили эту модель с принятием обоих вариантов, то вы, чувствуя отчужденность, едва ли отличите стыд от вины, хотя то и другое возникло из‑за какой‑то мелочи. Иногда стоит лишь обозначить вину — и стыд пропадает сам собой. А от вины можно избавиться, если извиниться или предложить исправить ситуацию. Начните снова сочувствовать себе Речь идет о той связи, которую когда‑то разорвал стыд. Возможно, какие‑то из этих фраз помогут вам восстановить гармонию с собой. Произнесите их вслух или запишите на отдельном листке бумаги:

Кажется, что‑то не так. Да, где‑то скрывается проблема. Но она явно не в тебе. Ты очень стараешься. Все время от времени ошибаются, накручивают себя из‑за произошедшего и разочаровываются в себе и других. Но это не значит, что нужно избегать общения. Ты не сильно отличаешься от других. С тобой все в порядке. Продолжай в том же духе.

По возможности сядьте напротив зеркала и, произнося эти фразы, смотрите себе в глаза. Похлопайте себя по плечу и нежно проведите рукой по волосам или щеке.

Напишите себе любовное письмо Научиться любить себя можно при помощи одного упражнения. Вспомните эпизод из жизни, о котором вы давно мечтаете забыть навсегда. Отнеситесь к себе с пониманием и напишите письмо себе как человеку, готовому провалиться сквозь землю от стыда. Попробуйте также написать утешительное письмо, которое придаст сил в тот момент, когда вы окажетесь в неловкой ситуации. Положите его на видном месте. Мое письмо звучит так: Дорогая Илсе! Прямо сейчас тебе не по себе. Но это скоро пройдет. Уже через месяц ты будешь смеяться над этой ситуацией. Твоя сестра с радостью послушает твою забавную историю о застрявшем в зубах кусочке шпината. В глубине души ты прекрасно понимаешь, что любой другой на твоем месте чувствовал бы то же самое. Возможно, ты считаешь иначе, но сейчас твое сознание слегка затуманено. Стоит немного отстраниться от произошедшего, как ты тут же поймешь, что все это мелочи, которые вовсе не отражают твоего внутреннего мира. С любовью, Илсе Этим упражнениям, причем как письменным, так и устным, стоит уделять внимание. Если в любой непонятной ситуации вы мгновенно начинаете заниматься самобичеванием, вам особенно необходимы тренировки, чтобы в будущем в таких случаях сознание автоматически напоминало о любви и уважении к собственной личности. Если вам неудобно или трудно писать самому себе, для начала попробуйте адресовать письмо любимому человеку. Это может быть даже знаменитость из кино. Закончив писать, смените имя получателя на свое собственное. Подобно мышцам, любовь к себе необходимо развивать. Чтобы достичь нужного эффекта, придется проявить упорство и настойчивость. В результате появится новая привычка поддерживать себя в ситуациях, которые оборачиваются не в вашу пользу.