1 августа на 92-м году жизни скончался бывший декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский. Он проработал на этой должности 42 года, с 1965 по 2007 год, после чего занял почетную должность президента факультета. Рассказываем, что вспоминают о нем его выпускники.

Бывший декан, президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский родился в 29 октября 1929 года в Москве. В 14 лет он окончил среднюю школу экстерном, поступил в вуз после седьмого класса и получил диплом по специальности «преподаватель английского языка средней и высшей школы», после чего пошел в аспирантуру филологического факультета МГУ. С 1953 года Ясен Засурский стал старшим преподавателем на факультете журналистики МГУ. Через два года он создал кафедру зарубежной журналистики и литературы. А в 1963-м, после отставки декана Евгения Худякова, Засурский в 35 лет был избран на эту должность. В ЦК КПСС хотели прислать на эту должность своего человека, но все на факультете были против. По его словам, он «не хотел быть деканом», но проработал им 42 года. В 2007 году он стал президентом факультета, и, как говорил сам Засурский, в его обязанностях практически ничего не изменилось: «Я так же читаю лекции, работаю на кафедре, пишу. Просто не занимаюсь финансовыми, хозяйственными делами, меньше бумаг подписываю». Он был последним преподавателем, который работал на факультете со дня его основания.

При Засурском с факультета журналистики выпустились тысячи специалистов, которые тепло вспоминают о его уроках. Роман Супер Журналист, режиссер «Умер Ясен Николаевич Засурский. Человек, который всю свою жизнь делал лучше студентов, профессию, страну. Человек, который мои университетские годы превратил в праздник длиною в пятилетку. Человек, который как‑то в коридоре сказал мне, что в стране, в которой невозможно заниматься журналистикой, всегда находится возможность оставаться нормальным парнем и пробовать менять журналистику на что‑то похожее — литературу или кино. Так и получилось. Последний раз я виделся с Ясеном Николаевичем лет пять-шесть назад на журфаке. Он не ходил сам. Но был в прекрасном настроении и много шутил. Мы с Андреем Рихтером и Иваном Засурским затащили Ясена Николаевича на коляске в его легендарный деканский кабинет, забитый до верхов книгами и бумагами. И записали интервью, которое я очень люблю. Оно кончается вопросом: — Когда‑нибудь, надеюсь, что через много лет, вас не станет. Какое бы завещание вы оставили своим студентам и выпускникам? Никакого другого ответа Засурский и дать не мог… — Ребята, научитесь, пожалуйста, учиться». (Источник) Марианна Максимовская Журналистка, автор программы «Неделя с Марианной Максимовской» «Умер Ясен Николаевич Засурский — декан и президент факультета журналистики МГУ. Ему был 91 год, но, казалось, что много больше. Вот я, придя на журфак еще в 1985 году, сначала в ШЮЖ, Школу юного журналиста, его сразу запомнила как будто уже очень старым, хотя и было ему тогда лет пятьдесят с небольшим. Это был наш российский Дамблдор. Мудрый. Несущий ответственность за всех. Знающий, как поступать и тогда, когда границы добра и зла будто стираются. Он из года в год сражался с Волан-де-Мортом в нашей профессии, сохраняя на журфаке максимально вольную атмосферу даже в самые душные для профессии годы. Он был примером того, как можно жить, не теряя себя, в любых обстоятельствах. И представить себе журфак без Ясена Николаевича лично я не могу». (Источник)

Никита Могутин Журналист, основатель Mash и Baza «Я застал времена, когда Ясен Николаевич еще был деканом и даже вел лекции, которые поначалу посещали вообще все. На одной из них он рассказал, что есть „Живой журнал“ и все должны себе его завести и писать в него свои новости: „Учитесь быть наблюдателями“. Я зарегистрировался и стал писать, и делал это вплоть до 2020 года — 15 лет. Посты уже давно никто не читал, а я все писал и писал — как ассоциативное письмо, как настоящий дневник. Такой день, если понимаете, о чем я. Через пару месяцев на лекциях Засурского стало ощутимо пусто — Ясен Николаевич говорил тихо, бубнил себе что‑то негромкое под нос, к нему надо было прислушиваться, а он не настаивал. Зато с ним всегда можно было поговорить — просто подойти в коридоре и что‑нибудь спросить, а он отвечал, всегда и всем. После убийства Анны Политковской он собрал весь наш первый курс в огромной 232-й аудитории и долго говорил про выбор профессии, предлагал подумать, надо ли это нам, готовы ли мы к тому, что нас могут убить? Звучало как предостережение, но все слышали в этом совсем иное: „У вас всех есть цель. Если вы верите в нее — не бойтесь ничего“. Ощущение чистого, прозрачного воздуха было абсолютным в этом здании на Моховой — свобода мнения, свобода общения и взглядов, свобода спора. Свобода курить в туалете — из‑за витой арки его называли „Санта-Барбарой“, свобода секса в пустых аудиториях, свобода пива возле памятника Ломоносову». (Источник) Андрей Колесников Журналист, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» «Ясен Николаевич Засурский был, конечно, не просто деканом журфака МГУ. Он и был журфаком МГУ. И чем‑то еще, и еще чем‑то. Про такого и можно сказать уверенно: великий. Не поспоришь, да и спорить никто не будет. И так больно, потому что ощущение огромной личной потери. Как будто кусок тебя отрезали. Твоей юности, да и жизни. Все теперь будет тем более не так». (Источник) Сусанна Альперина Журналистка, обозревательница «Российской газеты» «Декан нашего факультета Ясен Николаевич Засурский был олицетворением всего: и факультета, и нашего образования. Мы говорили „журфак“ — подразумевали „Засурский“, и наоборот. Он целовал нам, женщинам, руки. Хотя мы и были еще девчонками-студентками, но он сразу давал понять, что есть благородство, рыцарство и интеллигентность. Многие относятся к журналистике как к чему-то обслуживающему, профессии второго сорта. Только недавно наблюдала, как одна дама, занимающая государственную должность, стеснялась на людях показать свою близость к журналистам, с которыми активно советовалась и общалась в кулуарах. Засурский учил такой журналистике, за которую не стыдно. Мне тысячу, нет, миллион раз повезло — я поступила в аспирантуру к нему на кафедру. Раз в неделю мы приезжали в кабинет к Ясену Николаевичу на занятия. Среди книг и журналов с трудом находились места для нас, аспирантов. И час общения с таким человеком не измеришь никакими деньгами». (Источник)