Блокировки политиков в соцсетях уже давно вызывают споры. Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как твиттер, фейсбук и инстаграм забанили на тот момент действующего президента США Дональда Трампа. Собрали разные мнения экспертов о том, насколько корректны такие действия с политической, правовой и этической точек зрения.
Координатор экспертного совета партии «Единая Россия», председатель правления Фонда развития гражданского общества
Об отношении к аккаунтам политиков в соцсетях
Сегодня социальные сети — часть повседневной жизни, поэтому личные аккаунты политикам необходимы. Владелец профиля, как правило, разъясняет в нем свою программу и публичные заявления, а граждане получают обратную связь и удобную площадку, чтобы задать волнующие их вопросы или высказать претензии.
На мой взгляд, политика в социальных сетях должна присутствовать примерно в той пропорции, в какой она присутствует в обычной жизни. Далеко не все люди каждый день обсуждают дипломатические отношения между странами, вооруженные конфликты и решения правительства. Но очевидно, что если исключить из любой соцсети эту сферу, то медиаплощадка станет искусственной. Так сложилось исторически: интернет придумали военные, в результате чего он изначально несколько политизирован.
О блокировках политиков
У владельцев и топ-менеджмента некоторых соцсетей последние несколько лет заметны проявления комплекса бога. Они навязывают аудитории свои представления о том, что такое свобода слова, какие существуют границы допустимого в дискуссии. На мой взгляд, работа соцсетей должна регулироваться так же, как работа медиа: необходимо, чтобы появились определенные законы, правила, надзирающие органы. Правда, в процессе решения этого вопроса возникает серьезная проблема. Существует много глобальных сетей, которые действуют на национальных рынках с разным законодательством. Уверен, что в случае с социальными медиа следует применять стандартные принципы работы любой транснациональной компании: если она хочет выйти на национальный рынок, то должна считаться с его правилами.
Вспомним историю создания «Великого китайского файрволла». На первых этапах его писали американские компании. Условия были достаточно простыми: власти Китайской Народной Республики разрешили соцсетям вести свою деятельность на национальном рынке, но также потребовали соблюдения государственных законов. Особый акцент делался на возможности фильтрации контента. Принцип цифрового развития страны еще в XX веке сформулировал политик Дэн Сяопин: «Если вы откроете окно в мир слишком широко, туда обязательно залетят мухи». К слову, фильтрация контента есть во всех странах, только в разных формах: от либерального до авторитарного.
В ситуации с Трампом топ-менеджмент социальных сетей не мог, на мой взгляд, трактовать посты действующего президента как призывы к насилию. В США для получения разрешения на блокировку аккаунта политика есть вполне конкретная юридическая процедура, причем получить согласие суда можно было достаточно быстро.
Я бы сказал, что в ситуации с бывшим президентом США уже действуют механизмы, похожие на цензурные. В высказываниях Трампа не было прямых призывов к насилию, поэтому в контексте запрета его аккаунта сложно говорить о свободе слова. Собственные политические пристрастия владельцы соцсетей выдали за нормы функционирования медиапространства, что неправильно.
О коммуникации политика с пользователями в социальных сетях
По моему мнению, пока политик кандидат в президенты и участвует в предвыборной гонке, он может блокировать пользователей за оскорбления в своем аккаунте. Но после того как он становится президентом или занимает любой другой ключевой пост в государстве, делать это уже не совсем корректно. На мой взгляд, люди, наделенные большой властью, должны уметь адекватно относиться к любой, в том числе негативной оценке их деятельности. Уровень чувствительности политика должен быть ниже, чем у обычного человека.
Президент российской ассоциации политических консультантов (РАПК), председатель совета директоров агентства «ИнтерМедиаКом»
О границах личного и публичного в блогах политиков
На мой взгляд, частные аккаунты политики создают как раз для того, чтобы отделить социальные процессы, в которых они выступают как публичные лица, от личных. Они, как и обычные граждане, имеют право на переписку с друзьями и семьей, обсуждение с единомышленниками событий из их жизни. Основным публичным средством коммуникации политика с внешним миром все же остаются официальные профили.
Трудность заключается в том, что политик не уходит из информационного пространства — вне зависимости от того, в каком аккаунте он проявляет активность. Поэтому важно обозначать границы личного пространства и указывать в аккаунтах, что для получения публичной позиции по тому или иному политическому вопросу нужно обращаться только к официальному профилю.
О блокировке Трампа
Причина трагедии аккаунта Трампа в твиттере заключается в смешении стилей. Конфликт начался с того, что бывший президент США разругался с медиасообществом, считая, что журналисты некорректно передают его слова. В итоге Трамп сделал свой личный аккаунт основным средством общения с внешним миром и, надо сказать, хорошо продвигал его. Возникло противоречие: личный аккаунт подразумевает, что человек пускает в свое личное пространство только тех, кого хочет, а официальный аккаунт связан с определенной степенью терпимости к самым разным высказываниям. Трамп, уже будучи президентом, продолжал банить комментаторов, что и привело к [его] блокировке.
В целом же к блокировке аккаунтов политиков я отношусь достаточно спокойно. Социальные сети — это бизнес-проекты. Регистрируясь в любой из них, пользователи подписывают соглашения и берут на себя определенные обязательства.
Заместитель директора Института региональных проблем, профессор Высшей школы экономики
О коммуникации политика с пользователями в социальных сетях
Политик не может существовать вне коммуникации. Он живет тем, что общается со своим электоратом и пытается привлечь как можно больше избирателей на свою сторону. Сейчас электорат проводит много времени в социальных сетях, поэтому если политик не создает аккаунт, то фактически вычеркивает себя из общественной жизни.
Политик по определению заявляет о себе как о публичной фигуре. В этом смысле он расширяет границы частного по отношению к обычному гражданину. Дело в том, что политик предлагает избирателю себя не только как совокупность политических взглядов, но и как нравственную единицу, которая эти взгляды отстаивает. Он должен быть максимально открыт, чтобы избиратели понимали, какой человек воплощает в жизнь свои идеи. В то же время он не обязан выносить на всеобщее обозрение то, что не связано с его личностью: например, отношения со своим любимым человеком или с детьми.
На мой взгляд, политик может, а иногда даже обязан отказываться от коммуникации с некоторыми пользователями, чьи взгляды он не разделяет, ради сохранения своей идентичности, цельности политического образа. В реальной жизни вы вряд ли увидите системного американского политика на площади среди куклуксклановцев или гомофобов.
Приведу другой пример. Представьте, к политику на митинг пришли фашисты, которые громко выкрикивают националистические лозунги. Очевидно, что он должен дать команду своей охране, чтобы их прогнали. В интернете, на мой взгляд, должно происходить то же самое.
О блокировке политиков
У каждого политического действия существуют правовая и этическая составляющие. В ситуации с социальными сетями они не совпадают друг с другом.
С юридической точки зрения социальная сеть как частная организация, принадлежащая своим акционерам, может на правах собственника как открывать, так и закрывать любые аккаунты. Другой взгляд на проблему дает этика. Именно в контексте морали и ведутся дискуссии: многим блокировки политиков за их критические высказывания кажутся неправильными.
О блокировке российских аккаунтов
Есть масса примеров, когда фейсбук банил публичных людей из России, так или иначе связанных с политикой, и блокировал посты российских СМИ на политические темы. Причин для таких действий несколько, и они вряд ли связаны с теориями заговора. С одной стороны, русскоязычным отделением фейсбука управляют редакторы из Украины, неизбежно играет роль конфликт между двумя странами. С другой стороны, Россия сегодня — геополитический противник США. Американские политики открыто называют наше государство «страной зла», чего не было еще 10–15 лет назад. В этой ситуации внутренний спрос жителей США на ограничение русского мнения высок. В этом смысле фейсбук подыгрывает англоязычной аудитории. Чем больше соцсети демонизируют Россию, тем хуже американский обыватель относится к нашим политикам.