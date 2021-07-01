В этом тесте вы должны совершать только экопокупки, ловко уворачиваясь от маркетингового обмана. Проверьте свои силы и узнайте, так ли легко обвести вас вокруг пальца.
Пластиковые бутылки — одни из главных загрязнителей морей и океанов. Корпорации не хотят продавать меньше бутылок и терять прибыль, но готовы сократить количество пластика, поэтому производят бумажные бутылки. В них собираются продавать пиво, вино, безалкогольные напитки, бытовую химию, шампуни и лосьоны. Что скажете?
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Вы хотите купить чехол для телефона, и вам попадается интересный кейс, изготовленный из соломы! Краем глаза замечаете, что соломы в нем всего 3%, а в его состав также входит тальк, карбонат кальция и полибутиленадипаткотерефталат. Покупаете или лучше воздрержитесь?
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В супермакрете вы замечаете полностью биоразлагаемую посуду из растительного волокна (кукурузного крахмала, пшеничного волокна), а вы как раз собирались на пикник. Берете?
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Многие считают, что многоразовые кружки из силикона могут спасти планету от одноразовых стаканчиков. Но есть проблема: силикон невозможно переработать. Стоит ли покупать?
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Главный тренд сегодняшнего экошопинга — хлопковые сумки. Теперь это не только замена пластиковому пакету, но и модная вещь, отражающая своим принтом актуальную повестку. Мода на шоперы и их массовая продажа — хорошая новость?
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С бумажной бутылкой разобрались. А как насчет той, которая сделана из переработанного океанического пластика?
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Несмотря на то, что в мире все больше альтернативы натуральной коже, она все равно остается востребованной из‑за своей прочности и долговечности. На картинке — сумка, изготовленная из кожи кактуса. Уверенности в ее прочности нет, но производители обещают, что она прослужит как минимум 10 лет. Берем ее вместо сумки из натуральной кожи?
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Говорят, бумажный пакет лучше пластикового: он не пролежит на свалке 200 лет, не убьет морских животных и его можно сдать на переработку. Магазины переходят на бумажные пакеты и правильно делают?
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Производители кроссовок научились делать обувь из переработанных материалов и вторичного пластика. Покупаем?
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Белая футболка — самый популярный предмет одежды, ежегодно в мире продают 2 миллиарда футболок. На производство каждой тратят груду пестицидов и 2700 литров воды. Чтобы помочь природе, производители выводят на рынок футболки из переработанного хлопка. Хорошая инициатива?
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