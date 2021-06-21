В последние годы российские власти все больше пытаются регулировать интернет и пользователей в нем. Мы собрали все законы и инициативы, которые применялись государством начиная с 2012 года.

Почитать другие тексты спецпроекта «Синий монстр» о политике в соцсетях 2012 год Принятие первого закона о «черных списках» Летом 2012 года Владимир Путин подписал закон о реестре запрещенных сайтов. С тех пор под блокировку попадают сайты, страницы и сетевые адреса с детской порнографией, пропагандой наркотиков и побуждением детей к самоубийству. При обнаружении подобных страниц Роскомнадзор предупреждает владельца, что на его ресурсе найден нелегальный контент. Если в течение суток после обращения госоргана тот не удалит его, страница попадает в «черный список», доступ к ней закрывается провайдерами. Из‑за технических особенностей некоторых сайтов, блокировка одной страницы фактически может означать блокировку всего ресурса. Роскомнадзор и другие федеральные органы власти (права на запросы о блокировке есть, скажем, у Роспотребнадзора и Росмолодежи) следит за контентом, который может пропагандировать войну или разжигать ненависть, а также который рекламирует казино и размещает экстремистские материалы. Но включение в запрещенный реестр таких ресурсов возможно только по решению суда. Многие раскритиковали этот закон, он был воспринят как серьезная попытка властей ввести цензуру в интернете. Ряд крупных ресурсов — «Яндекс», Google, Wikipedia, LiveJournal, «Афиша», Mail.ru Group и другие — в качестве протеста ушли в блэкаут за день до итогового голосования по законопроекту. А после принятия закона в нескольких городах России прошли массовые акции «Нет цензуре в интернете!». За первые пять лет существования реестра было заблокировано около 275 тыс. ресурсов, в том числе на основании судебных решений, за пропаганду распространения наркотиков и проведение азартных онлайн-игр. По последним данным Роскомсвободы, с 2012 года число заблокированных ресурсов перевалило за 12 миллионов . Юристы «Агоры» в своем докладе 2017 года писали, что именно этот закон стал отправной точкой для ужесточения ограничений и контроля за интернетом со стороны государства.

2013 год Принятие «антипиратского» закона В июле 2013 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий правообладателям блокировать сайты с незаконно размещенным видеоконтентом через суд. Он вступил в силу 1 августа того же года. К этому закону общественность тоже отнеслась с опаской. «В такой редакции законопроект направлен против логики функционирования интернета и ударит абсолютно по всем — даже не только по пользователям интернета и владельцам сайтов, но и по самим правообладателям. Выбранный способ регулирования борется не с пиратами, а с интернетом, — заявляли тогда в «Яндексе». Интернет-компании считали, что закон может создать недобросовестную конкуренцию и возможность блокировать абсолютно любые сайты, где размещается какой‑либо контент. Однако закон все же приняли, через год внесли поправки — он стал распространяться на музыку, книги и программное обеспечение, а блокировать сайты с тех пор можно, не дожидаясь решения суда. Среди пострадавших от закона — сервис «Рутрекер», который в итоге был заблокирован навечно.

2016 год «Пакет Яровой» 7 июля Владимир Путин утвердил принятый ранее Госдумой «антитеррористический пакет» законов, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Среди прочего, появилось наказание за оправдание терроризма в соцсетях и призывы к нему. Как и за аналогичные заявления, совершенные с помощью средств массовой информации, за призывы в соцсетях теперь могут назначить до 7 лет лишения свободы. Вторая поправка, коснувшаяся интернета, — шифрование данных. Все мессенджеры, социальные сети и почтовые клиенты обязаны регистрироваться в реестре Роскомнадзора. За неисполнение этого требования их работа в России может быть заблокирована. Кроме того, сервисы в случае необходимости должны помогать ФСБ расшифровать любое сообщение пользователей. Почти сразу после принятия пакета поправок создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что не станет выдавать российским спецслужбам ключи шифрования. Это в скором времени привело к блокировке мессенджера на территории России.

2017 год Блокировка мессенджеров Как результат ужесточения законодательства, в 2016–2018 годах в России были заблокированы сразу несколько иностранных мессенджеров. Среди них, американский Zello (10% его пользователей были из России), японский Line и китайский WeChat. Сервисы либо отказались предоставлять информацию о пользователях, либо просто проигнорировали запросы Роскомнадзора. Впрочем некоторые из мессенджеров — например, WeChat — позже разблокировали после того, как они все-таки согласились предоставить данные ведомству. После теракта в петербургском метро ФСБ заявила, что телеграм используется террористами, потребовала предоставить коды шифрования и, получив отказ, возбудила административное дело, которое завершилось наложением на мессенджер штрафа в размере 800 тыс. рублей, а также создала условия для его возможной блокировки. До 2020 года Роскомнадзор пытался блокировать IP-адреса, используемые телеграмом, но мессенджер продолжал работать, а число его российских пользователей не только не сократилось, но и удвоилось. Летом 2020-го в Роскомнадзоре сообщили, что решили снять ограничения с работы телеграма в России.

2018–2019 годы Закон о суверенном интернете Закон об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории России был принят весной 2019-го. Его основная цель — обеспечить работу российского сегмента интернета даже в том случае, если его отключат от общемировой сети. Были проведены учения для операторов связи, владельцев точек обмена трафиком и вообще всех, кто обеспечивает работу интернета в России. Роскомнадзор будет фильтровать весь интернет-трафик через специальные дублирующие системы блокировки, которые будут розданы операторам связи.

Роскомнадзор планирует контролировать весь трафик, замыкая его внутри страны.

Законы о фейковых новостях и неуважении к власти Закон о запрете фейковых новостей запрещает распространять информацию, которая создает «угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения порядка и общественной безопасности, угрозу создания помех функционирования или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи». За нарушение предусматриваются штрафы для граждан до 100 тыс. рублей, для юрлиц — до 500 тыс. рублей. Закон также предусматривает блокировку ресурса, опубликовавшего фейковую новость. Если СМИ незамедлительно не удалит недостоверную информацию по требованию, то доступ к их сайту ограничат. Согласно закону о неуважении к власти, нарушением считаются материалы, «в неприличной форме» отзывающиеся об обществе, государстве, государственных символах (флаге, гербе и гимне), Конституции и органах государственной власти (президенте, парламенте, правительстве и судах). Роскомнадзор будет блокировать эти публикации в досудебном порядке по обращению Генпрокуратуры. За первые полгода действия закона стало известно как минимум о 36 делах. По статье штрафуют за фотографии с оскорблением президента, видео «с негативной оценкой Конституции», картинки, флаги и даже танцы.

2020–2021 годы Ужесточение ответственности за клевету в интернете Теперь за клевету в интернете предусматривается уголовная ответственность. Клевета в интернете, СМИ, публичном выступлении, сопряженная с использованием должностного положения, указанием на наличие у потерпевшего опасного для окружающих заболевания или его обвинением в совершении преступления против половой неприкосновенности, тяжкого или особо тяжкого преступления теперь грозит лишением свободы на срок до пяти лет. Изменения в законе «Об информации» Согласно поправкам, вступившим в силу 1 февраля 2021 года, при выявлении запрещенного контента социальные сети обязаны незамедлительно ограничить доступ к нему. Если сами они оценить контент не могут, то должны обратиться в Роскомнадзор. К запрещенным публикациям относятся высказывания, содержащие пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, а также любую другую противоправную информацию. В том числе порнографию с несовершеннолетними, пропаганду суицида, данные об изготовлении и использовании наркотических веществ и так далее. Также запрещенным контентом считается оскорбление органов власти и государственных символов страны, призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных акциях протеста. К противоправным также относятся публикации, содержащие «нецензурную брань» . Для учета социальных сетей Роскомнадзор создаст реестр. Сведения пока будут вноситься на основе данных, представленных самими соцсетями.

Блокировка твиттера и штрафы для соцсетей После митингов в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23, 31 января и 2 февраля, Владимир Путин поручил силовикам активнее реагировать на «призывы участия в массовых беспорядках для несовершеннолетних». Через некоторое время после акций Роскомнадзор составил протоколы за вовлечение детей и подростков в незаконные протестные акции для восьми соцсетей: фейсбука, инстаграма, твиттера, тиктока, «ВКонтакте», «Одноклассников», телеграма и ютьюба. 5 марта суд оштрафовал «Одноклассников» на 4 млн рублей, 9 марта мировой судья выписал штраф «ВКонтакте» за отказ удалить информацию с призывами к участию в митингах в размере 1,5 миллиона рублей. Компания сразу заявила, что будет обжаловать решение суда. Аналогичное решение было принято и в отношении твиттера — штраф 8,9 млн рублей, тикток оштрафовали на 2,5 млн рублей. 10 марта Роскомнадзор пообещал замедлить скорость работы твиттера, потому что соцсеть не удаляла противоправный контент, «склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств». Всего Роскомнадзор отправил в твиттер более 28 тысяч требований удалить такие публикации с 2017 года, но на 10 марта в соцсети было еще 3168 записей с запрещенной информацией, сообщало ведомство. Представители соцсети заявили, что сильно обеспокоены «участившимися попытками заблокировать и ограничить публичное общение в интернете». Через несколько дней ведомство пригрозило заблокировать твиттер в России, если соцсеть не удалит запрещенный контент в течение месяца. После того как компания пошла навстречу и удалила существенную часть запрещенного контента, в Роскомнадзоре сказали, что блокировать сеть не будут, но продлят замедление трафика на мобильных устройствах.