Блокировки политиков в соцсетях уже давно вызывают споры. Дискуссии разгорелись с новой силой после того, как твиттер, фейсбук и инстаграм забанили на тот момент действующего президента США Дональда Трампа. Собрали разные мнения экспертов о том, насколько корректны такие действия с политической, правовой и этической точек зрения.

Константин Костин Координатор экспертного совета партии «Единая Россия», председатель правления Фонда развития гражданского общества

Об отношении к аккаунтам политиков в соцсетях Сегодня социальные сети — часть повседневной жизни, поэтому личные аккаунты политикам необходимы. Владелец профиля, как правило, разъясняет в нем свою программу и публичные заявления, а граждане получают обратную связь и удобную площадку, чтобы задать волнующие их вопросы или высказать претензии. На мой взгляд, политика в социальных сетях должна присутствовать примерно в той пропорции, в какой она присутствует в обычной жизни. Далеко не все люди каждый день обсуждают дипломатические отношения между странами, вооруженные конфликты и решения правительства. Но очевидно, что если исключить из любой соцсети эту сферу, то медиаплощадка станет искусственной. Так сложилось исторически: интернет придумали военные, в результате чего он изначально несколько политизирован.

В аккаунтах политиков граница между личным и публичным отсутствует. Любое заявление, любой контент будет публичным. Бессмысленно разделять частную жизнь политика и его профессиональную деятельность, поскольку он в первую очередь представитель граждан и должен помнить о своем статусе.



О блокировках политиков У владельцев и топ-менеджмента некоторых соцсетей последние несколько лет заметны проявления комплекса бога . Они навязывают аудитории свои представления о том, что такое свобода слова, какие существуют границы допустимого в дискуссии. На мой взгляд, работа соцсетей должна регулироваться так же, как работа медиа: необходимо, чтобы появились определенные законы, правила, надзирающие органы. Правда, в процессе решения этого вопроса возникает серьезная проблема. Существует много глобальных сетей, которые действуют на национальных рынках с разным законодательством. Уверен, что в случае с социальными медиа следует применять стандартные принципы работы любой транснациональной компании: если она хочет выйти на национальный рынок, то должна считаться с его правилами. Вспомним историю создания «Великого китайского файрволла». На первых этапах его писали американские компании. Условия были достаточно простыми: власти Китайской Народной Республики разрешили соцсетям вести свою деятельность на национальном рынке, но также потребовали соблюдения государственных законов. Особый акцент делался на возможности фильтрации контента. Принцип цифрового развития страны еще в XX веке сформулировал политик Дэн Сяопин: «Если вы откроете окно в мир слишком широко, туда обязательно залетят мухи». К слову, фильтрация контента есть во всех странах, только в разных формах: от либерального до авторитарного. В ситуации с Трампом топ-менеджмент социальных сетей не мог, на мой взгляд, трактовать посты действующего президента как призывы к насилию. В США для получения разрешения на блокировку аккаунта политика есть вполне конкретная юридическая процедура, причем получить согласие суда можно было достаточно быстро.

Вопрос, почему представители социальных сетей подменяют собой государство, остается открытым.

Я бы сказал, что в ситуации с бывшим президентом США уже действуют механизмы, похожие на цензурные. В высказываниях Трампа не было прямых призывов к насилию, поэтому в контексте запрета его аккаунта сложно говорить о свободе слова. Собственные политические пристрастия владельцы соцсетей выдали за нормы функционирования медиапространства, что неправильно.

О коммуникации политика с пользователями в социальных сетях По моему мнению, пока политик кандидат в президенты и участвует в предвыборной гонке, он может блокировать пользователей за оскорбления в своем аккаунте. Но после того как он становится президентом или занимает любой другой ключевой пост в государстве, делать это уже не совсем корректно. На мой взгляд, люди, наделенные большой властью, должны уметь адекватно относиться к любой, в том числе негативной оценке их деятельности. Уровень чувствительности политика должен быть ниже, чем у обычного человека.

Алексей Куртов Президент российской ассоциации политических консультантов (РАПК), председатель совета директоров агентства «ИнтерМедиаКом»

О границах личного и публичного в блогах политиков На мой взгляд, частные аккаунты политики создают как раз для того, чтобы отделить социальные процессы, в которых они выступают как публичные лица, от личных. Они, как и обычные граждане, имеют право на переписку с друзьями и семьей, обсуждение с единомышленниками событий из их жизни. Основным публичным средством коммуникации политика с внешним миром все же остаются официальные профили. Трудность заключается в том, что политик не уходит из информационного пространства — вне зависимости от того, в каком аккаунте он проявляет активность. Поэтому важно обозначать границы личного пространства и указывать в аккаунтах, что для получения публичной позиции по тому или иному политическому вопросу нужно обращаться только к официальному профилю. О блокировке Трампа Причина трагедии аккаунта Трампа в твиттере заключается в смешении стилей. Конфликт начался с того, что бывший президент США разругался с медиасообществом, считая, что журналисты некорректно передают его слова. В итоге Трамп сделал свой личный аккаунт основным средством общения с внешним миром и, надо сказать, хорошо продвигал его. Возникло противоречие: личный аккаунт подразумевает, что человек пускает в свое личное пространство только тех, кого хочет, а официальный аккаунт связан с определенной степенью терпимости к самым разным высказываниям. Трамп, уже будучи президентом, продолжал банить комментаторов, что и привело к [его] блокировке. В целом же к блокировке аккаунтов политиков я отношусь достаточно спокойно. Социальные сети — это бизнес-проекты. Регистрируясь в любой из них, пользователи подписывают соглашения и берут на себя определенные обязательства.

Если человек нарушает договор, то блокировать его можно без всяких сомнений вне зависимости от того, идет речь о политике или об обычном гражданине.

Александр Шпунт Заместитель директора Института региональных проблем, профессор Высшей школы экономики

О коммуникации политика с пользователями в социальных сетях Политик не может существовать вне коммуникации. Он живет тем, что общается со своим электоратом и пытается привлечь как можно больше избирателей на свою сторону. Сейчас электорат проводит много времени в социальных сетях, поэтому если политик не создает аккаунт, то фактически вычеркивает себя из общественной жизни. Политик по определению заявляет о себе как о публичной фигуре. В этом смысле он расширяет границы частного по отношению к обычному гражданину. Дело в том, что политик предлагает избирателю себя не только как совокупность политических взглядов, но и как нравственную единицу, которая эти взгляды отстаивает. Он должен быть максимально открыт, чтобы избиратели понимали, какой человек воплощает в жизнь свои идеи. В то же время он не обязан выносить на всеобщее обозрение то, что не связано с его личностью: например, отношения со своим любимым человеком или с детьми. На мой взгляд, политик может, а иногда даже обязан отказываться от коммуникации с некоторыми пользователями, чьи взгляды он не разделяет, ради сохранения своей идентичности, цельности политического образа. В реальной жизни вы вряд ли увидите системного американского политика на площади среди куклуксклановцев или гомофобов. Приведу другой пример. Представьте, к политику на митинг пришли фашисты, которые громко выкрикивают националистические лозунги. Очевидно, что он должен дать команду своей охране, чтобы их прогнали. В интернете, на мой взгляд, должно происходить то же самое. О блокировке политиков У каждого политического действия существуют правовая и этическая составляющие. В ситуации с социальными сетями они не совпадают друг с другом. С юридической точки зрения социальная сеть как частная организация, принадлежащая своим акционерам, может на правах собственника как открывать, так и закрывать любые аккаунты. Другой взгляд на проблему дает этика. Именно в контексте морали и ведутся дискуссии: многим блокировки политиков за их критические высказывания кажутся неправильными.

Проблема социальных сетей заключается в том, что у них не выработаны правила корпоративной этики, как, например, в журналистике, поэтому они действуют исключительно в правовом поле.

О блокировке российских аккаунтов Есть масса примеров, когда фейсбук банил публичных людей из России, так или иначе связанных с политикой, и блокировал посты российских СМИ на политические темы. Причин для таких действий несколько, и они вряд ли связаны с теориями заговора. С одной стороны, русскоязычным отделением фейсбука управляют редакторы из Украины, неизбежно играет роль конфликт между двумя странами. С другой стороны, Россия сегодня — геополитический противник США. Американские политики открыто называют наше государство «страной зла», чего не было еще 10–15 лет назад. В этой ситуации внутренний спрос жителей США на ограничение русского мнения высок. В этом смысле фейсбук подыгрывает англоязычной аудитории. Чем больше соцсети демонизируют Россию, тем хуже американский обыватель относится к нашим политикам.