Несмотря на то, что в мире все больше альтернативы натуральной коже, она все равно остается востребованной из‑за своей прочности и долговечности. На картинке — сумка, изготовленная из кожи кактуса. Уверенности в ее прочности нет, но производители обещают, что она прослужит как минимум 10 лет. Берем ее вместо сумки из натуральной кожи?

Да, лучше выбрать материал, где ни одно животное не пострадало Нет, искусственная кожа не может быть хорошего качества, она быстро испортится и отправится на свалку, а это совсем не экологично!